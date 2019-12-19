Grade 8 High Honors
Arndt, Dylan Matthew
Cardenas, Gabriella Adreonna
Collins, Natalie Olympia
Delp, Aspen Belle
DeVall, Kendall H.
Engel, Otis
Frederick, Brady S.
Fry, Alexander Wolfgang
Furst, Samantha Lou
Greenawalt, Taylor Ashlyn
Hastings, Jesse Loren
Heckman, Katelyn M.
Herrlin, Karis
Loeb, Connor Jacob
McIlvain, Ezri Justyce
Nawrocki, Kaley A.
Newton, Emma LeeAnn
Ott, Addison A.
Pfeiler-Wunder, Annabel Grace
Rabert, Abigail
Reidenhour, Miranda LeeAnn
Rice, Grace E.
Grade 7 High Honors
Ashman, Scott T.
Batz, Rebecca Jean
Bauscher, Hailey Olivia
Berger, Sadie S.
Bohning, Kaydence K.
Brown, Susanna MacDonald
Bruno, Joseph Robert
Burgos Trillo, Mireilys
Butz, Kyrie Marie
Collins, Lacey Claire
Diehl, Colin David
Dietrich, Kourtney Jean
Donkus, Cole Jacob
Dunn, Ashton C.
Erb, Quinn M.
Fosnocht, Laura Elizabeth
Frederick, Natalie Christine
Gammons, Alyse G.
Graham, Hailey Rose
Heck, Chloe Kiarra
Heiter, Rachel N.
Hilliard, Tucker J.
Hoffman, Lucas Tyler
Hoffman, Rachel J.
Katzaman, Marina Abigail
Kugler, Taylor P.
Lapp, Ella P.
Laskosky, Ryan M.
Mathias, Colten D.
McIlvain, Zoe Grace
Miller, Emily R.
Morstatt, Miranda N.
Neuenschwander, David A.
Oroxom, Rebecca I.
Pizzelanti, Lilia
Rapisarda, Sebastian
Reidenhour, Rylee C.
Remaley, Hannah R.
Reyes, Alexander Isaac
Schappell, Kayla M.
Scheffler, George E.
Sleboda, Chase R.
Smith, Lyndsey Keith
Sprinkle, Emily Shea
Stoudt, Mackenzie G.
Wanamaker, Anna Mae
Weber, Leah J.
Wood, Christian A.
Grade 6 High Honors
Bellenoit, Jonathan Spencer
Blank, Addison Jane
Bridges Jr., Jeremy Jon
Cherrie, Cassia Sara
Cherrie, Zane Andres
Ciccone, Cayden Thomas
Diehl, Carter Elizabeth
Dietrich, Suzanne Lynn
Diffenbaugh, Joslyn Kay
Diffenbaugh, Peytan Rose
Engel, Clara Jane
Fegely, Haven Lillian
Heffelfinger, Alyssa Ann
Johnson, Elliot Devlin
Justeson, Reid James
Keller, Luke Aaron
Loeb, Gabrielle Leigh
Massie, Lily Anne
McGranahan, Tyler Francis
Moriarty, Jack Ellis
Murrell, Addison Rose
Rager, Jillian Louise
Ream, Torrin Scott
Sanders, Emme Faith
Sherrer, Hannah Marie
Stump, Anna Alise
Stutzman, Phoebe Ann
Walck, Soren Josef
Grade 8 Honor Roll
Acevedo, Lilliana Jade
Asplundh, Lily Michelle
Bettencourt, Toniann Maye
Clauss, Gabriel T.
Delp, Avery Olivia
Delp, Savannah Rose
Follweiler, Emma Brooke
Garris, Sierra Lynn
Graff, Emily C.
Guldin, Gretel Madison
Hamm, Colin J.
Kellogg, Phoenix Cameron
Konopelski, Jade Lee
Purcell, Gabriella M.
Schell, Andrew C.
Stump, Hayden M.
Toure, Dashia Mamet
Wood, Joan Marion
Grade 7 Honor Roll
Bauscher, Brianna C.
Brooks, Joshua Dean
Bungo, Jacob S.
Giannantonio, Miranda Hope
Gier, Nicholas A.
Gilbert, Corey A.
Hertzog, Natalie V.
Hugo, William T.
Jongko, Noah Matthew
Kerecz, Austin James
Lick, Jolene Michelle
Miller, Savannah Jade
Molina, Saniya Jeanyne
O'Brien, Joseph Carl
Oswald, Cheyenne ChevyRose
Rumble, Charles M.
Suelke, Reese Cole
Underwood, Cassie A.
Grade 6 Honor Roll
Bayout, Keiyah Leigh
Bergstrom, Christopher Michael
Clark, Krystyana Carmen Angelica
Colon, Isamara
D'Agusto, Layton Thomas
Donchez, Sophia Marie
Fatzinger, Hailey Marie
Furlong, Brody Logan
Gally, Rhiannon Lane
Gehris, Jayden Jane
Konopelski, Paige Ann
Lane, Andre D.K.
Light, Shannon Gail
Maley, Madelyn James
Oldt, Felicia Jane
Ott, Robert William
Schichtel, Rylyn Marie
Schiebel, Ava Josephine
Schlappich, Eli Lindsay
Schneck, Makenna Grace
Simmons, Trent Mitchell
Thomas, Lily Hayden
Vos, Olivia Francis
Yoder, Sarah Joy
Zay, Jonathan Michael
Zotter, Liam Ryan