6th Grade Distinguished Honors
Faith Leann Atkinson
Daniel Kristopher Barata
Maile Dakota Bentz
Ava Claire Fiscus
Trevor Wayne Fredericks
Dylan William Gough
Mason Todd Gruber
Sadie Virginia Haines
Madeline Marie Handwerk
Jarrett Thomas Herman
Mackenzie Ann Hoover
Anna Charlotte Jacoby
Amaranth Lani Leiby
Morgan Noelle Lutz
Riley Quinn Mohn
Connor Thomas Moyer
Morgan Emily Riegel
Sawyer Bradley Smith
Bethany Paige Stufflet
Brianna Lynn Weidenhammer
Kamryn Rae Witman
6th Grade High Honors
Tia Marie Adams
Brayden Chase Bailey
Abigail Marie Bechtel
Kade Alexander Binder
Cameron Jonas Bowen
Chloe Marie Brennan
Kameron Tyler Dreibelbis
Austin Ray Grube
Ethan James Horvath
Jorja Jean Huntsinger
Kayla Marie Kline
Harrison Michael Mast
Gavin Matthew Nagle
Marlena Verity Narducci
Astian Michael Reppert
Jacob Anthony Rivera
Maggie Lynn Stapinski
Jeremiah Mark Weik
Caleb James Weist
Elizabeth Louise Wiebner
6th Grade Honors
Jenna Theresa Allard
Hayden Christian Bell
Luke Andrew Berger
Dennis Michael Bierkamp
Austin Michael Blankenbiller
Zander Keith Brown
Emalee Marie Burkholder
Joshua Castro
Cole Troy Christman
Serenade Ryel Dampman
Victoria Lynne DeShong
Madden Ruby Dietrich
Mason Joseph Donelan
Gunner-Shayne Micole Eppley, Jr.
Kaylee Alexis Fornwalt
Zachary Brian Gougler
Cloey Marie Guistwite
Aaron Troy Heffner
Elaina Amber Hess
Kayla Marie Hix
Grayson Reed Hollenbach
Alexandra Jay Houck
RasDasta Unique James
Jonah Reid Jozefick
AnnaMarie Gabrielle Karasek
Caitlyn Patricia Kleinsmith
Andrew Josiah Koval
Molly Addison Krick
Collin Michael Kuhns
William Joseph Marchiano
Braden Anthony McCloskey
Emma R Moylan
Kayden Brielle Mull-Tagnani
Mason Anthony Ostrich
Lily Ann Parr
Alexander William Phillips
Kalea Storm Pursley
Logan Joseph Rickenbach
Carter Ashley Riegel
Chance Dee Rodriguez
Kyla MaDonna Rogers
Evan Fredrick Rollman
Jayden Xavier Ryan
Jackson Marcus Santiago
John Thomas Sharp
Carlee Dawn Stitzel
Chloee Kathryn Stitzel
Faith Lynn Waller
Hank William Welgo
Danelle Joy Wollyung
Isaiah Jacob Yoder
7th Grade Distinguished Honors
Lily Caroline Bentz
Daniel Todd Brady
Brady Michael Breininger
Alyssa Rose Brensinger
Carson Ryker Brown
Juliette Lyndelle Buckwalter
Shelby Lynn Dougherty
Rowan Helene Epting
Madison Rose Foreman
Devon Lynn Frantz
Amelia Louise Gassert
Erica Nicole Gerner
Michael C Gregg, Jr.
Hayley Lynn Grossman
Haley Serene Hendel
Cameron James Kleckner
Ava Leona Kocher
Abigail Rose Koinski
Porter Bradley Gene McRae
Shatna Marie Morales
Noah Christopher Neuin
Riley Ann Petrie
Braden Michael Quick
Hailey Elizabeth Quinn
Isabella Faith Reader
Madison McKenna Rosen
Deja Nashay Lynn Wagner-Wakefield
7th Grade High Honors
Genevieve Amber Arena
Raymond Louis Atkinson
Hannah Nicole Balthaser
Summer Anne Bonser
Madden John Brandstatter
Ava Grace Brindle
Ricky Jacob Clark
Jordyn Leigh Crespo
Justyn Ryan George
Kirra Grace Goetz
Ava Nancy Green
Will Orin Havens
Vincent Nicholas Heckman, Jr.
Briarlynn Denise Hollenbach
Olivia Marie Kocher
Kyler Thien Phu La
Breanna May Lillington
Gianna Adrian Mazzo
Kaityln Mae Mengel
Leland Justice Moore
Ashley Michell Moyer
Morgan Emily Ohnmacht
Hannah Alicia Ortiz
Kendel Paige Pentz
Jenna Lorraine Piltz
Jada Marie Powlick
Tabitha Ella Samsel
Noah James Seidel
Trevor John Shaak
7th Grade Honors
Andrew Scott Berg
Skylynn Elizabeth Binder
Eli Carl Blatt
Sawyer Lewis Sherman Bonning
Matthew Scott Carroll, Jr.
