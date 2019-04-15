6th Grade Distinguished Honors
Lily Caroline Bentz
Daniel Todd Brady
Brady Michael Breininger
Alyssa Rose Brensinger
Carson Ryker Brown
Cashlin Carter Dietrich
Shelby Lynn Dougherty
Rowan Helene Epting
Devon Lynn Frantz
Amelia Louise Gassert
Haley Serene Hendel
Charles William Miller
Braden Michael Quick
Hailey Elizabeth Quinn
6th Grade High Honors
Genevieve Amber Arena
Skylynn Elizabeth Binder
Summer Anne Bonser
Sahrina Collins
Camden Noah Folk
Madison Rose Foreman
Michael C Gregg, Jr.
Will Orin Havens
Ava Leona Kocher
Olivia Marie Kocher
Abigail Rose Koinski
Gianna Adrian Mazzo
Porter Bradley Gene McRae
Shayna Marie Morales
Noan Christopher Neuin
Isabella Faith Reader
Madison McKenna Rosen
Genevieve M Smith
6th Grade Honors
Raymond Louis Atkinson
Hannah Nicole Balthaser
Abigail Nevaeh Belmonte
Andrew Scott Berg
Ava Grace Brindle
Juliette Lyndelle Buckwalter
Ricky Jacob Clark
Gavin Michael Dougherty
Lillian J Dougherty
Isabella Viola Forte
Holden Gesicki
Kirra Grace Goetz
Ava Nancy Green
Ashleigh Rose Guers
Noah Michael Hasenauer
Javion Lee Heckman
Vincent Nicholas Heckman Jr
Wyatt Lloyd Hess
Briarlynn Denise Hollenbach
Ian Daniels Jacobs
Tyler Aiden James
Gavin Richard Kauffman
Kyler Thien Phu La
Richard Lloyd Lenskold Jr
Breanna May Lillington
Kaitlyn Mae Mengel
Ajay Brian Moser
Yesenia Lynn Munoz
Hannah Alicia Ortiz
Cheyenne Chevyrose Oswald
Riley Ann Petrie
Jenna Lorraine Piltz
Jada Marie Powlick
Abraham Thomas Rogers
Tabitha Ella Samsel
Noah James Seidel
Quinten Naveen Shah
Jenna Raine Shuman
Peyton Grace Snyder
Zachary Briar Spatz
Adrian Alexander Thorne
Ella Irene Yroxell
Brooklyn Christina Tucker
Deja Nashay LynnWagner-Wakefield
Ty David Werley
Zaidyn Marie Werley
Kiera Elizabeth Withelder
7th Grade Distinguished Honors
Makaylah Nicole Ammon
Taylor Ann Berg
Hailey Elizabeth Brossman
Julia Ann Bucheit
Shannon Regina Carvin
Felipe-Elias Cisneras Martinez
Halie Devin Edwards
Briana Lynn Ernst
Angie Marie Escobar
Braden Taylor Fetherolf
Ian Andrew Fink
Mason Lee Fisher
Jacob Daniel Galarza
Carley Marie Gallagher
Ava Lynn Gesicki
Audrey Claire Gould
Austin Nicholas Gould
Shannon Blythe Govern
Samantha Elizabeth Gruber
Brayden Glenn Heckman
Emily Geraldine Horowitz
Cadence Marie Jalbert
Ty Jakob Jozefick
Noah Michael Kramer
Ashton Lange Lesher
Savannah Elizabeth Litschi
LeeAnn Lynn Mills
Isabella Minerva Morales
Makenna Leigh Moyer
Kylie Elizabeth Oswald
Logan Andrew Rollman
Emily Elizabeth Schappell
Izabelle Paige Scheffler
Mason Trace Semmel
Samantha Lynn Slichter
Addisyn Jade Smith
Hailey Rain Strunk
Liana Franceska Dionico Tiamzon
Reina Cristina Unger
Gabriella Michelle Valentino
Nishi Vesuwala
Brennan Charles Wagner
Isabella Ffraid Wilkes
Rebecca Jean Young
Emily Grace Zimmerman
7th Grade High Honors
Brooke Leah Amadoro
Ian Paul Barter
