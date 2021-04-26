Grade 12 High Honors

Clymer, Lauren Melissa

Delp, Trenton Nathaniel

Florkowski, Patrick Anthony

Gregory, Calista Marie

Hill, Matthew

Keller, Emma Mae

Mace, Meredith Lawren

Nygard, Isaiah John

Osborne, Abby Susan

Platia, Phoenix Orion

Reasoner, Abigail Marie

Schaeffer, Maggie Elizabeth

Schnell, Marina Allison

Schwarz, Elisabeth Laura

Shaffer, Carson Harry

Grade 11 High Honors

Angelisanti, Nicole Maria

Asplundh, Cody Edward

Brown, Caroline MacDonald

Dieter, Tracey Lynn

Dunn, Cooper Chase

Fitzgerald, Grant Patrick

Giannantonio, Elena Grace

Graff, Jacob Harold

Herrlin, Joanna D

Laudenslager, Mandi Lucille

Leiby, Kelly Faye

Loeb, Raegan Cora

Love, Sarah Madeline

Lubak, Caitlyn Maria

McGarrity, Mackenzie Rae

Miller, Abigail Louise

Miranda Gracia, Jenesis Yinaira

Ott, Sydney Marie

Rhode, Emma Jewel

Setliff, Alexandria Faye

Tretter, Gaven Michael

Wagner, Jennifer Ashley

Warmkessel, Madison Renee

Whitson, Maxwell Stephen

Grade 10 High Honors

Austin, Grace Katherine

Batz, Briahna Renae

Berger, Marisa Louise

Derr, Kayley Anna

Dietrich, Meaghan Julia

Ebner, Grayson Lewis

Ebner, Rylan John

Erb, Emerson Louise

Furlong, Riley Suzanne

Goodreau, Payton James

Guzman Colon, Kristina Thalia

Haring, Tara Joy

Justeson, Jake Samuel

Levengood, Olivia Marie

Miller, Ethen Allen

Moatz, Cathlene Nicole

Nolte, Blake Karl

Osborne, Emma Lee

Perella, Julia Grace

Remick, Matthew John

Schichtel, Aryella Lynn

Schnell, Fiora Sarah

Sicher, Griffin Keith

Smart, Sierra Korin

Smith, Haileigh Sage

Trubilla, Mikayla Alexis

Yoffee, Gavin Marshall

Zettlemoyer, Leah Rose

Grade 9 High Honors

Asplundh, Lily Michelle

Collins, Natalie Olympia

Delp, Savannah Rose

DeVall, Kendall Hongxiang

DeVall, Will Fugui

Engel, Otis Wendell

Follweiler, Emma Brooke

Fry, Alexander Wolfgang

Furst, Samantha Lou

Garris, Sierra Lynn

Greenawalt, Taylor Ashlyn

Hamm, Lukas Allen

Hastings, Jesse Loren

Heckman, Katelyn Marie

Herrlin, Karis Joy

Kacsur-Burns, Jacob Matthew

Keller, Jordan Elizabeth

Lovelace, Rebecca Mariah

Nawrocki, Kaley Alexis

Pfeiler-Wunder, Annabel Grace

Rabert, Abigail Tillina

Reidenhour, Miranda LeeAnn

Rice, Grace Elizabeth

Schell, Andrew C.

Sica, Elise Juliet

Stump, Hayden Michael

Wood, Joan Marion

Yang, Edison Phong

Grade 12 Honors

Angstadt, Elle Lee

Ayoso, Angela Priscilla

Brett, Mitchell Andrew

Delgado, Kolby Michael

Duschl, Natalie Marie

Estrella Reyes, Jilary

Heller, Austin James

Hinkel, Kaily Alisa

Horvath, Sierra Rose

Johnson, Adyson Brian

Karaisz, Jewel Xiu Kai

Mark, Sophia Susan

Oroxom, Tracey Elizabeth

Reidenhour, Katelyn Alizabeth

Reynolds, Reanna Jennette

Rivas, Delilah Aida

Sanders, Scott Owen

Vanek, Emma Rae

Vos, Michael Charlie

Webb, Alexandria Jade

Williamson, Olivia Marie

Grade 11 Honors

Arnold, Sophia E

Beck, Tristan Thomas

Buskaritz, Shelby Ann

Dietrich, Zachary Boone

Goodman, Xavier Miles

Heckman, Reece Carl

Kleinsmith, Ian Carter

Lewis, Tyerney Alyxa

Mosher, Johnathon Blake

Neiman, Lennon Cain

Noecker, Brittany Nicole

Rau, Alexander Michael

Ream, Sianna Marie

Rice, Joseph David

Schuler, Braedyn Duran

Sleboda, Taylor Jo

Vallies, Katie Marie

Wanner, Olivia Kai

Webb, Gabriella Camille

Weida, Travis Andrew

Grade 10 Honors

Ashman, Justin Robert

Barkley, Emilee Ann

Drey, Makayla Lee

Fleming, Andrew Nicholas

Furst, Dalton Alexander

Gallagher, Colin Mitchel

Hoffman, Helena Isabelle

Hugo, Nicholas John

Katzaman, Brant Charles

Maley, Griffin Patrick

Muller, Kaia Nicole

Noll, Dakota Emily

Pizzelanti, Dominick James

Schlegel, Hailey Brienne

Spaid, Seth Warren

Stillo, Mason Arthur

Talafous, Dominic Peter

Wood, Abigail Grace

Grade 9 Honors

Arndt, Dylan Matthew

Ayoso, Michelle Alexandra

Brubaker, Kayla Zimmerman

Clauss, Gabriel Thomas

Cox, Tristan Morgan

Dengler, Austin Allen

Drey, Kirsten Makena

Graff, Emily Christine

Gruber, Jayce Forrest

Guldin, Gretel Madison

Hamm, Colin John

Keeney, Anthony Joseph

Kellogg, Phoenix Cameron

Konopelski, Christopher Thomas

Konopelski, Jade Lee

LaMastra, Clara

Loeb, Connor Jacob

Massie, Jonathan Quintus

Mullen, Emily Ann

Rice, Dominick Parker

Sherrer, Timothy Jack

Smith, Dillon Raymond

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