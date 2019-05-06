High Honors Grade 8
Ashman, Justin Robert
Austin, Grace Katherine
Batz, Briahna Renae
Berger, Marisa Louise
Bittner, Alora Coryn
Claypoole, Ellie Mae
Derr, Kayley Anna
Dietrich, Meaghan Julia
Ebner, Grayson Lewis
Ebner, Rylan John
Erb, Emerson Louise
Furlong, Riley Suzanne
Haring, Tara Joy
Keller, Jacob Bradley
Miller, Ethen Allen
Moatz, Cathlene Nicole
Muller, Kaia Nicole
Noll, Haylie Rosella
Osborne, Emma Lee
Perella, Julia Grace
Pizzelanti, Dominick James
Remick, Matthew John
Schnell, Fiora Sarah
Smart, Sierra Korin
Stoltzfus, Isabelle Mae
Underwood, Sadie Lucille
Wood, Abigail Grace
Zettlemoyer, Leah Rose
Grade 7
Arndt, Dylan Matthew
Asplundh, Lily Michelle
Bray, Emily Franka
Cardenas, Gabriella Adreonna
Collins, Natalie Olympia
Delp, Aspen Belle
Delp, Avery Olivia
Delp, Savannah Rose
DeVall, Kendall H.
Engel, Otis W.
Frederick, Brady S.
Fry, Alexander Wolfgang
Furst, Samantha Lou
Graff, Emily C.
Greenawalt, Taylor Ashlyn
Hamm, Colin J.
Hastings, Jesse Loren
Heckman, Katelyn M.
Herrlin, Karis Joy
Keller, Jordan Elizabeth
Loeb, Connor Jacob
Nawrocki, Kaley A.
Ott, Addison A.
Pfeiler-Wunder, Annabel Grace
Rabert, Abigail Tillina
Reidenhour, Miranda LeeAnn
Rice, Grace E.
Sica, Elise J.
Stewart, Gwendolyn Snow
Stump, Hayden M.
Wood, Joan Marion
Yang, Edison Phong
Grade 6
Ashman, Scott T.
Batz, Rebecca Jean
Berger, Sadie S.
Bohning, Kaydence K.
Brown, Susanna MacDonald
Diehl, Colin D.
Dietrich, Kourtney Jean
Donkus, Cole Jacob
Dunn, Ashton C.
Erb, Quinn M.
Fosnocht, Laura Elizabeth
Frederick, Natalie Christine
Gammons, Alyse G.
Heck, Chloe Kiarra
Heiter, Rachel N.
Hilliard, Tucker J.
Hoffman, Lucas Tyler
Hoffman, Rachel J.
Lapp, Ella P.
Miller, Emily R.
Morstatt, Miranda N.
Neuenschwander, David A.
Pizzelanti, Lilia
Reidenhour, Rylee C.
Remaley, Hannah R.
Schappell, Kayla M.
Scheffler, George E.
Smith, Lyndsey Keith
Sprinkle, Emily Shea
Stoudt, Mackenzie G.
Wanamaker, Anna Mae
Weber, Leah J.
Honor Roll Grade 8
Barkley, Emilee Ann
Cook, Isis Jasmyne
Engle, Kolby Steven
Furst, Dalton Alexander
Hoffman, Helena Isabelle
Kellum, Maisy Anna Maria
Maley, Griffin Patrick
Nolte, Blake Karl
Phillips, Cara Rose
Randall, Sarah Elizabeth
Sicher, Griffin Keith
Smith, Haileigh Sage
Spaid, Seth Warren
Talafous, Dominic
Thomas III, William Courtney
Trubilla, Mikayla Alexis
Webb, Boone
Yoffee, Gavin Marshall
Grade 7
Akers, Lauren N.
Brubaker, Kayla Zimmerman
Dengler, Austin A.
DeVall, Will F.
Follweiler, Emma Brooke
Garris, Sierra Lynn
Geist, Aydin Chase
Konopelski, Jade Lee
Massie, Jonathan Q.
Moriarty, Mason J.
Purcell, Gabriella M.
Schell, Andrew C.
Sherrer, Timothy Jack
Suelke, Rylee Grace
Toure, Dashia Mamet
Grade 6
Angelisanti, Ryan E.
Bauscher, Hailey Olivia
Bruno, Joseph Robert
Bungo, Jacob S.
Butz, Kyrie Marie
Graham, Hailey Rose
Hertzog, Natalie V.
Hugo, William T.
Kugler, Taylor P.
Lick, Jolene Michelle
Rapisarda, Sebastian
Reyes, Alexander Isaac
Rumble, Charles M.
Suelke, Reese Cole
Underwood, Cassie A.
Wood, Christian A.