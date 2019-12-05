Distinguished Honor Roll

Grade 9

Benner, Rylee Grace

Bieber, Brynn Kelly

Bojt, Lukas Edward

Bortz, Ava Rue Marie

Boyer, Matthew Donald

Brown, Elexiah Jasmin

Cerullo, London Claire

Coscia, Adrian Charles

DeLong, Ashley Nicole

Deysher, Jacob Ryan

Fandl, Cade Robert

Fenstermacher, Emmitt Wilson

Geiger, Madelyn Louise

Giadosh, Ashlyn Frances

Hartline, Jade Victoria

Howells-Cordero, Miguelina Elisabeth

Johns, Samantha Marie

Kowalchuk, Collin Elijah

Kristan, Luke Thomas

Levengood, Zethan Daniel

Master, Julie Ann

Miller, Benjamin Lee

Nissley, Natalie Marie

Oliveira, Kyra Agcaoili

Pape, Colin Maddox

Parks, Grant Steven

Ray, Hannah Marie

Robles, Lexus Juliana

Schoen, Logan Michael

Showalter, Keene Andrew

Sibley, Simone Elizabeth

Simpson, Sienna Lyn

Smeltz, Jaeger Rowen

Smith, Logan Michael

Stoudt, Evan Joseph

Taylor, Kaitlin Marie

Teel, Ashley Melissa

Tierney, Lauren Olivia

Ulman, Tatyana Ann

Weikel, Genevieve May

Weller, Landen Harris

Yergey, Kyra Alexis

Grade 10

Adams, Isabelle Paige

Apgar, Emersen Nicole

Bodnari, Nadia M

Burns, Taylor Sophia

Conrad, Lauren Elizabeth

DeLong, Katelyn Elizabeth

Dougherty, Sarah Jane

Fenstermacher, Caroline Lindsey

Flynn, Rowan Lewis

Hermany, Magnolia Jane

Hoydis, Jamie JoLynn

Johnson, Madison Ilona Diane

Jones, A'Nayah Noelle

Lee, Alexandria Rae

Lichtenwalner, Adam Louis

Maioriello, Jarrett Daniel

Miller, Madison Nicole

Moyer, Sara Marie

Parks, Francine Catherine

Perez, Angelrey

Pham, Sara Rose

Reppert, Mykensie Grace

Rollman, Reilly Davan

Sanders, Naomi Lyn

Scheetz, Samantha Evelynn

Schuster, Meghann Marie

Simitz, Devin Vi

Trumbauer, Emma Bronte

Grade 11

Binkley, Evan Scott

Burger, Caroline Joy

Carter, Jackson Paul

Conrad, Lindsay Ellen

Craft, Abigail Elizabeth

Crist, Caleb Michael

Deysher, Olivia Jean

Edwards, Skylar Elizabeth

Engelman, Kaitlyn Elaine

Ferry, Easton Arn

Frack, Noah Daniel

Geiger, Braden Kinnaman

Gross, Cole Evan

Haas, Makenna Nicole

Hafer, Zachary Sheldon

Hauser, Hannah Audrey

Hoch, Tyler John

Kline, Ty Michael

Kucharek, Elijah Ian

Lewis, Seneca Rose

Manwiller, Emma Rebecca

Manwiller, Isaac Matthew

Rissmiller, Charli Ann

Ruppert, Elijah Lee

Schwien, Aaron David

Simpson, Avery Corin

Teel, Jonah Ashton

Tester, Cayden Taylor

Walck, Kaeden Zachary

Williams, Emily S

Grade 12

Ambruster, Caitlin Marie

Barrell, Hallie Alexis

Cancel, Lyna Marie

Daddona, Olivia Lynn

Dekens, Chloe

Deysher, Matthew Gene

Dougherty, Rachel Lynn

Drumheller, Azalyn May

Estrella, Jazlyn Evelyn

Fenstermacher, Victoria Lauren

Fernandez Gonzalez, Iria

Fink, Alexa Elizabeth

Fonder, Keegan Charles

Gilbert, Paige Marie

Hahn, Samantha Carol

Hersh, Michaela Beth

Hogan, Brianna Elizabeth

Hollenbach, Jakob Ryan

Kemp, Aaron Christopher

Kline, Jorden Barbara-Ann

Kowalchuk, Alexander Nikolai

Lafferty III, Michael Shawn

Lampron, Gabrielle Rebekah

Leibold, Ava Grace

Lenhart, Ashley Nicole

Lozada, Kayla Brianne

Ludwig, Andrew Jacob

Maines, Shaelyn Carol

Miller, Jade Nicole

Miller, Katie Paige

Miller, Madelynn Marie

Miller, Mollie Elizabeth

Mills, Kyleigh

Mosheim, Marilyn Elizabeth

Moyer, Kylee Storm

Ritter, Gabriella June

Ross, Aubrey Marie

Saltsman, Damien Alexander

Savitz, Abigail Renee

Sexton, Michael Ryan

Shubert, Alexandra Elisabeth

Smith, Miya Ann

Smith, Rachel Lynn

Strunk, Skylar Renee

Tavares, Riley Grace

Weisner, Olivia Rachel

Zhu, Yaohua

Honor Roll

Grade 9

Abada, Zayn Mohamed

Berryman, Samuel Michael

Burger, Nathaniel Mingqian

Crist, Joseph Gregory

Deifer, Alexandria Nicole

