Distinguished Honor Roll Grade 9
Adams, Isabelle Paige
Apgar, Emersen Nicole
Bodnari, Nadia M
Breunig, Jesse George
Burns, Taylor Sophia
Conrad, Lauren Elizabeth
DeLong, Katelyn Elizabeth
Dougherty, Sarah Jane
Fenstermacher, Caroline Lindsey
Flynn, Rowan Lewis
Gauby III, Chris Ernest
Jones, A'Nayah Noelle
Lee, Alexandria Rae
Lichtenwalner, Adam Louis
Maioriello, Jarrett Daniel
Miller, Dylan Jon
Miller, Madison Nicole
Miller, Nolan Thomas
Moyer, Sara Marie
Parks, Francine Catherine
Pham, Sara Rose
Reppert, Mykensie Grace
Rollman, Reilly Davan
Roush, Rylie Suzanne
Sanders, Naomi Lyn
Savitz, Emily Rose
Scheetz, Samantha Evelynn
Schuster, Meghann Marie
Simitz, Devin Vi
Grade 10
Burger, Caroline Joy
Carter, Jackson Paul
Conrad, Lindsay Ellen
Crist, Caleb Michael
Deysher, Olivia Jean
Edwards, Skylar Elizabeth
Fay, Naomi Rachel
Frack, Noah Daniel
Geiger, Braden Kinnaman
Gross, Cole Evan
Haas, Makenna Nicole
Hauser, Hannah Audrey
Lukenich, Hannah Marie
Manwiller, Emma Rebecca
Manwiller, Isaac Matthew
Rissmiller, Charli Ann
Ruppert, Elijah Lee
Schwien, Aaron David
Simpson, Avery Corin
Teel, Jonah Ashton
Williams, Emily S
Grade 11
Ambruster, Caitlin Marie
Barrell, Hallie Alexis
Daddona, Olivia Lynn
Dougherty, Rachel Lynn
Estrella, Jazlyn Evelyn
Fenstermacher, Victoria Lauren
Fink, Alexa Elizabeth
Fonder, Keegan Charles
Gilbert, Paige Marie
Graff, Brody Curtis
Hahn, Samantha Carol
Lampron, Gabrielle Rebekah
Levkulic, Gabrielle Nicole
Lozada, Kayla Brianne
Markle, Aaliyah Maria
Miller, Jade Nicole
Miller, Madelynn Marie
Miller, Mollie Elizabeth
Mills, Kyleigh
Mosheim, Marilyn Elizabeth
Moyer, Kylee Storm
Myers, Connar Joseph
Reinert, Xavier Isaiah
Saltsman, Damien Alexander
Savitz, Abigail Renee
Schnabel, Cora LouAnn
Sexton, Michael Ryan
Strunk, Skylar Renee
Tavares, Riley Grace
Grade 12
Bradford, Samantha Fietta
Cobo, David Zachariah
Costin, Mihaela
Fox, Allie Paige
Frack, Madilyn T
Freeby, Lydia Evelyn
Geisinger, Amanda Jenifer
Gerlach, Melinda Ann
Godshall, Emma Kate
Griesemer, Brock Collin
Grossman, Leslie Erin
Hersh, Miranda Sage
Hertzog, Haley Elizabeth
Heydt, Ryan M
Huhn, Ashleigh Elizabeth
Longacre, Nicole Charlotte
Mammarella, Corinne Elizabeth
Maston, Natalie
McEvoy, Taylor Grace
Miller, Skylar Jane
Moyer, Emily Rose
Newman, Elliott Brian
Newman, Evan Peter
Olsen, Aaron Max
Pham, Thomas Minh
Reed, Mikayla Elle
Roberts, Tayler Autumn
Rothrock, Jenna Cheyenne
Sanchez, Ariyanna Nichole
Schwenk, Benjamin Ray
Smith, Jamie Lynn
Stoudt, Davis Robert
Tremblay, Joshua Tanner
Turbett, Marley Danielle
Vorhis, Luke William
Weller, Bailee Lyn
Honor Roll Grade 9
Albright, Wyatt Clarence
Ascher, Jacob Evan
Bates, Samuel Stanley
Bofill, Valerie Artanna
Burkholder, Olivia Rielle
Collier-Burton, Aanaisa LaShaun
Colon, Andrea Mia
Cortez, Dylan Sean
Day, Skylar Rebecca
DeMun, Trent Warren
