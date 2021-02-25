High Honors Grade 12
Clymer, Lauren Melissa
Delp, Trenton Nathaniel
Florkowski, Patrick Anthony
Hill, Matthew
Horvath, Sierra Rose
Karaisz, Jewel Xiu Kai
Keller, Emma Mae
Mace, Meredith Lawren
Mark, Sophia Susan
Nygard, Isaiah John
Oroxom, Tracey Elizabeth
Osborne, Abby Susan
Platia, Phoenix Orion
Reasoner, Abigail Marie
Schnell, Marina Allison
Schwarz, Elisabeth Laura
Shaffer, Carson Harry
Williamson, Olivia Marie
High Honors Grade 11
Angelisanti, Nicole Maria
Asplundh, Cody Edward
Brown, Caroline MacDonald
DeAngelo, Katherine Grace
Dunn, Cooper Chase
Fitzgerald, Grant Patrick
Giannantonio, Elena Grace
Graff, Jacob Harold
Herrlin, Joanna D
Kniss, Sylvia Jayne
Laudenslager, Mandi Lucille
Leiby, Kelly Faye
Loeb, Raegan Cora
Love, Sarah Madeline
Lubak, Caitlyn Maria
McGarrity, Mackenzie Rae
Miller, Abigail Louise
Miranda Gracia, Jenesis Yinaira
Ott, Sydney Marie
Rhode, Emma Jewel
Schuler, Braedyn Duran
Setliff, Alexandria Faye
Tretter, Gaven Michael
Wagner, Jennifer Ashley
Wanner, Olivia Kai
Webb, Gabriella Camille
Whitson, Maxwell Stephen
High Honors Grade 10
Austin, Grace Katherine
Batz, Briahna Renae
Berger, Marisa Louise
Bittner, Alora Coryn
Cook, Isis Jasmyne
Derr, Kayley Anna
Dietrich, Meaghan Julia
Ebner, Rylan John
Erb, Emerson Louise
Fleming, Andrew Nicholas
Furlong, Riley Suzanne
Guzman Colon, Kristina Thalia
Haring, Tara Joy
Justeson, Jake Samuel
Levengood, Olivia Marie
Miller, Ethen Allen
Moatz, Cathlene Nicole
Nolte, Blake Karl
Osborne, Emma Lee
Perella, Julia Grace
Pizzelanti, Dominick James
Remick, Matthew John
Schichtel, Aryella Lynn
Schnell, Fiora Sarah
Sicher, Griffin Keith
Smart, Sierra Korin
Smith, Haileigh Sage
Spaid, Seth Warren
Talafous, Dominic Peter
Trubilla, Mikayla Alexis
Wood, Abigail Grace
Yoffee, Gavin Marshall
Zettlemoyer, Leah Rose
High Honors Grade 9
Asplundh, Lily Michelle
Cardenas, Gabriella Adreonna
Collins, Natalie Olympia
Delp, Aspen Belle
Delp, Avery Olivia
Delp, Savannah Rose
DeVall, Kendall Hongxiang
DeVall, Will Fugui
Drey, Kirsten Makena
Engel, Otis Wendell
Follweiler, Emma Brooke
Fry, Alexander Wolfgang
Furst, Samantha Lou
Garris, Sierra Lynn
Greenawalt, Taylor Ashlyn
Hamm, Colin John
Hamm, Lukas Allen
Hastings, Jesse Loren
Heckman, Katelyn Marie
Herrlin, Karis Joy
Kacsur-Burns, Jacob Matthew
Keller, Jordan Elizabeth
Lovelace, Rebecca Mariah
Nawrocki, Kaley Alexis
Pfeiler-Wunder, Annabel Grace
Rabert, Abigail Tillina
Reidenhour, Miranda LeeAnn
Rice, Grace Elizabeth
Schell, Andrew C.
Sica, Elise Juliet
Stump, Hayden Michael
Wood, Joan Marion
Honors Grade 12
Bowman, Mary Alyce
Brett, Mitchell Andrew
Burch, Sydney Lynn
Duschl, Natalie Marie
Estrella Reyes, Jilary
Fisher, Elizabeth Marie
Heller, Austin James
Hinkel, Kaily Alisa
Johnson, Adyson Brian
Kelsall, Anastasia Catherine
Mills, Kaleigh Elizabeth
Moriarty, Erika Mae
O'Neill, Megan Joan
Querio, Veronica Lin
Raudenbush, Michael James
Reidenhour, Katelyn Alizabeth
Reynolds, Reanna Jennette
Rice, Anthony William
Sanders, Scott Owen
Schaeffer, Maggie Elizabeth
Vanek, Emma Rae
Vanek, Karlie Josephine
Vos, Michael Charlie
Webb, Alexandria Jade
Honors Grade 11
Beck, Tristan Thomas
Bishop, Kylie Skylar
Buskaritz, Shelby Ann
Cole, Wyatt Asher
Conroy, Taylor Nicole
Dietrich, Zachary Boone
Escobar, Gianna Giselle
Goodman, Xavier Miles
Krane, Ashton Matthew
Meyer, Chase Timothy
Morris, Spencer A
Mosher, Johnathon Blake
Neiman, Lennon Cain
Rice, Joseph David
Schaeffer, Emma Elizabeth
Schmick, Trysten Lynn
Sleboda, Taylor Jo
Vallies, Katie Marie
Warmkessel, Madison Renee
Wessner, Morgan Grace
Honors Grade 10
Ashman, Justin Robert
Barkley, Emilee Ann
Christianson, Ian Michael
Claypoole, Ellie Mae
Drey, Makayla Lee
Ebner, Grayson Lewis
Furst, Dalton Alexander
Gallagher, Colin Mitchel
Goodreau, Payton James
Hoffman, Helena Isabelle
Hugo, Nicholas John
Katzaman, Brant Charles
Keller, Jacob Bradley
Kellum, Maisy Anna Maria
Miller, Alexandria Zoe
Muller, Kaia Nicole
Noll, Haylie Rosella
Peterson, Colin W
Randall, Sarah Elizabeth
Randall, William Henry
Schmidt, Myles David
Stemko, Gracie Lyn
Stoltzfus, Isabelle Mae
Honors Grade 9
Clauss, Gabriel Thomas
Dengler, Austin Allen
Guldin, Gretel Madison
Kellogg, Phoenix Cameron
Konopelski, Jade Lee
Lichtenwalner, Logan David
Massie, Jonathan Quintus
Sherrer, Timothy Jack