Dilan Rivera, Noeliris Marie

Dorio, Briana Marie

Dunkelberger, Connor Joseph

Eidle, Brianna Nicole

Estrella, Malachi Samuel

Frankenfield, Kaylyn Corinne

Fredericks, Adam John

Fritzinger, Madison Rose

Gallina, Alessandra Miriam

Garcia, Brielle Ashley

Griffing, David Bruce

Hall, Aidan Michael

Haring, Logan Jeffrey

Hersh, Megan Kathleen

Lafferty, Jacob Richard

Leitgeb, Grace Margaret

Lichtenwalner, Owen Edwin

Lukenich, Travis Joseph

Master, Caileigh Ann

Maston, Elye Tait

Miller, Ian Neil

Moore, Riley Mary

Moyer, Caleb Edgar Levan

Moyer, Jenna Alexis

Musser, Andrew Jacob

Parsons, Lydia Michelle

Petersen, Adam Nicholas

Reed, Maya Grace

Reinert, Aubrey Mae

Renner, Carson Blair

Roth, Teagan Ann

Schantz, Briette Nicole

Sherry, Delaney Lynn

Sober, Katie Jo

Steffy, Ian Charlton

Sterner, Joshua Robert

Strohl, Aidan Charles

Swavely, Lucas Matthew

Swoyer, Hannah Jade

Zintak, Keturah Grace

Grade 10

Adam, Natalie Ronnie

Albright, Wyatt Clarence

Bates, Samuel Stanley

Bofill, Valerie Artanna

Breunig, Jesse George

Burkholder, Olivia Rielle

Cohick, Benjamin Cristian

Colon, Andrea Mia

DeHaven, Ashgin-Raines Bryant

Elonis, Emma Grace

Fay, Nehemiah Luke

Fedorowicz, Madilyn Eileen

Feeser, Michela Rae

Foster, Lucas Ivan

Gauby III, Chris Ernest

Geisinger, Cole Lee

Geist Jr, William Roy

Godshall, Aidan Michael

Graff, Elena Catherine

Grube, Anna Elizabeth

Kowolewski, Greysen Lewis

Kurtz, Shea Scott

Lick III, Clifford Barry

Maioriello, Jason Joseph

Mammarella, Michael David

Markle, Cassidy Jade

Miller, Dylan Jon

Miller, Nolan Thomas

Miller, Spencer Shark

Ott, Tyler James

Richards, Jadyn Diane

Roush, Rylie Suzanne

Savitz, Emily Rose

Schaller, Colin Christopher

Scholl, Logan Lee

Schweitzer, Kevra Mae

Sell, Asher Clarence

Shaw, Sage Anthony

Tetreault, Kamryn Jean Marie

Unger, Riley Ann

Ungureanu, Julie Anna

Walck, Matthias Joseph

Weller, Aaliyah Grace

Weller, Kane Robert

Wernersbach, Nathan Charles

Wetzel, Gunnar Darrell Lee

Grade 11

Bollinger, Emma Arriana

Bowers, Karli Nicole

Carl, Brandi Elizabeth

Clark, Ashlyn Brianna

Coffin, Caden T

Dalickas, Andrew Thomas

Davis, Rebecca Elizabeth

Derr, Sydney Marie

Fay, Naomi Rachel

Fujita, Dylan James

Hammes, Nathan Joseph

Howells-Cordero, Rosemari Clara

Keeler, Joshua James

Kopicz, Wesley R

Krajcic, Paige Barbara

Lozada, Jailyn M

Lukenich, Hannah Marie

Mowry, Brooke Danielle

Podolecki, Jacob Jan

Renner, Chase Bruce

Rodriguez, Roslin Marian

Samacicio, Sicily Jade

Serratore, Nathan Charles

Sherman, Aiden Henry

Shive III, Thomas Andrew

Strause, Ethan Alexander

Thomas, Anja Patience

Wenner, Paige Hailey

Grade 12

Allmendinger, Meghan Nicole

Angstadt, Shelby Taylor

Berger, Daryl Allen

Brown, Joseph Robert

Bryfogle, Brandon William

Buddock, Jonathan Christopher

Charles, Kiara Ann

Collier, Indya Christine

Derr, Garrett Joel

Derr, Nathaniel Earl

Fink, Landon Stuart

Fonte, Anthony Pasquale

Groff, Elijah William

Harrison, John Thomas

Herb, Mason Hunter

Holmes, Samantha Ann

Jarrett, Aaron Christopher

Jordache, Luca Daniel

Kulp, Connor Jonathan

Markle, Aaliyah Maria

Marks Jr, Jeffrey A

Matthews, Hailey Jean

Melcher, Dejha Nichole

Miller, Dylan Michael

Miller, Riley Baal

Myers, Connar Joseph

Nace, Logan Ulysses

Noll, Adam Daniel

Pape, Aidan Donald

Pursell, Cayla Renae

Rapp, Caleb Gabriel

Reinert, Xavier Isaiah

Robles, Nayomee Alida

Scalzo, Isabella Nicole

Schnabel, Cora LouAnn

Snyder, Bryce Branden

Stoess, Tristan Scott

Suter, Alycen Mae

Sward, Emily Rae

Trexler, Colby Michael

Trout, Aubrey Elizabeth

Ungureanu, Jeremiah Aaron

Wall, Mary Irene

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