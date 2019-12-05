Distinguished Honor Roll
Grade 9
Benner, Rylee Grace
Bieber, Brynn Kelly
Bojt, Lukas Edward
Bortz, Ava Rue Marie
Boyer, Matthew Donald
Brown, Elexiah Jasmin
Cerullo, London Claire
Coscia, Adrian Charles
DeLong, Ashley Nicole
Deysher, Jacob Ryan
Fandl, Cade Robert
Fenstermacher, Emmitt Wilson
Geiger, Madelyn Louise
Giadosh, Ashlyn Frances
Hartline, Jade Victoria
Howells-Cordero, Miguelina Elisabeth
Johns, Samantha Marie
Kowalchuk, Collin Elijah
Kristan, Luke Thomas
Levengood, Zethan Daniel
Master, Julie Ann
Miller, Benjamin Lee
Nissley, Natalie Marie
Oliveira, Kyra Agcaoili
Pape, Colin Maddox
Parks, Grant Steven
Ray, Hannah Marie
Robles, Lexus Juliana
Schoen, Logan Michael
Showalter, Keene Andrew
Sibley, Simone Elizabeth
Simpson, Sienna Lyn
Smeltz, Jaeger Rowen
Smith, Logan Michael
Stoudt, Evan Joseph
Taylor, Kaitlin Marie
Teel, Ashley Melissa
Tierney, Lauren Olivia
Ulman, Tatyana Ann
Weikel, Genevieve May
Weller, Landen Harris
Yergey, Kyra Alexis
Grade 10
Adams, Isabelle Paige
Apgar, Emersen Nicole
Bodnari, Nadia M
Burns, Taylor Sophia
Conrad, Lauren Elizabeth
DeLong, Katelyn Elizabeth
Dougherty, Sarah Jane
Fenstermacher, Caroline Lindsey
Flynn, Rowan Lewis
Hermany, Magnolia Jane
Hoydis, Jamie JoLynn
Johnson, Madison Ilona Diane
Jones, A'Nayah Noelle
Lee, Alexandria Rae
Lichtenwalner, Adam Louis
Maioriello, Jarrett Daniel
Miller, Madison Nicole
Moyer, Sara Marie
Parks, Francine Catherine
Perez, Angelrey
Pham, Sara Rose
Reppert, Mykensie Grace
Rollman, Reilly Davan
Sanders, Naomi Lyn
Scheetz, Samantha Evelynn
Schuster, Meghann Marie
Simitz, Devin Vi
Trumbauer, Emma Bronte
Grade 11
Binkley, Evan Scott
Burger, Caroline Joy
Carter, Jackson Paul
Conrad, Lindsay Ellen
Craft, Abigail Elizabeth
Crist, Caleb Michael
Deysher, Olivia Jean
Edwards, Skylar Elizabeth
Engelman, Kaitlyn Elaine
Ferry, Easton Arn
Frack, Noah Daniel
Geiger, Braden Kinnaman
Gross, Cole Evan
Haas, Makenna Nicole
Hafer, Zachary Sheldon
Hauser, Hannah Audrey
Hoch, Tyler John
Kline, Ty Michael
Kucharek, Elijah Ian
Lewis, Seneca Rose
Manwiller, Emma Rebecca
Manwiller, Isaac Matthew
Rissmiller, Charli Ann
Ruppert, Elijah Lee
Schwien, Aaron David
Simpson, Avery Corin
Teel, Jonah Ashton
Tester, Cayden Taylor
Walck, Kaeden Zachary
Williams, Emily S
Grade 12
Ambruster, Caitlin Marie
Barrell, Hallie Alexis
Cancel, Lyna Marie
Daddona, Olivia Lynn
Dekens, Chloe
Deysher, Matthew Gene
Dougherty, Rachel Lynn
Drumheller, Azalyn May
Estrella, Jazlyn Evelyn
Fenstermacher, Victoria Lauren
Fernandez Gonzalez, Iria
Fink, Alexa Elizabeth
Fonder, Keegan Charles
Gilbert, Paige Marie
Hahn, Samantha Carol
Hersh, Michaela Beth
Hogan, Brianna Elizabeth
Hollenbach, Jakob Ryan
Kemp, Aaron Christopher
Kline, Jorden Barbara-Ann
Kowalchuk, Alexander Nikolai
Lafferty III, Michael Shawn
Lampron, Gabrielle Rebekah
Leibold, Ava Grace
Lenhart, Ashley Nicole
Lozada, Kayla Brianne
Ludwig, Andrew Jacob
Maines, Shaelyn Carol
Miller, Jade Nicole
Miller, Katie Paige
Miller, Madelynn Marie
Miller, Mollie Elizabeth
Mills, Kyleigh
Mosheim, Marilyn Elizabeth
Moyer, Kylee Storm
Ritter, Gabriella June
Ross, Aubrey Marie
Saltsman, Damien Alexander
Savitz, Abigail Renee
Sexton, Michael Ryan
Shubert, Alexandra Elisabeth
Smith, Miya Ann
Smith, Rachel Lynn
Strunk, Skylar Renee
Tavares, Riley Grace
Weisner, Olivia Rachel
Zhu, Yaohua
Honor Roll
Grade 9
Abada, Zayn Mohamed
Berryman, Samuel Michael
Burger, Nathaniel Mingqian
Crist, Joseph Gregory
