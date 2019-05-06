High Honors Grade 8

Ashman, Justin Robert

Austin, Grace Katherine

Batz, Briahna Renae

Berger, Marisa Louise

Bittner, Alora Coryn

Claypoole, Ellie Mae

Derr, Kayley Anna

Dietrich, Meaghan Julia

Ebner, Grayson Lewis

Ebner, Rylan John

Erb, Emerson Louise

Furlong, Riley Suzanne

Haring, Tara Joy

Keller, Jacob Bradley

Miller, Ethen Allen

Moatz, Cathlene Nicole

Muller, Kaia Nicole

Noll, Haylie Rosella

Osborne, Emma Lee

Perella, Julia Grace

Pizzelanti, Dominick James

Remick, Matthew John

Schnell, Fiora Sarah

Smart, Sierra Korin

Stoltzfus, Isabelle Mae

Underwood, Sadie Lucille

Wood, Abigail Grace

Zettlemoyer, Leah Rose

Grade 7

Arndt, Dylan Matthew

Asplundh, Lily Michelle

Bray, Emily Franka

Cardenas, Gabriella Adreonna

Collins, Natalie Olympia

Delp, Aspen Belle

Delp, Avery Olivia

Delp, Savannah Rose

DeVall, Kendall H.

Engel, Otis W.

Frederick, Brady S.

Fry, Alexander Wolfgang

Furst, Samantha Lou

Graff, Emily C.

Greenawalt, Taylor Ashlyn

Hamm, Colin J.

Hastings, Jesse Loren

Heckman, Katelyn M.

Herrlin, Karis Joy

Keller, Jordan Elizabeth

Loeb, Connor Jacob

Nawrocki, Kaley A.

Ott, Addison A.

Pfeiler-Wunder, Annabel Grace

Rabert, Abigail Tillina

Reidenhour, Miranda LeeAnn

Rice, Grace E.

Sica, Elise J.

Stewart, Gwendolyn Snow

Stump, Hayden M.

Wood, Joan Marion

Yang, Edison Phong

Grade 6

Ashman, Scott T.

Batz, Rebecca Jean

Berger, Sadie S.

Bohning, Kaydence K.

Brown, Susanna MacDonald

Diehl, Colin D.

Dietrich, Kourtney Jean

Donkus, Cole Jacob

Dunn, Ashton C.

Erb, Quinn M.

Fosnocht, Laura Elizabeth

Frederick, Natalie Christine

Gammons, Alyse G.

Heck, Chloe Kiarra

Heiter, Rachel N.

Hilliard, Tucker J.

Hoffman, Lucas Tyler

Hoffman, Rachel J.

Lapp, Ella P.

Miller, Emily R.

Morstatt, Miranda N.

Neuenschwander, David A.

Pizzelanti, Lilia

Reidenhour, Rylee C.

Remaley, Hannah R.

Schappell, Kayla M.

Scheffler, George E.

Smith, Lyndsey Keith

Sprinkle, Emily Shea

Stoudt, Mackenzie G.

Wanamaker, Anna Mae

Weber, Leah J.

Honor Roll Grade 8

Barkley, Emilee Ann

Cook, Isis Jasmyne

Engle, Kolby Steven

Furst, Dalton Alexander

Hoffman, Helena Isabelle

Kellum, Maisy Anna Maria

Maley, Griffin Patrick

Nolte, Blake Karl

Phillips, Cara Rose

Randall, Sarah Elizabeth

Sicher, Griffin Keith

Smith, Haileigh Sage

Spaid, Seth Warren

Talafous, Dominic

Thomas III, William Courtney

Trubilla, Mikayla Alexis

Webb, Boone

Yoffee, Gavin Marshall

Grade 7

Akers, Lauren N.

Brubaker, Kayla Zimmerman

Dengler, Austin A.

DeVall, Will F.

Follweiler, Emma Brooke

Garris, Sierra Lynn

Geist, Aydin Chase

Konopelski, Jade Lee

Massie, Jonathan Q.

Moriarty, Mason J.

Purcell, Gabriella M.

Schell, Andrew C.

Sherrer, Timothy Jack

Suelke, Rylee Grace

Toure, Dashia Mamet

Grade 6

Angelisanti, Ryan E.

Bauscher, Hailey Olivia

Bruno, Joseph Robert

Bungo, Jacob S.

Butz, Kyrie Marie

Graham, Hailey Rose

Hertzog, Natalie V.

Hugo, William T.

Kugler, Taylor P.

Lick, Jolene Michelle

Rapisarda, Sebastian

Reyes, Alexander Isaac

Rumble, Charles M.

Suelke, Reese Cole

Underwood, Cassie A.

Wood, Christian A.

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