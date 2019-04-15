6th Grade Distinguished Honors

Lily Caroline Bentz

Daniel Todd Brady

Brady Michael Breininger

Alyssa Rose Brensinger

Carson Ryker Brown

Cashlin Carter Dietrich

Shelby Lynn Dougherty

Rowan Helene Epting

Devon Lynn Frantz

Amelia Louise Gassert

Haley Serene Hendel

Charles William Miller

Braden Michael Quick

Hailey Elizabeth Quinn

6th Grade High Honors

Genevieve Amber Arena

Skylynn Elizabeth Binder

Summer Anne Bonser

Sahrina Collins

Camden Noah Folk

Madison Rose Foreman

Michael C Gregg, Jr.

Will Orin Havens

Ava Leona Kocher

Olivia Marie Kocher

Abigail Rose Koinski

Gianna Adrian Mazzo

Porter Bradley Gene McRae

Shayna Marie Morales

Noan Christopher Neuin

Isabella Faith Reader

Madison McKenna Rosen

Genevieve M Smith

6th Grade Honors

Raymond Louis Atkinson

Hannah Nicole Balthaser

Abigail Nevaeh Belmonte

Andrew Scott Berg

Ava Grace Brindle

Juliette Lyndelle Buckwalter

Ricky Jacob Clark

Gavin Michael Dougherty

Lillian J Dougherty

Isabella Viola Forte

Holden Gesicki

Kirra Grace Goetz

Ava Nancy Green

Ashleigh Rose Guers

Noah Michael Hasenauer

Javion Lee Heckman

Vincent Nicholas Heckman Jr

Wyatt Lloyd Hess

Briarlynn Denise Hollenbach

Ian Daniels Jacobs

Tyler Aiden James

Gavin Richard Kauffman

Kyler Thien Phu La

Richard Lloyd Lenskold Jr

Breanna May Lillington

Kaitlyn Mae Mengel

Ajay Brian Moser

Yesenia Lynn Munoz

Hannah Alicia Ortiz

Cheyenne Chevyrose Oswald

Riley Ann Petrie

Jenna Lorraine Piltz

Jada Marie Powlick

Abraham Thomas Rogers

Tabitha Ella Samsel

Noah James Seidel

Quinten Naveen Shah

Jenna Raine Shuman

Peyton Grace Snyder

Zachary Briar Spatz

Adrian Alexander Thorne

Ella Irene Yroxell

Brooklyn Christina Tucker

Deja Nashay LynnWagner-Wakefield

Ty David Werley

Zaidyn Marie Werley

Kiera Elizabeth Withelder

7th Grade Distinguished Honors

Makaylah Nicole Ammon

Taylor Ann Berg

Hailey Elizabeth Brossman

Julia Ann Bucheit

Shannon Regina Carvin

Felipe-Elias Cisneras Martinez

Halie Devin Edwards

Briana Lynn Ernst

Angie Marie Escobar

Braden Taylor Fetherolf

Ian Andrew Fink

Mason Lee Fisher

Jacob Daniel Galarza

Carley Marie Gallagher

Ava Lynn Gesicki

Audrey Claire Gould

Austin Nicholas Gould

Shannon Blythe Govern

Samantha Elizabeth Gruber

Brayden Glenn Heckman

Emily Geraldine Horowitz

Cadence Marie Jalbert

Ty Jakob Jozefick

Noah Michael Kramer

Ashton Lange Lesher

Savannah Elizabeth Litschi

LeeAnn Lynn Mills

Isabella Minerva Morales

Makenna Leigh Moyer

Kylie Elizabeth Oswald

Logan Andrew Rollman

Emily Elizabeth Schappell

Izabelle Paige Scheffler

Mason Trace Semmel

Samantha Lynn Slichter

Addisyn Jade Smith

Hailey Rain Strunk

Liana Franceska Dionico Tiamzon

Reina Cristina Unger

Gabriella Michelle Valentino

Nishi Vesuwala

Brennan Charles Wagner

Isabella Ffraid Wilkes

Rebecca Jean Young

Emily Grace Zimmerman

7th Grade High Honors

Brooke Leah Amadoro

Ian Paul Barter

Madison Kay Bender

