6th Grade Distinguished Honors

Faith Leann Atkinson

Daniel Kristopher Barata

Maile Dakota Bentz

Ava Claire Fiscus

Trevor Wayne Fredericks

Dylan William Gough

Mason Todd Gruber

Sadie Virginia Haines

Madeline Marie Handwerk

Jarrett Thomas Herman

Mackenzie Ann Hoover

Anna Charlotte Jacoby

Amaranth Lani Leiby

Morgan Noelle Lutz

Riley Quinn Mohn

Connor Thomas Moyer

Morgan Emily Riegel

Sawyer Bradley Smith

Bethany Paige Stufflet

Brianna Lynn Weidenhammer

Kamryn Rae Witman

6th Grade High Honors

Tia Marie Adams

Brayden Chase Bailey

Abigail Marie Bechtel

Kade Alexander Binder

Cameron Jonas Bowen

Chloe Marie Brennan

Kameron Tyler Dreibelbis

Austin Ray Grube

Ethan James Horvath

Jorja Jean Huntsinger

Kayla Marie Kline

Harrison Michael Mast

Gavin Matthew Nagle

Marlena Verity Narducci

Astian Michael Reppert

Jacob Anthony Rivera

Maggie Lynn Stapinski

Jeremiah Mark Weik

Caleb James Weist

Elizabeth Louise Wiebner

6th Grade Honors

Jenna Theresa Allard

Hayden Christian Bell

Luke Andrew Berger

Dennis Michael Bierkamp

Austin Michael Blankenbiller

Zander Keith Brown

Emalee Marie Burkholder

Joshua Castro

Cole Troy Christman

Serenade Ryel Dampman

Victoria Lynne DeShong

Madden Ruby Dietrich

Mason Joseph Donelan

Gunner-Shayne Micole Eppley, Jr.

Kaylee Alexis Fornwalt

Zachary Brian Gougler

Cloey Marie Guistwite

Aaron Troy Heffner

Elaina Amber Hess

Kayla Marie Hix

Grayson Reed Hollenbach

Alexandra Jay Houck

RasDasta Unique James

Jonah Reid Jozefick

AnnaMarie Gabrielle Karasek

Caitlyn Patricia Kleinsmith

Andrew Josiah Koval

Molly Addison Krick

Collin Michael Kuhns

William Joseph Marchiano

Braden Anthony McCloskey

Emma R Moylan

Kayden Brielle Mull-Tagnani

Mason Anthony Ostrich

Lily Ann Parr

Alexander William Phillips

Kalea Storm Pursley

Logan Joseph Rickenbach

Carter Ashley Riegel

Chance Dee Rodriguez

Kyla MaDonna Rogers

Evan Fredrick Rollman

Jayden Xavier Ryan

Jackson Marcus Santiago

John Thomas Sharp

Carlee Dawn Stitzel

Chloee Kathryn Stitzel

Faith Lynn Waller

Hank William Welgo

Danelle Joy Wollyung

Isaiah Jacob Yoder

7th Grade Distinguished Honors

Lily Caroline Bentz

Daniel Todd Brady

Brady Michael Breininger

Alyssa Rose Brensinger

Carson Ryker Brown

Juliette Lyndelle Buckwalter

Shelby Lynn Dougherty

Rowan Helene Epting

Madison Rose Foreman

Devon Lynn Frantz

Amelia Louise Gassert

Erica Nicole Gerner

Michael C Gregg, Jr.

Hayley Lynn Grossman

Haley Serene Hendel

Cameron James Kleckner

Ava Leona Kocher

Abigail Rose Koinski

Porter Bradley Gene McRae

Shatna Marie Morales

Noah Christopher Neuin

Riley Ann Petrie

Braden Michael Quick

Hailey Elizabeth Quinn

Isabella Faith Reader

Madison McKenna Rosen

Deja Nashay Lynn Wagner-Wakefield

7th Grade High Honors

Genevieve Amber Arena

Raymond Louis Atkinson

Hannah Nicole Balthaser

Summer Anne Bonser

Madden John Brandstatter

Ava Grace Brindle

Ricky Jacob Clark

Jordyn Leigh Crespo

Justyn Ryan George

Kirra Grace Goetz

Ava Nancy Green

Will Orin Havens

Vincent Nicholas Heckman, Jr.

Briarlynn Denise Hollenbach

Olivia Marie Kocher

Kyler Thien Phu La

Breanna May Lillington

Gianna Adrian Mazzo

Kaityln Mae Mengel

Leland Justice Moore

Ashley Michell Moyer

Morgan Emily Ohnmacht

Hannah Alicia Ortiz

Kendel Paige Pentz

Jenna Lorraine Piltz

Jada Marie Powlick

Tabitha Ella Samsel

Noah James Seidel

Trevor John Shaak

7th Grade Honors

Andrew Scott Berg

Skylynn Elizabeth Binder

Eli Carl Blatt

Sawyer Lewis Sherman Bonning

Matthew Scott Carroll, Jr.

