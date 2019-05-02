Distinguished Honor Roll Grade 9

Adams, Isabelle Paige

Apgar, Emersen Nicole

Bodnari, Nadia M

Breunig, Jesse George

Burns, Taylor Sophia

Conrad, Lauren Elizabeth

DeLong, Katelyn Elizabeth

Dougherty, Sarah Jane

Fenstermacher, Caroline Lindsey

Flynn, Rowan Lewis

Gauby III, Chris Ernest

Jones, A'Nayah Noelle

Lee, Alexandria Rae

Lichtenwalner, Adam Louis

Maioriello, Jarrett Daniel

Miller, Dylan Jon

Miller, Madison Nicole

Miller, Nolan Thomas

Moyer, Sara Marie

Parks, Francine Catherine

Pham, Sara Rose

Reppert, Mykensie Grace

Rollman, Reilly Davan

Roush, Rylie Suzanne

Sanders, Naomi Lyn

Savitz, Emily Rose

Scheetz, Samantha Evelynn

Schuster, Meghann Marie

Simitz, Devin Vi

Grade 10

Burger, Caroline Joy

Carter, Jackson Paul

Conrad, Lindsay Ellen

Crist, Caleb Michael

Deysher, Olivia Jean

Edwards, Skylar Elizabeth

Fay, Naomi Rachel

Frack, Noah Daniel

Geiger, Braden Kinnaman

Gross, Cole Evan

Haas, Makenna Nicole

Hauser, Hannah Audrey

Lukenich, Hannah Marie

Manwiller, Emma Rebecca

Manwiller, Isaac Matthew

Rissmiller, Charli Ann

Ruppert, Elijah Lee

Schwien, Aaron David

Simpson, Avery Corin

Teel, Jonah Ashton

Williams, Emily S

Grade 11

Ambruster, Caitlin Marie

Barrell, Hallie Alexis

Daddona, Olivia Lynn

Dougherty, Rachel Lynn

Estrella, Jazlyn Evelyn

Fenstermacher, Victoria Lauren

Fink, Alexa Elizabeth

Fonder, Keegan Charles

Gilbert, Paige Marie

Graff, Brody Curtis

Hahn, Samantha Carol

Lampron, Gabrielle Rebekah

Levkulic, Gabrielle Nicole

Lozada, Kayla Brianne

Markle, Aaliyah Maria

Miller, Jade Nicole

Miller, Madelynn Marie

Miller, Mollie Elizabeth

Mills, Kyleigh

Mosheim, Marilyn Elizabeth

Moyer, Kylee Storm

Myers, Connar Joseph

Reinert, Xavier Isaiah

Saltsman, Damien Alexander

Savitz, Abigail Renee

Schnabel, Cora LouAnn

Sexton, Michael Ryan

Strunk, Skylar Renee

Tavares, Riley Grace

Grade 12

Bradford, Samantha Fietta

Cobo, David Zachariah

Costin, Mihaela

Fox, Allie Paige

Frack, Madilyn T

Freeby, Lydia Evelyn

Geisinger, Amanda Jenifer

Gerlach, Melinda Ann

Godshall, Emma Kate

Griesemer, Brock Collin

Grossman, Leslie Erin

Hersh, Miranda Sage

Hertzog, Haley Elizabeth

Heydt, Ryan M

Huhn, Ashleigh Elizabeth

Longacre, Nicole Charlotte

Mammarella, Corinne Elizabeth

Maston, Natalie

McEvoy, Taylor Grace

Miller, Skylar Jane

Moyer, Emily Rose

Newman, Elliott Brian

Newman, Evan Peter

Olsen, Aaron Max

Pham, Thomas Minh

Reed, Mikayla Elle

Roberts, Tayler Autumn

Rothrock, Jenna Cheyenne

Sanchez, Ariyanna Nichole

Schwenk, Benjamin Ray

Smith, Jamie Lynn

Stoudt, Davis Robert

Tremblay, Joshua Tanner

Turbett, Marley Danielle

Vorhis, Luke William

Weller, Bailee Lyn

Honor Roll Grade 9

Albright, Wyatt Clarence

Ascher, Jacob Evan

Bates, Samuel Stanley

Bofill, Valerie Artanna

Burkholder, Olivia Rielle

Collier-Burton, Aanaisa LaShaun

Colon, Andrea Mia

Cortez, Dylan Sean

Day, Skylar Rebecca

