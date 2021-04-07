Grade 6
Distinguished Honors: Madison Elizabeth Adams, Molly Margaret Fox, Alejandro Jose Lopez Guzman, Alexander Nicholas Valentino
Honors: Cody Lee Agelwei, Eliana Noelle Benson, Owen Kim Bentz, Kaitlyn Marie Buchert, Elizabeth Mae Carroll, Ryleigh Anne Christiansen, Norah Marie Davey, Kaylana Lynn Ebling, Brookelynn Sophia Foote, Riley Jade Frantz, Lydia Shaelin Fultz, Joshua Edward Handwerk, Owen Paul Heim, Olivia Sage Kauffman, Bella Yagruw Kenyel, Caleb Marshall Kramer, Alexandria Kristine Lahendro, Addison Jean Lesher, Aidan Matthew Litschi, Phynix Sibastian Maurer, Donavan Zachary Merrick, Arianna Lizet Naranjo, Angel Luis Ortiz, Mikaila Ann Readinger, Kyle Brady Reitenauer, Kaylum Blayz Riegel, Dakota Rayne Schneider, Joseph Elijah Seidel, Aaron Rodroheric Villafane, Gemma Helen Weidenhammer, Jude Liam Whitaker, Madelyn Marie Zuber
Grade 7
Distinguished Honors: Tia Marie Adam, Daniel Kristopher Barata, Maile Dakota Bentz, Madden Ruby Dietrich, Sadie Virginia Haines, Madeline Marie Handwerk, Mackenzie Ann Hoover, Anna Charlotte Jacoby, Morgan Noelle Lutz, Harrison Michael Mast, Connor Thomas Moyer, Lily Ann Parr, Morgan Emily Riegel, Sawyer Bradley Smith, Brianna Lynn Weidenhammer, Kamryn Rae Witman
Honors: Jenna Theresa Allard, Brayden Chase Bailey, Skye-Lynn Marie Behn, Kade Alexander Binder, Austin Michael Blankenbiller, Chloe Marie Brennan, Maria Louise Brown, Cole Troy Christman, Victoria Lynne DeShong, Kameron Tyler Dreibelbis, Ava Claire Fiscus, Trevor Wayne Fredericks, Dylan William Gough, Zachary Brian Gougler, Mason Todd Gruber, Jarrett Thomas Herman, Elaina Amber Hess, Grayson Reed Hollenbach, Alexandra Jay Houck, Cora Mae Houptley, Kayla Marie Kline, Molly Addison Krick, Amaranth Lani Leiby, Riley Quinn Mohn, Emma R Moylan, Victoria Emily Ortiz, Alexander William Phillips, Astian Michael Reppert, Connor Beau Rex, Carter Ashley Riegel, Jaden Xavier Ryan, John Thomas Sharp, Elizabeth Louise Wiebner
Grade 8
Distinguished Honors: Hannah Nicole Balthaser, Lily Caroline Bentz, Brady Michael Breininger, Alyssa Rose Brensinger, Cashlin Carter Dietrich, Gavin Michael Dougherty, Shelby Lynn Dougherty, Rowan Helene Epting, Madison Rose Foreman, Devon Lynn Frantz, Amelia Louise Gassert, Erica Nicole Gerner, Michael C Gregg, Will Orin Havens, Vincent Nicholas Heckman, Haley Serene Hendel, Kyler Thien Phu La, Cole Alexander McLaughlin, Shayna Marie Morales, Noah Christopher Neuin, Hannah Alicia Ortiz, Braden Michael Quick, Hailey Elizabeth Quinn, Isabella Faith Reader, Noah James Seidel, Deja Nashay Lynn Wagner-Wakefield, Zaidyn Marie Werley
Honors: Raymond Louis Atkinson, Summer Anne Bonser, Daniel Todd Brady, Carson Ryker Brown, Carol Aidale Cegarra Baptista, Jordyn Leigh Crespo, Nolan Michael Faust, Camden Noah Folk, Justyn Ryan George, Hayley Lynn Grossman, Ashlynn Nichole Gugenhan, Tyler Aiden James, Ava Leona Kocher, Dalton Edwin Leiby, Ajay Brian Moser, Kendel Paige Pentz, Riley Ann Petrie, Jenna Lorraine Piltz, Trevor John Shaak, Thomas Aidan Teles