Alex Justin Bentz

Matthew Allen Curtis Jr

Gianna Victoria Disla

Alexis Leann Favinger

Catelynn Marie Gechter

Jared Michael Heck

Selena Rae Henne

Orion Kathleen Lynn Holl

Kyle Timothy Houck

Bridget Marie Keen

Kayla Katelyn Kehl

Brodie Paul Kutzler

Aidan John Rozetar

Madison Leigh Seyler

Katie LaJoyce Stitzel

Madison Ann Vernon

Jessica Rose West

Jaydon Thomas Witman

Austin J Zweizig

7th Grade Honors

Tucker Julian Balthaser

Bryana Katherine Becker

Avery Dawnyelle Benson

Christian Jay Brown

Gabriella Jade Buchel

Brittney Marie Burkey

David Patrick Carl

Mikya Leeann Dale-Huntsinger

Kassandra Renee Dietrich

Tony Lee DiGuard

Alexia Lynne Ewing

Catrina Marie Feltenberger

Austin Brinton Forrester

Kambrielle Jazmine Garcia

Ace Gonzalez-Miller

Yessenia Amara Selene Hardy

Kaylee Marie Hoshauer

Kendra Nicole Hunsicker

Isha Kaur

Logan Matthew Kemper

Kaylee Mae Klee

Trevor Michael Knoblach

Isaac Lynn Krick

Landon David Lecher

Nicholas Anthony Linsalata

Joseph William Martin

Owen James Middlecamp

Nathan Robert Oxenreider

Ava Layne Parr

Tavian Richard Parry

Garrett David Peters

Lukas Phaon Quier

Kylah Madison Reading

Annika Mae Reinard

Jacob John Schrack

Kaydyn Jade Shakespeare

Mikenzie Ann Sterner

Nicholas Owen Wagner

John Eric Gundrum Williamson

8th Grade Distinguished Honors

Lauren Joyce Atkins

Madyson Sarah Baessler

Katie Lee Behler

Arwen L Buckwalter

Angelina Rose Carsto

Emma Carolyn Christman

Kiera Mackenzie Conrad

Isabella Jade Denatala

Clarissa Paige Dimovitz

Jacob Thomas Engel

McKenzie Hope Filbert

Lola Riley Folk

Emily Airsa Geib

Connor Michael Gruber

Sophia Grace Harakel

Bryn Lee Havens

Paige Tyne Heinbaugh

Pierce Charles Mason

Kevin Darrell McFarland III

Alexander Stephen Menapace

Faith Ann Miller

Stephany Perez

Collin Allen Reppert

Hadrien Reiss Schiffert

Aaron Dean Smith

Taylor Nicole Swartley

Conor William Walker

Lance Christian Zima

8th Grade High Honors

Jim Robert Adams

Arianna Gabrielle Barata

Rachel Jean Brunner

Sophia Marie Caruso

Anna Carolyn DeAngelo

John Karl Gilberg

Hannah Lee Gravish

Morgan Joseph James

Raegan Lynsey Kerr

Carys Lindsey Kleckner

Brianna Faye Schadler

Emily Jane Smith

Alexander James Stoudt

Nathan William Wagner

Jenya Amber Warner

8th Grade Honors

Emily Nicole Bailey

David Timothy Behm

Luke Ashton Bensinger

Ethan Michael Boyer

Alexa Ann Burkey

Broc Aengus Butler

Canela Castro

Connor William Clark

Ryan Patrick Daly

McKenna Marie Joyce Ecker

Brandon Matthew Elkins

Ashley Tayler Fitser

Mina Allison Freeman

Mia Isek Kalbach

Jaskiran Kaur

Josephine Jolie Kelley

Anabel Marie Kennedy

Travis John Koinski

Matthew George Livingston

Connor Ray Long

Zoe-Ann Maureen Metcalfe

Alexa Rose Moyer

Faith Elizabeth Nesbitt

Aidan Elliot Oswald

Natalie Ella Schappell

Amanda Elizabeth Smith

Lucas Zane Sobonilla

Madison Leslie Starr

Haley Madison Stertzel

Avery Paige Tworkoski

Max Lane Wilson

Bradley Charles Zattlemoyer

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