Sharina Collins
Kaeli Renae Cox
Grace Ann Cromyak
Chase Anthony Denatala
Cashlin Carter Dietrich
Gavin Michael Dougherty
Lillian J Dougherty
Camden Noah Folk
Isabella Viola Forte
Felicia Anne Francis
Lillian Danielle Frizzell
Ella Feyth Garland Shultz
Holden Gesicki
Ashleigh Rose Guers
Hunter Irvin Hoffert
Tyler Aiden James
Gavin Richard Kauffman
Gavin Natas Koch
Dalton Edwin Leiby
Richard Lloyd Lenskold, Jr.
Thomas Lee Lichtenwalter
Cole Alexander McLaughlin
Ajay Brian Moser
Imani Jalexi Ortiz
Nolan Lee Oxenreider
Princess Nicole Padilla
Korrin Riley Pentz
Asceniah Marie Pinter
Aiden Matthew Readinger
Joshua Kent Rodriguez
Kindra May Roesch
Jacob Michael Schadler
Emma Jean Schaeffer
Jaxon Pierce Seidel
Tyler Anthony Shuey
Jenna Raine Shuman
Geneviever M Smith
Peyton Grace Snyder
Iris Eden Stemko
Adrian Alexander Thorne
Dominic Anthony Thornton
Ella Irene Troxell
Brooklyn Christina Tucker
Ty David Werley
Zaidyn Marie Werley
Kiera Elizabeth Withelder
8th Grade Distinguished Honors
Haileigh Ann Bernabe
Hailey Elizabeth Brossman
Julia Ann Bucheit
Gianna Victoria Disla
Halie Devin Edwards
Angie Marie Escobar
Ian Andrew Fink
Mason Lee Fisher
Ava Lynn Gesicki
Audrey Claire Gould
Austin Nicholas Gould
Shannon Blythe Govern
Jared Michael Heck
Brayden Glenn Heckman
Orion Kathleen Lynn Holl
Emily Geraldine Horowitz
Cadence Marie Jalbert
Ty Jakob Jozefick
Noah Michael Kramer
Savannah Elizabeth Litschi
LeeAnn Lynn Mills
Makenna Leigh Moyer
Kylie Elizabeth Oswald
Emily Elizabeth Schappell
Mason Trace Semmel
Madison Leigh Seyler
Addisyn Jade Smith
Liana Franceska Dionico Tiamzon
Reina Cristina Unger
Gabriella Michelle Valentino
Nishi Vesuwala
Brennan Charles Wagner
Isabella Ffraid Wilkes
Rebecca Jean Young
Austin J Zweizig
8th Grade High Honors
Makaylah Nicole Ammon
Gabriella Jade Buchel
Chloe Rain Burkert-Seaman
Shannon Regina Carvin
Kassandra Renee Dietrich
Braden Taylor Fetherolf
Jacob Daniel Galaza
Carley Marie Gallagher
Smantha Elizabeth Gruber
Selena Rae Henne
Kyle Timothy Houck
Ashton Lange Lesher
Joseph William Martin
Jacob John Schrack
Samantha Lynn Slichter
Madison Ann Vernon
Emily Grace Zimmerman
8th Grade Honors
Brooke Leah Amadoro
Tucker Julian Balthaser
Seth Daniel Bausher
Bryana Katherine Becker
Madison Kay Bender
Alex Justin Bentz
Taylor Ann Berg
Christian Jay Brown
Brittany Marie Burkey
David Patrick Carl
Felipe-Elias Cisneras Martinez
Matthew Allen Curtis, Jr.
Brianna Lynn Ernst
Alexis Leann Favinger
Andrew Scott Fox
Kambrielle Jazmine Garcia
Catelynn Marie Gechter
Ace Gonzalez-Miller
Yessenia Amara Selene Hardy
Caiden Lynae Hendel
Kaylee Marie Hoshauer
Bridget Marie Keen
Kayla Katelyn Kehl
Trevor Michael Knoblach
Isaac Lynn Krick
Brodie Paul Kutzler
Nicholas Anthony Linsalata
Isabella Minerva Morales
Ava Layne Parr
Tavian Richard Parry
Kylah Madison Reading
Trinity Lyn Readinger
Annika Mae Reinard
Logan Andrew Rollman
Aiden John Rozetar
Izabelle Paige Scheffler
Katharine Maria Seidel
Kaydyn Jade Shakespeare
Katie LaJoyce Stitzel
Hailey Rain Strunk
Nicholas Owen Wagner
Zachary Daniel Webb
Kaidance Skye Weidenhammer
Jessica Roase West
Jaydon Thomas Witman