Madison Kay Bender
Alex Justin Bentz
Matthew Allen Curtis Jr
Gianna Victoria Disla
Alexis Leann Favinger
Catelynn Marie Gechter
Jared Michael Heck
Selena Rae Henne
Orion Kathleen Lynn Holl
Kyle Timothy Houck
Bridget Marie Keen
Kayla Katelyn Kehl
Brodie Paul Kutzler
Aidan John Rozetar
Madison Leigh Seyler
Katie LaJoyce Stitzel
Madison Ann Vernon
Jessica Rose West
Jaydon Thomas Witman
Austin J Zweizig
7th Grade Honors
Tucker Julian Balthaser
Bryana Katherine Becker
Avery Dawnyelle Benson
Christian Jay Brown
Gabriella Jade Buchel
Brittney Marie Burkey
David Patrick Carl
Mikya Leeann Dale-Huntsinger
Kassandra Renee Dietrich
Tony Lee DiGuard
Alexia Lynne Ewing
Catrina Marie Feltenberger
Austin Brinton Forrester
Kambrielle Jazmine Garcia
Ace Gonzalez-Miller
Yessenia Amara Selene Hardy
Kaylee Marie Hoshauer
Kendra Nicole Hunsicker
Isha Kaur
Logan Matthew Kemper
Kaylee Mae Klee
Trevor Michael Knoblach
Isaac Lynn Krick
Landon David Lecher
Nicholas Anthony Linsalata
Joseph William Martin
Owen James Middlecamp
Nathan Robert Oxenreider
Ava Layne Parr
Tavian Richard Parry
Garrett David Peters
Lukas Phaon Quier
Kylah Madison Reading
Annika Mae Reinard
Jacob John Schrack
Kaydyn Jade Shakespeare
Mikenzie Ann Sterner
Nicholas Owen Wagner
John Eric Gundrum Williamson
8th Grade Distinguished Honors
Lauren Joyce Atkins
Madyson Sarah Baessler
Katie Lee Behler
Arwen L Buckwalter
Angelina Rose Carsto
Emma Carolyn Christman
Kiera Mackenzie Conrad
Isabella Jade Denatala
Clarissa Paige Dimovitz
Jacob Thomas Engel
McKenzie Hope Filbert
Lola Riley Folk
Emily Airsa Geib
Connor Michael Gruber
Sophia Grace Harakel
Bryn Lee Havens
Paige Tyne Heinbaugh
Pierce Charles Mason
Kevin Darrell McFarland III
Alexander Stephen Menapace
Faith Ann Miller
Stephany Perez
Collin Allen Reppert
Hadrien Reiss Schiffert
Aaron Dean Smith
Taylor Nicole Swartley
Conor William Walker
Lance Christian Zima
8th Grade High Honors
Jim Robert Adams
Arianna Gabrielle Barata
Rachel Jean Brunner
Sophia Marie Caruso
Anna Carolyn DeAngelo
John Karl Gilberg
Hannah Lee Gravish
Morgan Joseph James
Raegan Lynsey Kerr
Carys Lindsey Kleckner
Brianna Faye Schadler
Emily Jane Smith
Alexander James Stoudt
Nathan William Wagner
Jenya Amber Warner
8th Grade Honors
Emily Nicole Bailey
David Timothy Behm
Luke Ashton Bensinger
Ethan Michael Boyer
Alexa Ann Burkey
Broc Aengus Butler
Canela Castro
Connor William Clark
Ryan Patrick Daly
McKenna Marie Joyce Ecker
Brandon Matthew Elkins
Ashley Tayler Fitser
Mina Allison Freeman
Mia Isek Kalbach
Jaskiran Kaur
Josephine Jolie Kelley
Anabel Marie Kennedy
Travis John Koinski
Matthew George Livingston
Connor Ray Long
Zoe-Ann Maureen Metcalfe
Alexa Rose Moyer
Faith Elizabeth Nesbitt
Aidan Elliot Oswald
Natalie Ella Schappell
Amanda Elizabeth Smith
Lucas Zane Sobonilla
Madison Leslie Starr
Haley Madison Stertzel
Avery Paige Tworkoski
Max Lane Wilson
Bradley Charles Zattlemoyer