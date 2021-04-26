Grade 12 High Honors
Clymer, Lauren Melissa
Delp, Trenton Nathaniel
Florkowski, Patrick Anthony
Gregory, Calista Marie
Hill, Matthew
Keller, Emma Mae
Mace, Meredith Lawren
Nygard, Isaiah John
Osborne, Abby Susan
Platia, Phoenix Orion
Reasoner, Abigail Marie
Schaeffer, Maggie Elizabeth
Schnell, Marina Allison
Schwarz, Elisabeth Laura
Shaffer, Carson Harry
Grade 11 High Honors
Angelisanti, Nicole Maria
Asplundh, Cody Edward
Brown, Caroline MacDonald
Dieter, Tracey Lynn
Dunn, Cooper Chase
Fitzgerald, Grant Patrick
Giannantonio, Elena Grace
Graff, Jacob Harold
Herrlin, Joanna D
Laudenslager, Mandi Lucille
Leiby, Kelly Faye
Loeb, Raegan Cora
Love, Sarah Madeline
Lubak, Caitlyn Maria
McGarrity, Mackenzie Rae
Miller, Abigail Louise
Miranda Gracia, Jenesis Yinaira
Ott, Sydney Marie
Rhode, Emma Jewel
Setliff, Alexandria Faye
Tretter, Gaven Michael
Wagner, Jennifer Ashley
Warmkessel, Madison Renee
Whitson, Maxwell Stephen
Grade 10 High Honors
Austin, Grace Katherine
Batz, Briahna Renae
Berger, Marisa Louise
Derr, Kayley Anna
Dietrich, Meaghan Julia
Ebner, Grayson Lewis
Ebner, Rylan John
Erb, Emerson Louise
Furlong, Riley Suzanne
Goodreau, Payton James
Guzman Colon, Kristina Thalia
Haring, Tara Joy
Justeson, Jake Samuel
Levengood, Olivia Marie
Miller, Ethen Allen
Moatz, Cathlene Nicole
Nolte, Blake Karl
Osborne, Emma Lee
Perella, Julia Grace
Remick, Matthew John
Schichtel, Aryella Lynn
Schnell, Fiora Sarah
Sicher, Griffin Keith
Smart, Sierra Korin
Smith, Haileigh Sage
Trubilla, Mikayla Alexis
Yoffee, Gavin Marshall
Zettlemoyer, Leah Rose
Grade 9 High Honors
Asplundh, Lily Michelle
Collins, Natalie Olympia
Delp, Savannah Rose
DeVall, Kendall Hongxiang
DeVall, Will Fugui
Engel, Otis Wendell
Follweiler, Emma Brooke
Fry, Alexander Wolfgang
Furst, Samantha Lou
Garris, Sierra Lynn
Greenawalt, Taylor Ashlyn
Hamm, Lukas Allen
Hastings, Jesse Loren
Heckman, Katelyn Marie
Herrlin, Karis Joy
Kacsur-Burns, Jacob Matthew
Keller, Jordan Elizabeth
Lovelace, Rebecca Mariah
Nawrocki, Kaley Alexis
Pfeiler-Wunder, Annabel Grace
Rabert, Abigail Tillina
Reidenhour, Miranda LeeAnn
Rice, Grace Elizabeth
Schell, Andrew C.
Sica, Elise Juliet
Stump, Hayden Michael
Wood, Joan Marion
Yang, Edison Phong
Grade 12 Honors
Angstadt, Elle Lee
Ayoso, Angela Priscilla
Brett, Mitchell Andrew
Delgado, Kolby Michael
Duschl, Natalie Marie
Estrella Reyes, Jilary
Heller, Austin James
Hinkel, Kaily Alisa
Horvath, Sierra Rose
Johnson, Adyson Brian
Karaisz, Jewel Xiu Kai
Mark, Sophia Susan
Oroxom, Tracey Elizabeth
Reidenhour, Katelyn Alizabeth
Reynolds, Reanna Jennette
Rivas, Delilah Aida
Sanders, Scott Owen
Vanek, Emma Rae
Vos, Michael Charlie
Webb, Alexandria Jade
Williamson, Olivia Marie
Grade 11 Honors
Arnold, Sophia E
Beck, Tristan Thomas
Buskaritz, Shelby Ann
Dietrich, Zachary Boone
Goodman, Xavier Miles
Heckman, Reece Carl
Kleinsmith, Ian Carter
Lewis, Tyerney Alyxa
Mosher, Johnathon Blake
Neiman, Lennon Cain
Noecker, Brittany Nicole
Rau, Alexander Michael
Ream, Sianna Marie
Rice, Joseph David
Schuler, Braedyn Duran
Sleboda, Taylor Jo
Vallies, Katie Marie
Wanner, Olivia Kai
Webb, Gabriella Camille
Weida, Travis Andrew
Grade 10 Honors
Ashman, Justin Robert
Barkley, Emilee Ann
Drey, Makayla Lee
Fleming, Andrew Nicholas
Furst, Dalton Alexander
Gallagher, Colin Mitchel
Hoffman, Helena Isabelle
Hugo, Nicholas John
Katzaman, Brant Charles
Maley, Griffin Patrick
Muller, Kaia Nicole
Noll, Dakota Emily
Pizzelanti, Dominick James
Schlegel, Hailey Brienne
Spaid, Seth Warren
Stillo, Mason Arthur
Talafous, Dominic Peter
Wood, Abigail Grace
Grade 9 Honors
Arndt, Dylan Matthew
Ayoso, Michelle Alexandra
Brubaker, Kayla Zimmerman
Clauss, Gabriel Thomas
Cox, Tristan Morgan
Dengler, Austin Allen
Drey, Kirsten Makena
Graff, Emily Christine
Gruber, Jayce Forrest
Guldin, Gretel Madison
Hamm, Colin John
Keeney, Anthony Joseph
Kellogg, Phoenix Cameron
Konopelski, Christopher Thomas
Konopelski, Jade Lee
LaMastra, Clara
Loeb, Connor Jacob
Massie, Jonathan Quintus
Mullen, Emily Ann
Rice, Dominick Parker
Sherrer, Timothy Jack
Smith, Dillon Raymond