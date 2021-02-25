High Honors Grade 12

Clymer, Lauren Melissa

Delp, Trenton Nathaniel

Florkowski, Patrick Anthony

Hill, Matthew

Horvath, Sierra Rose

Karaisz, Jewel Xiu Kai

Keller, Emma Mae

Mace, Meredith Lawren

Mark, Sophia Susan

Nygard, Isaiah John

Oroxom, Tracey Elizabeth

Osborne, Abby Susan

Platia, Phoenix Orion

Reasoner, Abigail Marie

Schnell, Marina Allison

Schwarz, Elisabeth Laura

Shaffer, Carson Harry

Williamson, Olivia Marie

High Honors Grade 11

Angelisanti, Nicole Maria

Asplundh, Cody Edward

Brown, Caroline MacDonald

DeAngelo, Katherine Grace

Dunn, Cooper Chase

Fitzgerald, Grant Patrick

Giannantonio, Elena Grace

Graff, Jacob Harold

Herrlin, Joanna D

Kniss, Sylvia Jayne

Laudenslager, Mandi Lucille

Leiby, Kelly Faye

Loeb, Raegan Cora

Love, Sarah Madeline

Lubak, Caitlyn Maria

McGarrity, Mackenzie Rae

Miller, Abigail Louise

Miranda Gracia, Jenesis Yinaira

Ott, Sydney Marie

Rhode, Emma Jewel

Schuler, Braedyn Duran

Setliff, Alexandria Faye

Tretter, Gaven Michael

Wagner, Jennifer Ashley

Wanner, Olivia Kai

Webb, Gabriella Camille

Whitson, Maxwell Stephen

High Honors Grade 10

Austin, Grace Katherine

Batz, Briahna Renae

Berger, Marisa Louise

Bittner, Alora Coryn

Cook, Isis Jasmyne

Derr, Kayley Anna

Dietrich, Meaghan Julia

Ebner, Rylan John

Erb, Emerson Louise

Fleming, Andrew Nicholas

Furlong, Riley Suzanne

Guzman Colon, Kristina Thalia

Haring, Tara Joy

Justeson, Jake Samuel

Levengood, Olivia Marie

Miller, Ethen Allen

Moatz, Cathlene Nicole

Nolte, Blake Karl

Osborne, Emma Lee

Perella, Julia Grace

Pizzelanti, Dominick James

Remick, Matthew John

Schichtel, Aryella Lynn

Schnell, Fiora Sarah

Sicher, Griffin Keith

Smart, Sierra Korin

Smith, Haileigh Sage

Spaid, Seth Warren

Talafous, Dominic Peter

Trubilla, Mikayla Alexis

Wood, Abigail Grace

Yoffee, Gavin Marshall

Zettlemoyer, Leah Rose

High Honors Grade 9

Asplundh, Lily Michelle

Cardenas, Gabriella Adreonna

Collins, Natalie Olympia

Delp, Aspen Belle

Delp, Avery Olivia

Delp, Savannah Rose

DeVall, Kendall Hongxiang

DeVall, Will Fugui

Drey, Kirsten Makena

Engel, Otis Wendell

Follweiler, Emma Brooke

Fry, Alexander Wolfgang

Furst, Samantha Lou

Garris, Sierra Lynn

Greenawalt, Taylor Ashlyn

Hamm, Colin John

Hamm, Lukas Allen

Hastings, Jesse Loren

Heckman, Katelyn Marie

Herrlin, Karis Joy

Kacsur-Burns, Jacob Matthew

Keller, Jordan Elizabeth

Lovelace, Rebecca Mariah

Nawrocki, Kaley Alexis

Pfeiler-Wunder, Annabel Grace

Rabert, Abigail Tillina

Reidenhour, Miranda LeeAnn

Rice, Grace Elizabeth

Schell, Andrew C.

Sica, Elise Juliet

Stump, Hayden Michael

Wood, Joan Marion

Honors Grade 12

Bowman, Mary Alyce

Brett, Mitchell Andrew

Burch, Sydney Lynn

Duschl, Natalie Marie

Estrella Reyes, Jilary

Fisher, Elizabeth Marie

Heller, Austin James

Hinkel, Kaily Alisa

Johnson, Adyson Brian

Kelsall, Anastasia Catherine

Mills, Kaleigh Elizabeth

Moriarty, Erika Mae

O'Neill, Megan Joan

Querio, Veronica Lin

Raudenbush, Michael James

Reidenhour, Katelyn Alizabeth

Reynolds, Reanna Jennette

Rice, Anthony William

Sanders, Scott Owen

Schaeffer, Maggie Elizabeth

Vanek, Emma Rae

Vanek, Karlie Josephine

Vos, Michael Charlie

Webb, Alexandria Jade

Honors Grade 11

Beck, Tristan Thomas

Bishop, Kylie Skylar

Buskaritz, Shelby Ann

Cole, Wyatt Asher

Conroy, Taylor Nicole

Dietrich, Zachary Boone

Escobar, Gianna Giselle

Goodman, Xavier Miles

Krane, Ashton Matthew

Meyer, Chase Timothy

Morris, Spencer A

Mosher, Johnathon Blake

Neiman, Lennon Cain

Rice, Joseph David

Schaeffer, Emma Elizabeth

Schmick, Trysten Lynn

Sleboda, Taylor Jo

Vallies, Katie Marie

Warmkessel, Madison Renee

Wessner, Morgan Grace

Honors Grade 10

Ashman, Justin Robert

Barkley, Emilee Ann

Christianson, Ian Michael

Claypoole, Ellie Mae

Drey, Makayla Lee

Ebner, Grayson Lewis

Furst, Dalton Alexander

Gallagher, Colin Mitchel

Goodreau, Payton James

Hoffman, Helena Isabelle

Hugo, Nicholas John

Katzaman, Brant Charles

Keller, Jacob Bradley

Kellum, Maisy Anna Maria

Miller, Alexandria Zoe

Muller, Kaia Nicole

Noll, Haylie Rosella

Peterson, Colin W

Randall, Sarah Elizabeth

Randall, William Henry

Schmidt, Myles David

Stemko, Gracie Lyn

Stoltzfus, Isabelle Mae

Honors Grade 9

Clauss, Gabriel Thomas

Dengler, Austin Allen

Guldin, Gretel Madison

Kellogg, Phoenix Cameron

Konopelski, Jade Lee

Lichtenwalner, Logan David

Massie, Jonathan Quintus

Sherrer, Timothy Jack

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