Sharina Collins

Kaeli Renae Cox

Grace Ann Cromyak

Chase Anthony Denatala

Cashlin Carter Dietrich

Gavin Michael Dougherty

Lillian J Dougherty

Camden Noah Folk

Isabella Viola Forte

Felicia Anne Francis

Lillian Danielle Frizzell

Ella Feyth Garland Shultz

Holden Gesicki

Ashleigh Rose Guers

Hunter Irvin Hoffert

Tyler Aiden James

Gavin Richard Kauffman

Gavin Natas Koch

Dalton Edwin Leiby

Richard Lloyd Lenskold, Jr.

Thomas Lee Lichtenwalter

Cole Alexander McLaughlin

Ajay Brian Moser

Imani Jalexi Ortiz

Nolan Lee Oxenreider

Princess Nicole Padilla

Korrin Riley Pentz

Asceniah Marie Pinter

Aiden Matthew Readinger

Joshua Kent Rodriguez

Kindra May Roesch

Jacob Michael Schadler

Emma Jean Schaeffer

Jaxon Pierce Seidel

Tyler Anthony Shuey

Jenna Raine Shuman

Geneviever M Smith

Peyton Grace Snyder

Iris Eden Stemko

Adrian Alexander Thorne

Dominic Anthony Thornton

Ella Irene Troxell

Brooklyn Christina Tucker

Ty David Werley

Zaidyn Marie Werley

Kiera Elizabeth Withelder

8th Grade Distinguished Honors

Haileigh Ann Bernabe

Hailey Elizabeth Brossman

Julia Ann Bucheit

Gianna Victoria Disla

Halie Devin Edwards

Angie Marie Escobar

Ian Andrew Fink

Mason Lee Fisher

Ava Lynn Gesicki

Audrey Claire Gould

Austin Nicholas Gould

Shannon Blythe Govern

Jared Michael Heck

Brayden Glenn Heckman

Orion Kathleen Lynn Holl

Emily Geraldine Horowitz

Cadence Marie Jalbert

Ty Jakob Jozefick

Noah Michael Kramer

Savannah Elizabeth Litschi

LeeAnn Lynn Mills

Makenna Leigh Moyer

Kylie Elizabeth Oswald

Emily Elizabeth Schappell

Mason Trace Semmel

Madison Leigh Seyler

Addisyn Jade Smith

Liana Franceska Dionico Tiamzon

Reina Cristina Unger

Gabriella Michelle Valentino

Nishi Vesuwala

Brennan Charles Wagner

Isabella Ffraid Wilkes

Rebecca Jean Young

Austin J Zweizig

8th Grade High Honors

Makaylah Nicole Ammon

Gabriella Jade Buchel

Chloe Rain Burkert-Seaman

Shannon Regina Carvin

Kassandra Renee Dietrich

Braden Taylor Fetherolf

Jacob Daniel Galaza

Carley Marie Gallagher

Smantha Elizabeth Gruber

Selena Rae Henne

Kyle Timothy Houck

Ashton Lange Lesher

Joseph William Martin

Jacob John Schrack

Samantha Lynn Slichter

Madison Ann Vernon

Emily Grace Zimmerman

8th Grade Honors

Brooke Leah Amadoro

Tucker Julian Balthaser

Seth Daniel Bausher

Bryana Katherine Becker

Madison Kay Bender

Alex Justin Bentz

Taylor Ann Berg

Christian Jay Brown

Brittany Marie Burkey

David Patrick Carl

Felipe-Elias Cisneras Martinez

Matthew Allen Curtis, Jr.

Brianna Lynn Ernst

Alexis Leann Favinger

Andrew Scott Fox

Kambrielle Jazmine Garcia

Catelynn Marie Gechter

Ace Gonzalez-Miller

Yessenia Amara Selene Hardy

Caiden Lynae Hendel

Kaylee Marie Hoshauer

Bridget Marie Keen

Kayla Katelyn Kehl

Trevor Michael Knoblach

Isaac Lynn Krick

Brodie Paul Kutzler

Nicholas Anthony Linsalata

Isabella Minerva Morales

Ava Layne Parr

Tavian Richard Parry

Kylah Madison Reading

Trinity Lyn Readinger

Annika Mae Reinard

Logan Andrew Rollman

Aiden John Rozetar

Izabelle Paige Scheffler

Katharine Maria Seidel

Kaydyn Jade Shakespeare

Katie LaJoyce Stitzel

Hailey Rain Strunk

Nicholas Owen Wagner

Zachary Daniel Webb

Kaidance Skye Weidenhammer

Jessica Roase West

Jaydon Thomas Witman

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