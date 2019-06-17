High Honors Grade 8
Ashman, Justin Robert
Austin, Grace Katherine
Batz, Briahna Renae
Berger, Marisa Louise
Claypoole, Ellie Mae
Derr, Kayley Anna
Dietrich, Meaghan Julia
Ebner, Grayson Lewis
Ebner, Rylan John
Erb, Emerson Louise
Furlong, Riley Suzanne
Keller, Jacob Bradley
Maley, Griffin Patrick
Moatz, Cathlene Nicole
Muller, Kaia Nicole
Noll, Haylie Rosella
Osborne, Emma Lee
Perella, Julia Grace
Remick, Matthew John
Schnell, Fiora Sarah
Smart, Sierra Korin
Wood, Abigail Grace
Yoffee, Gavin Marshall
Zettlemoyer, Leah Rose
Grade 7
Arndt, Dylan Matthew
Asplundh, Lily Michelle
Cardenas, Gabriella Adreonna
Collins, Natalie Olympia
Delp, Aspen Belle
Delp, Avery Olivia
Delp, Savannah Rose
DeVall, Kendall H.
Engel, Otis W.
Frederick, Brady S.
Fry, Alexander Wolfgang
Furst, Samantha Lou
Graff, Emily C.
Greenawalt, Taylor Ashlyn
Hastings, Jesse Loren
Heckman, Katelyn M.
Herrlin, Karis Joy
Keller, Jordan Elizabeth
Loeb, Connor Jacob
Nawrocki, Kaley A.
Ott, Addison A.
Pfeiler-Wunder, Annabel Grace
Rabert, Abigail Tillina
Reidenhour, Miranda LeeAnn
Rice, Grace E.
Sica, Elise J.
Stump, Hayden M.
Yang, Edison Phong
Grade 6
Ashman, Scott T.
Berger, Sadie S.
Bohning, Kaydence K.
Diehl, Colin D.
Dietrich, Kourtney Jean
Dunn, Ashton C.
Erb, Quinn M.
Frederick, Natalie Christine
Gammons, Alyse G.
Graham, Hailey Rose
Heck, Chloe Kiarra
Heiter, Rachel N.
Hilliard, Tucker J.
Hoffman, Lucas Tyler
Hoffman, Rachel J.
Lapp, Ella P.
Miller, Emily R.
Morstatt, Miranda N.
Neuenschwander, David A.
Pizzelanti, Lilia
Reidenhour, Rylee C.
Remaley, Hannah R.
Schappell, Kayla M.
Scheffler, George E.
Smith, Lyndsey Keith
Sprinkle, Emily Shea
Stoudt, Mackenzie G.
Underwood, Cassie A.
Wanamaker, Anna Mae
Weber, Leah J.
Honor Roll Grade 8
Barkley, Emilee Ann
Bittner, Alora Coryn
Fleming, Andrew Nicholas
Haring, Tara Joy
Hoffman, Helena Isabelle
Miller, Ethen Allen
Miller, Mitchell Jonathan
Nolte, Blake Karl
Phillips, Cara Rose
Pizzelanti, Dominick James
Sicher, Griffin Keith
Spaid, Seth Warren
Stoltzfus, Isabelle Mae
Underwood, Sadie Lucille
Grade 7
Akers, Lauren N.
Bray, Emily Franka
Brubaker, Kayla Zimmerman
Clauss, Gabriel T.
Dengler, Austin A.
Drey, Kirsten M.
Follweiler, Emma Brooke
Garris, Sierra Lynn
Geist, Aydin Chase
Hamm, Colin J.
Konopelski, Jade Lee
Moriarty, Mason J.
Purcell, Gabriella M.
Stewart, Gwendolyn Snow
Wood, Joan Marion
Grade 6
Batz, Rebecca Jean
Bauscher, Brianna C.
Bauscher, Hailey Olivia
Bruno, Joseph Robert
Bungo, Jacob S.
Butz, Kyrie Marie
Donkus, Cole Jacob
Giannantonio, Miranda Hope
Kugler, Taylor P.
Laskosky, Ryan M.
Mathias, Colten D.
Oroxom, Rebecca I.
Rapisarda, Sebastian
Reyes, Alexander Isaac
Sleboda, Chase R.
Suelke, Reese Cole