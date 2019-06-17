High Honors Grade 8

Ashman, Justin Robert

Austin, Grace Katherine

Batz, Briahna Renae

Berger, Marisa Louise

Claypoole, Ellie Mae

Derr, Kayley Anna

Dietrich, Meaghan Julia

Ebner, Grayson Lewis

Ebner, Rylan John

Erb, Emerson Louise

Furlong, Riley Suzanne

Keller, Jacob Bradley

Maley, Griffin Patrick

Moatz, Cathlene Nicole

Muller, Kaia Nicole

Noll, Haylie Rosella

Osborne, Emma Lee

Perella, Julia Grace

Remick, Matthew John

Schnell, Fiora Sarah

Smart, Sierra Korin

Wood, Abigail Grace

Yoffee, Gavin Marshall

Zettlemoyer, Leah Rose

Grade 7

Arndt, Dylan Matthew

Asplundh, Lily Michelle

Cardenas, Gabriella Adreonna

Collins, Natalie Olympia

Delp, Aspen Belle

Delp, Avery Olivia

Delp, Savannah Rose

DeVall, Kendall H.

Engel, Otis W.

Frederick, Brady S.

Fry, Alexander Wolfgang

Furst, Samantha Lou

Graff, Emily C.

Greenawalt, Taylor Ashlyn

Hastings, Jesse Loren

Heckman, Katelyn M.

Herrlin, Karis Joy

Keller, Jordan Elizabeth

Loeb, Connor Jacob

Nawrocki, Kaley A.

Ott, Addison A.

Pfeiler-Wunder, Annabel Grace

Rabert, Abigail Tillina

Reidenhour, Miranda LeeAnn

Rice, Grace E.

Sica, Elise J.

Stump, Hayden M.

Yang, Edison Phong

Grade 6

Ashman, Scott T.

Berger, Sadie S.

Bohning, Kaydence K.

Diehl, Colin D.

Dietrich, Kourtney Jean

Dunn, Ashton C.

Erb, Quinn M.

Frederick, Natalie Christine

Gammons, Alyse G.

Graham, Hailey Rose

Heck, Chloe Kiarra

Heiter, Rachel N.

Hilliard, Tucker J.

Hoffman, Lucas Tyler

Hoffman, Rachel J.

Lapp, Ella P.

Miller, Emily R.

Morstatt, Miranda N.

Neuenschwander, David A.

Pizzelanti, Lilia

Reidenhour, Rylee C.

Remaley, Hannah R.

Schappell, Kayla M.

Scheffler, George E.

Smith, Lyndsey Keith

Sprinkle, Emily Shea

Stoudt, Mackenzie G.

Underwood, Cassie A.

Wanamaker, Anna Mae

Weber, Leah J.

Honor Roll Grade 8

Barkley, Emilee Ann

Bittner, Alora Coryn

Fleming, Andrew Nicholas

Haring, Tara Joy

Hoffman, Helena Isabelle

Miller, Ethen Allen

Miller, Mitchell Jonathan

Nolte, Blake Karl

Phillips, Cara Rose

Pizzelanti, Dominick James

Sicher, Griffin Keith

Spaid, Seth Warren

Stoltzfus, Isabelle Mae

Underwood, Sadie Lucille

Grade 7

Akers, Lauren N.

Bray, Emily Franka

Brubaker, Kayla Zimmerman

Clauss, Gabriel T.

Dengler, Austin A.

Drey, Kirsten M.

Follweiler, Emma Brooke

Garris, Sierra Lynn

Geist, Aydin Chase

Hamm, Colin J.

Konopelski, Jade Lee

Moriarty, Mason J.

Purcell, Gabriella M.

Stewart, Gwendolyn Snow

Wood, Joan Marion

Grade 6

Batz, Rebecca Jean

Bauscher, Brianna C.

Bauscher, Hailey Olivia

Bruno, Joseph Robert

Bungo, Jacob S.

Butz, Kyrie Marie

Donkus, Cole Jacob

Giannantonio, Miranda Hope

Kugler, Taylor P.

Laskosky, Ryan M.

Mathias, Colten D.

Oroxom, Rebecca I.

Rapisarda, Sebastian

Reyes, Alexander Isaac

Sleboda, Chase R.

Suelke, Reese Cole

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