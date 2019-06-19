High Honors Grade 12
Barlet, McKenzie Leigh
Berger, Erica Lee
Care, Thomas Adam
Dunkelberger, Haley Lyn
Fegely, Dane Carl
Hastings, Daphne Liann
Heffner, Emma Grace
Hertzog, Lauren
Holt, Porter William
Keim, Mya Elizabeth
Keiser, Madison May
Luckenbill, Daniel Adam
Mengel, Madison Grace
Meyer, Amber Lea
Mills, Rachael Jeanne
Moyer, Taylor Kate
Nygard, Evan Kristian
Schroeder, Lea Joan
Sharadin, Jacob Edward
Sicher, Gage Allen
Wendling, Brianna Elyse
Grade 11
Asplundh, Kyle Mark
Berk, Grayce Lillian
Brown, Molly MacDonald
Bubbenmoyer, Sarah Ann
Claypoole, Morgan Lee
Diehl, Elizabeth Riley
Gambler, Haley Eryn
Giannantonio, Bianca Joy
Herrlin, Abigail Rachyll
Hilbert, Abigail Rose
Jenkins, Phoebe Elaine
Kardohely, Olivia Quinn
Leiby, Kaylen Jean
Mace, Evelyn Ruth
Moyer, Dylan John
Shaub, Tiberius Benjamin
Sheetz, Sydney Abigail
Shoemaker, Rebecca Mary
Snyder, Joshua Ryan
Stauffer, Taryn Alyssa
Stemko, Owen Parker
Grade 10
Bartman, MyaKay Hope
Becker, Devon Aleya
Clymer, Lauren Melissa
Delp, Trenton Nathaniel
Hill, Matthew
Hinkel, Kaily Alisa
Johnson, Adyson Brian
Keller, Emma Mae
Kunkel, Hallie Behney
Mace, Meredith Lawren
Mark, Sophia Susan
Moriarty, Erika Mae
Noll, Emily Taylor
Nygard, Isaiah John
Oroxom, Tracey Elizabeth
Osborne, Abby Susan
Raudenbush, Michael James
Reidenhour, Katelyn Alizabeth
Schnell, Marina Allison
Schwarz, Elisabeth Laura
Schwenk, Piper Ann
Shaffer, Carson Harry
Vanek, Emma Rae
Webb, Alexandria Jade
Williamson, Olivia Marie
Grade 9
Angelisanti, Nicole Maria
Asplundh, Cody Edward
Beck, Tristan Thomas
Berk, Emilee June
Brown, Caroline MacDonald
Buskaritz, Shelby Ann
Conroy, Taylor Nicole
DeAngelo, Katherine Grace
Dieter, Tracey Lynn
Dietrich, Zachary Boone
Dunn, Cooper Chase
Engle, Kaitlyn Joy
Escobar, Gianna Giselle
Giannantonio, Elena Grace
Hernandez, Aaliyah Arianna
Herrlin, Joanna D
Ide, Abigail Nicole
Kaufinger, Anna Beth
Kniss, Sylvia Jayne
Laudenslager, Mandi Lucille
Leiby, Kelly Faye
Loeb, Raegan Cora
Love, Sarah Madeline
Lubak, Caitlyn Maria
McGarrity, Mackenzie Rae
Meyer, Chase Timothy
Miller, Abigail Louise
Miranda Gracia, Jenesis Yinaira
Neiman, Lennon Cain
Ott, Sydney Marie
Pensyl, Sierra Ray
Rau, Alexander Michael
Ream, Sianna Marie
Rhode, Emma Jewel
Schaeffer, Emma Elizabeth
Schmick, Trysten Lynn
Sewall, Elena Rose
Tretter, Gaven Michael
Troutman, Emma Jane
Vallies, Katie Marie
Wagner, Jennifer Ashley
Webb, Gabriella Camille
Weida, Travis Andrew
Wessner, Morgan Grace
Whitson, Maxwell Stephen
Honors Grade 12
Akers, Justin M
Amaguin, Kayley Grace
Battin, Anna Elizabeth
Boyer, Ethan James
Dieter, Megan Olivia
Doublet, Sabrina Carrissa
Edwards, Alexander C
Fritz, Kaela Moriah Jane
Graff, Alexander Darryl
Hill, Michael Evan
Laubach, Melissa Ann
Love, Morgan Elizabeth
Lutz, Carson Mitchell
Mark, Odessa Missouri
Meixell, Aaron James
Mengel, Isaac Kenneth
Mills, Austin James
O'Neill, Connor James
Petrasek, Blake Edward
Schwarz, Isaiah Jonathan
Troutman, Ryan Richard
Turko, Jacob Tyler
Weber, Nicholas Jay
Weida, Karissa Madison
Wentzel, Ashley Lauren
Williams, Derek Torry
Yob, Kelsey Marie
Grade 11
Boyer, Logan James
Charsky, Jacob Alan
Cooper, Crede C
Cowell, Lukas James
Florkowski, Kyle John
Floyd, Lucas James
Fowler, Sara Alice
Hanna, Derek Jason
Hertzog, Sydney Raston
Ide, Samantha Marie
Krane, Kaleb Michael
Kulp, Owen Joshua
LaMastra, D.G. Thea
Maddock, Emily Alexis
McAteer, Victoria Lynn
Miller, Jocelyn Noel
Moyer, Carissa Renee
Overly, Madilyn Amelia
Perella, Nicholas Anthony
Pizzelanti, Isabella Louisa
Reichart, Emma Kathlin
Sanner, Ethan David
Stump, Payton Thomas
Swavely, Alexis Brynn
Waidelich, Kory Ryan
Weaver, Lewis Scott
Ziegler, Ashlyn Renee
Grade 10
Angstadt, Elle Lee
Ayoso, Angela Priscilla
Bowman, Mary Alyce
Brett, Mitchell Andrew
Burch, Sydney Lynn
Cadwallader, Clayton
Florkowski, Patrick Anthony
Heffner, Jason Bradley
Karaisz, Jewel Xiu Kai
Kelsall, Anastasia Catherine
Love, Alyssa Nicole
Meixell, Kyra Jane
Pursel, Luke Steven
Querio, Veronica Lin
Reasoner, Abigail Marie
Reidenhour, Morgan Leigh
Rodriguez, Kelly Ann
Sanders, Scott Owen
Schaeffer, Maggie Elizabeth
Schaeffer, Samuel Foster
Stauffer, Brianna Paige
Tich, Julian David
Trinkle, Gracie Nicole
Vos, Michael Charlie
Wagner, Olivia Jade
Warmkessel, Mathias Morris
Weidman, Zoe Amelie
Grade 9
Arnold, Sophia E
Bishop, Kylie Skylar
Bohning, Ryleigh Madison
Chen, Henry
Cooper, Apirida R
DeBoer, Brian David
Fitzgerald, Grant Patrick
Frederick, Andrew Lowell
Graff, Jacob Harold
Kelly, Korrin Abigail
Kelsall, Walter John
Konopelski, Alexander Ray
Kornfeind, Jack Steven
Krane, Ashton Matthew
Kulp, Sophia Morgan
LaMastra, Carmine Leo
Miller-Schaeffer, Hayden Arthur
Morris, Spencer A
Mosher, Johnathon Blake
Moyer, Adam Colin
Overly, Clayton Thackery
Phillips, Hunter Todd
Platia, Phoenix Orion
Rabert, Jacob Adam
Rice, Joseph David
Schuler, Braedyn Duran
Sheetz, Carson Scott
Sleboda, Taylor Jo
Tumbleson, John Raymond
Wanner, Olivia Kai
Wood, Naythan Zachary