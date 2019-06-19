High Honors Grade 12

Barlet, McKenzie Leigh

Berger, Erica Lee

Care, Thomas Adam

Dunkelberger, Haley Lyn

Fegely, Dane Carl

Hastings, Daphne Liann

Heffner, Emma Grace

Hertzog, Lauren

Holt, Porter William

Keim, Mya Elizabeth

Keiser, Madison May

Luckenbill, Daniel Adam

Mengel, Madison Grace

Meyer, Amber Lea

Mills, Rachael Jeanne

Moyer, Taylor Kate

Nygard, Evan Kristian

Schroeder, Lea Joan

Sharadin, Jacob Edward

Sicher, Gage Allen

Wendling, Brianna Elyse

Grade 11

Asplundh, Kyle Mark

Berk, Grayce Lillian

Brown, Molly MacDonald

Bubbenmoyer, Sarah Ann

Claypoole, Morgan Lee

Diehl, Elizabeth Riley

Gambler, Haley Eryn

Giannantonio, Bianca Joy

Herrlin, Abigail Rachyll

Hilbert, Abigail Rose

Jenkins, Phoebe Elaine

Kardohely, Olivia Quinn

Leiby, Kaylen Jean

Mace, Evelyn Ruth

Moyer, Dylan John

Shaub, Tiberius Benjamin

Sheetz, Sydney Abigail

Shoemaker, Rebecca Mary

Snyder, Joshua Ryan

Stauffer, Taryn Alyssa

Stemko, Owen Parker

Grade 10

Bartman, MyaKay Hope

Becker, Devon Aleya

Clymer, Lauren Melissa

Delp, Trenton Nathaniel

Hill, Matthew

Hinkel, Kaily Alisa

Johnson, Adyson Brian

Keller, Emma Mae

Kunkel, Hallie Behney

Mace, Meredith Lawren

Mark, Sophia Susan

Moriarty, Erika Mae

Noll, Emily Taylor

Nygard, Isaiah John

Oroxom, Tracey Elizabeth

Osborne, Abby Susan

Raudenbush, Michael James

Reidenhour, Katelyn Alizabeth

Schnell, Marina Allison

Schwarz, Elisabeth Laura

Schwenk, Piper Ann

Shaffer, Carson Harry

Vanek, Emma Rae

Webb, Alexandria Jade

Williamson, Olivia Marie

Grade 9

Angelisanti, Nicole Maria

Asplundh, Cody Edward

Beck, Tristan Thomas

Berk, Emilee June

Brown, Caroline MacDonald

Buskaritz, Shelby Ann

Conroy, Taylor Nicole

DeAngelo, Katherine Grace

Dieter, Tracey Lynn

Dietrich, Zachary Boone

Dunn, Cooper Chase

Engle, Kaitlyn Joy

Escobar, Gianna Giselle

Giannantonio, Elena Grace

Hernandez, Aaliyah Arianna

Herrlin, Joanna D

Ide, Abigail Nicole

Kaufinger, Anna Beth

Kniss, Sylvia Jayne

Laudenslager, Mandi Lucille

Leiby, Kelly Faye

Loeb, Raegan Cora

Love, Sarah Madeline

Lubak, Caitlyn Maria

McGarrity, Mackenzie Rae

Meyer, Chase Timothy

Miller, Abigail Louise

Miranda Gracia, Jenesis Yinaira

Neiman, Lennon Cain

Ott, Sydney Marie

Pensyl, Sierra Ray

Rau, Alexander Michael

Ream, Sianna Marie

Rhode, Emma Jewel

Schaeffer, Emma Elizabeth

Schmick, Trysten Lynn

Sewall, Elena Rose

Tretter, Gaven Michael

Troutman, Emma Jane

Vallies, Katie Marie

Wagner, Jennifer Ashley

Webb, Gabriella Camille

Weida, Travis Andrew

Wessner, Morgan Grace

Whitson, Maxwell Stephen

Honors Grade 12

Akers, Justin M

Amaguin, Kayley Grace

Battin, Anna Elizabeth

Boyer, Ethan James

Dieter, Megan Olivia

Doublet, Sabrina Carrissa

Edwards, Alexander C

Fritz, Kaela Moriah Jane

Graff, Alexander Darryl

Hill, Michael Evan

Laubach, Melissa Ann

Love, Morgan Elizabeth

Lutz, Carson Mitchell

Mark, Odessa Missouri

Meixell, Aaron James

Mengel, Isaac Kenneth

Mills, Austin James

O'Neill, Connor James

Petrasek, Blake Edward

Schwarz, Isaiah Jonathan

Troutman, Ryan Richard

Turko, Jacob Tyler

Weber, Nicholas Jay

Weida, Karissa Madison

Wentzel, Ashley Lauren

Williams, Derek Torry

Yob, Kelsey Marie

Grade 11

Boyer, Logan James

Charsky, Jacob Alan

Cooper, Crede C

Cowell, Lukas James

Florkowski, Kyle John

Floyd, Lucas James

Fowler, Sara Alice

Hanna, Derek Jason

Hertzog, Sydney Raston

Ide, Samantha Marie

Krane, Kaleb Michael

Kulp, Owen Joshua

LaMastra, D.G. Thea

Maddock, Emily Alexis

McAteer, Victoria Lynn

Miller, Jocelyn Noel

Moyer, Carissa Renee

Overly, Madilyn Amelia

Perella, Nicholas Anthony

Pizzelanti, Isabella Louisa

Reichart, Emma Kathlin

Sanner, Ethan David

Stump, Payton Thomas

Swavely, Alexis Brynn

Waidelich, Kory Ryan

Weaver, Lewis Scott

Ziegler, Ashlyn Renee

Grade 10

Angstadt, Elle Lee

Ayoso, Angela Priscilla

Bowman, Mary Alyce

Brett, Mitchell Andrew

Burch, Sydney Lynn

Cadwallader, Clayton

Florkowski, Patrick Anthony

Heffner, Jason Bradley

Karaisz, Jewel Xiu Kai

Kelsall, Anastasia Catherine

Love, Alyssa Nicole

Meixell, Kyra Jane

Pursel, Luke Steven

Querio, Veronica Lin

Reasoner, Abigail Marie

Reidenhour, Morgan Leigh

Rodriguez, Kelly Ann

Sanders, Scott Owen

Schaeffer, Maggie Elizabeth

Schaeffer, Samuel Foster

Stauffer, Brianna Paige

Tich, Julian David

Trinkle, Gracie Nicole

Vos, Michael Charlie

Wagner, Olivia Jade

Warmkessel, Mathias Morris

Weidman, Zoe Amelie

Grade 9

Arnold, Sophia E

Bishop, Kylie Skylar

Bohning, Ryleigh Madison

Chen, Henry

Cooper, Apirida R

DeBoer, Brian David

Fitzgerald, Grant Patrick

Frederick, Andrew Lowell

Graff, Jacob Harold

Kelly, Korrin Abigail

Kelsall, Walter John

Konopelski, Alexander Ray

Kornfeind, Jack Steven

Krane, Ashton Matthew

Kulp, Sophia Morgan

LaMastra, Carmine Leo

Miller-Schaeffer, Hayden Arthur

Morris, Spencer A

Mosher, Johnathon Blake

Moyer, Adam Colin

Overly, Clayton Thackery

Phillips, Hunter Todd

Platia, Phoenix Orion

Rabert, Jacob Adam

Rice, Joseph David

Schuler, Braedyn Duran

Sheetz, Carson Scott

Sleboda, Taylor Jo

Tumbleson, John Raymond

Wanner, Olivia Kai

Wood, Naythan Zachary

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