Deifer, Alexandria Nicole
Dilan Rivera, Noeliris Marie
Dorio, Briana Marie
Dunkelberger, Connor Joseph
Eidle, Brianna Nicole
Estrella, Malachi Samuel
Frankenfield, Kaylyn Corinne
Fredericks, Adam John
Fritzinger, Madison Rose
Gallina, Alessandra Miriam
Garcia, Brielle Ashley
Griffing, David Bruce
Hall, Aidan Michael
Haring, Logan Jeffrey
Hersh, Megan Kathleen
Lafferty, Jacob Richard
Leitgeb, Grace Margaret
Lichtenwalner, Owen Edwin
Lukenich, Travis Joseph
Master, Caileigh Ann
Maston, Elye Tait
Miller, Ian Neil
Moore, Riley Mary
Moyer, Caleb Edgar Levan
Moyer, Jenna Alexis
Musser, Andrew Jacob
Parsons, Lydia Michelle
Petersen, Adam Nicholas
Reed, Maya Grace
Reinert, Aubrey Mae
Renner, Carson Blair
Roth, Teagan Ann
Schantz, Briette Nicole
Sherry, Delaney Lynn
Sober, Katie Jo
Steffy, Ian Charlton
Sterner, Joshua Robert
Strohl, Aidan Charles
Swavely, Lucas Matthew
Swoyer, Hannah Jade
Zintak, Keturah Grace
Grade 10
Adam, Natalie Ronnie
Albright, Wyatt Clarence
Bates, Samuel Stanley
Bofill, Valerie Artanna
Breunig, Jesse George
Burkholder, Olivia Rielle
Cohick, Benjamin Cristian
Colon, Andrea Mia
DeHaven, Ashgin-Raines Bryant
Elonis, Emma Grace
Fay, Nehemiah Luke
Fedorowicz, Madilyn Eileen
Feeser, Michela Rae
Foster, Lucas Ivan
Gauby III, Chris Ernest
Geisinger, Cole Lee
Geist Jr, William Roy
Godshall, Aidan Michael
Graff, Elena Catherine
Grube, Anna Elizabeth
Kowolewski, Greysen Lewis
Kurtz, Shea Scott
Lick III, Clifford Barry
Maioriello, Jason Joseph
Mammarella, Michael David
Markle, Cassidy Jade
Miller, Dylan Jon
Miller, Nolan Thomas
Miller, Spencer Shark
Ott, Tyler James
Richards, Jadyn Diane
Roush, Rylie Suzanne
Savitz, Emily Rose
Schaller, Colin Christopher
Scholl, Logan Lee
Schweitzer, Kevra Mae
Sell, Asher Clarence
Shaw, Sage Anthony
Tetreault, Kamryn Jean Marie
Unger, Riley Ann
Ungureanu, Julie Anna
Walck, Matthias Joseph
Weller, Aaliyah Grace
Weller, Kane Robert
Wernersbach, Nathan Charles
Wetzel, Gunnar Darrell Lee
Grade 11
Bollinger, Emma Arriana
Bowers, Karli Nicole
Carl, Brandi Elizabeth
Clark, Ashlyn Brianna
Coffin, Caden T
Dalickas, Andrew Thomas
Davis, Rebecca Elizabeth
Derr, Sydney Marie
Fay, Naomi Rachel
Fujita, Dylan James
Hammes, Nathan Joseph
Howells-Cordero, Rosemari Clara
Keeler, Joshua James
Kopicz, Wesley R
Krajcic, Paige Barbara
Lozada, Jailyn M
Lukenich, Hannah Marie
Mowry, Brooke Danielle
Podolecki, Jacob Jan
Renner, Chase Bruce
Rodriguez, Roslin Marian
Samacicio, Sicily Jade
Serratore, Nathan Charles
Sherman, Aiden Henry
Shive III, Thomas Andrew
Strause, Ethan Alexander
Thomas, Anja Patience
Wenner, Paige Hailey
Grade 12
Allmendinger, Meghan Nicole
Angstadt, Shelby Taylor
Berger, Daryl Allen
Brown, Joseph Robert
Bryfogle, Brandon William
Buddock, Jonathan Christopher
Charles, Kiara Ann
Collier, Indya Christine
Derr, Garrett Joel
Derr, Nathaniel Earl
Fink, Landon Stuart
Fonte, Anthony Pasquale
Groff, Elijah William
Harrison, John Thomas
Herb, Mason Hunter
Holmes, Samantha Ann
Jarrett, Aaron Christopher
Jordache, Luca Daniel
Kulp, Connor Jonathan
Markle, Aaliyah Maria
Marks Jr, Jeffrey A
Matthews, Hailey Jean
Melcher, Dejha Nichole
Miller, Dylan Michael
Miller, Riley Baal
Myers, Connar Joseph
Nace, Logan Ulysses
Noll, Adam Daniel
Pape, Aidan Donald
Pursell, Cayla Renae
Rapp, Caleb Gabriel
Reinert, Xavier Isaiah
Robles, Nayomee Alida
Scalzo, Isabella Nicole
Schnabel, Cora LouAnn
Snyder, Bryce Branden
Stoess, Tristan Scott
Suter, Alycen Mae
Sward, Emily Rae
Trexler, Colby Michael
Trout, Aubrey Elizabeth
Ungureanu, Jeremiah Aaron
Wall, Mary Irene