Fay, Nehemiah Luke
Fedorowicz, Madilyn Eileen
Feeser, Michela Rae
Foster, Lucas Ivan
Geist Jr, William Roy
Godshall, Aidan Michael
Graff, Elena Catherine
Grube, Anna Elizabeth
Heminitz, Kaitlyn Christine
Hermany, Magnolia Jane
Hoydis, Jamie JoLynn
Kowolewski, Greysen Lewis
Kurtz, Shea Scott
Lick III, Clifford Barry
Maioriello, Jason Joseph
Mammarella, Michael David
Miller, Spencer Shark
Moyer, Layla Quinn
Ott, Tyler James
Perez, Angelrey
Richards, Jadyn Diane
Sahaydak, Julian Robert
Schaller, Colin Christopher
Scholl, Logan Lee
Seidel, Ethan Thomas
Sexton, Brian Thomas
Skumanick, Zachary Michael
Tetreault, Kamryn Jean Marie
Trumbauer, Emma Bronte
Unger, Riley Ann
Weller, Aaliyah Grace
Wernersbach, Nathan Charles
Wetzel, Gunnar Darrell Lee
Grade 10
Anderson, Aubrey Noel
Binkley, Evan Scott
Bowers, Karli Nicole
Davis, Rebecca Elizabeth
Derr, Sydney Marie
Elonis, Riley Matthew
Ferry, Easton Arn
Finacchio, Peyton Caroline
Hafer, Zachary Sheldon
Hensinger, Jaydon Thomas
Keeler, Joshua James
Kline, Ty Michael
Krajcic, Paige Barbara
Kucharek, Elijah Ian
Lozada, Jailyn M
Mowry, Brooke Danielle
Podolecki, Jacob Jan
Renner, Chase Bruce
Samacicio, Sicily Jade
Shive III, Thomas Andrew
Tester, Cayden Taylor
Wenner, Paige Hailey
Ziegler, Lindsay Grace
Grade 11
Allmendinger, Meghan Nicole
Beach, Hunter David
Berger, Daryl Allen
Bryfogle, Brandon William
Buddock, Jonathan Christopher
Derr, Garrett Joel
Deysher, Matthew Gene
Drumheller, Azalyn May
Harrison, John Thomas
Herb, Mason Hunter
Hersh, Michaela Beth
Hogan, Brianna Elizabeth
Holmes, Samantha Ann
Jordache, Luca Daniel
Kemp, Aaron Christopher
Kline, Jorden Barbara-Ann
Kowalchuk, Alexander Nikolai
Leibold, Ava Grace
Lenhart, Ashley Nicole
Ludwig, Andrew Jacob
Maines, Shaelyn Carol
Melcher, Dejha Nichole
Miller, Katie Paige
Nace, Logan Ulysses
Pape, Aidan Donald
Pursell, Cayla Renae
Rapp, Caleb Gabriel
Ritter, Gabriella June
Scalzo, Isabella Nicole
Shubert, Alexandra Elisabeth
Smith, Miya Ann
Stierly, Jasmin Skye
Stoess, Tristan Scott
Suter, Alycen Mae
Troisi, Marcus Allen
Trout, Aubrey Elizabeth
Wall, Mary Irene
Weisner, Olivia Rachel
Wentzel, Cade Daniel
Zhu, Yaohua
Grade 12
Becker, Samantha Edna
Bortz, Cassi Morgan
D'Andrea, Jack Joseph
DeMarco, Joseph Lou
DeOliveira, Grace Anne
Emerich, Alison Nicole
Fabian, Edward J
Fabian, Philip D
Fay, Nicolas Paul
Fisher, Haley Alexis
Geist, Tanner Allen
Giadosh, Preston David
Grim, Nathan David
Haas, Devan Lee
Haas, Lucas Elias
Harpel, Klint Scott
Keller, Darian Louise
Krauss, Sierra Ann
Madary, Charles Tyler
Marks Jr, Jeffrey A
Miller, Matthew Richard
Moyer, Julia L
Olimpo II, Jeremiah Alexander
Ortt, Jericho Joshua
Radcliffe, Olivia Grace
Reyes, Juliana Elaine
Rothenberger, Samuel
Scheiry, Hannah Elizabeth
Smith, Kolby Ryan
Swoyer, Kaylyn Elizabeth
Wenhold, Merrit Lockwood
Wenner, Clay Thomas