DeMun, Trent Warren

Fay, Nehemiah Luke

Fedorowicz, Madilyn Eileen

Feeser, Michela Rae

Foster, Lucas Ivan

Geist Jr, William Roy

Godshall, Aidan Michael

Graff, Elena Catherine

Grube, Anna Elizabeth

Heminitz, Kaitlyn Christine

Hermany, Magnolia Jane

Hoydis, Jamie JoLynn

Kowolewski, Greysen Lewis

Kurtz, Shea Scott

Lick III, Clifford Barry

Maioriello, Jason Joseph

Mammarella, Michael David

Miller, Spencer Shark

Moyer, Layla Quinn

Ott, Tyler James

Perez, Angelrey

Richards, Jadyn Diane

Sahaydak, Julian Robert

Schaller, Colin Christopher

Scholl, Logan Lee

Seidel, Ethan Thomas

Sexton, Brian Thomas

Skumanick, Zachary Michael

Tetreault, Kamryn Jean Marie

Trumbauer, Emma Bronte

Unger, Riley Ann

Weller, Aaliyah Grace

Wernersbach, Nathan Charles

Wetzel, Gunnar Darrell Lee

Grade 10

Anderson, Aubrey Noel

Binkley, Evan Scott

Bowers, Karli Nicole

Davis, Rebecca Elizabeth

Derr, Sydney Marie

Elonis, Riley Matthew

Ferry, Easton Arn

Finacchio, Peyton Caroline

Hafer, Zachary Sheldon

Hensinger, Jaydon Thomas

Keeler, Joshua James

Kline, Ty Michael

Krajcic, Paige Barbara

Kucharek, Elijah Ian

Lozada, Jailyn M

Mowry, Brooke Danielle

Podolecki, Jacob Jan

Renner, Chase Bruce

Samacicio, Sicily Jade

Shive III, Thomas Andrew

Tester, Cayden Taylor

Wenner, Paige Hailey

Ziegler, Lindsay Grace

Grade 11

Allmendinger, Meghan Nicole

Beach, Hunter David

Berger, Daryl Allen

Bryfogle, Brandon William

Buddock, Jonathan Christopher

Derr, Garrett Joel

Deysher, Matthew Gene

Drumheller, Azalyn May

Harrison, John Thomas

Herb, Mason Hunter

Hersh, Michaela Beth

Hogan, Brianna Elizabeth

Holmes, Samantha Ann

Jordache, Luca Daniel

Kemp, Aaron Christopher

Kline, Jorden Barbara-Ann

Kowalchuk, Alexander Nikolai

Leibold, Ava Grace

Lenhart, Ashley Nicole

Ludwig, Andrew Jacob

Maines, Shaelyn Carol

Melcher, Dejha Nichole

Miller, Katie Paige

Nace, Logan Ulysses

Pape, Aidan Donald

Pursell, Cayla Renae

Rapp, Caleb Gabriel

Ritter, Gabriella June

Scalzo, Isabella Nicole

Shubert, Alexandra Elisabeth

Smith, Miya Ann

Stierly, Jasmin Skye

Stoess, Tristan Scott

Suter, Alycen Mae

Troisi, Marcus Allen

Trout, Aubrey Elizabeth

Wall, Mary Irene

Weisner, Olivia Rachel

Wentzel, Cade Daniel

Zhu, Yaohua

Grade 12

Becker, Samantha Edna

Bortz, Cassi Morgan

D'Andrea, Jack Joseph

DeMarco, Joseph Lou

DeOliveira, Grace Anne

Emerich, Alison Nicole

Fabian, Edward J

Fabian, Philip D

Fay, Nicolas Paul

Fisher, Haley Alexis

Geist, Tanner Allen

Giadosh, Preston David

Grim, Nathan David

Haas, Devan Lee

Haas, Lucas Elias

Harpel, Klint Scott

Keller, Darian Louise

Krauss, Sierra Ann

Madary, Charles Tyler

Marks Jr, Jeffrey A

Miller, Matthew Richard

Moyer, Julia L

Olimpo II, Jeremiah Alexander

Ortt, Jericho Joshua

Radcliffe, Olivia Grace

Reyes, Juliana Elaine

Rothenberger, Samuel

Scheiry, Hannah Elizabeth

Smith, Kolby Ryan

Swoyer, Kaylyn Elizabeth

Wenhold, Merrit Lockwood

Wenner, Clay Thomas

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