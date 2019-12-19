Grade 8 High Honors

Arndt, Dylan Matthew

Cardenas, Gabriella Adreonna

Collins, Natalie Olympia

Delp, Aspen Belle

DeVall, Kendall H.

Engel, Otis

Frederick, Brady S.

Fry, Alexander Wolfgang

Furst, Samantha Lou

Greenawalt, Taylor Ashlyn

Hastings, Jesse Loren

Heckman, Katelyn M.

Herrlin, Karis

Loeb, Connor Jacob

McIlvain, Ezri Justyce

Nawrocki, Kaley A.

Newton, Emma LeeAnn

Ott, Addison A.

Pfeiler-Wunder, Annabel Grace

Rabert, Abigail

Reidenhour, Miranda LeeAnn

Rice, Grace E.

Grade 7 High Honors

Ashman, Scott T.

Batz, Rebecca Jean

Bauscher, Hailey Olivia

Berger, Sadie S.

Bohning, Kaydence K.

Brown, Susanna MacDonald

Bruno, Joseph Robert

Burgos Trillo, Mireilys

Butz, Kyrie Marie

Collins, Lacey Claire

Diehl, Colin David

Dietrich, Kourtney Jean

Donkus, Cole Jacob

Dunn, Ashton C.

Erb, Quinn M.

Fosnocht, Laura Elizabeth

Frederick, Natalie Christine

Gammons, Alyse G.

Graham, Hailey Rose

Heck, Chloe Kiarra

Heiter, Rachel N.

Hilliard, Tucker J.

Hoffman, Lucas Tyler

Hoffman, Rachel J.

Katzaman, Marina Abigail

Kugler, Taylor P.

Lapp, Ella P.

Laskosky, Ryan M.

Mathias, Colten D.

McIlvain, Zoe Grace

Miller, Emily R.

Morstatt, Miranda N.

Neuenschwander, David A.

Oroxom, Rebecca I.

Pizzelanti, Lilia

Rapisarda, Sebastian

Reidenhour, Rylee C.

Remaley, Hannah R.

Reyes, Alexander Isaac

Schappell, Kayla M.

Scheffler, George E.

Sleboda, Chase R.

Smith, Lyndsey Keith

Sprinkle, Emily Shea

Stoudt, Mackenzie G.

Wanamaker, Anna Mae

Weber, Leah J.

Wood, Christian A.

Grade 6 High Honors

Bellenoit, Jonathan Spencer

Blank, Addison Jane

Bridges Jr., Jeremy Jon

Cherrie, Cassia Sara

Cherrie, Zane Andres

Ciccone, Cayden Thomas

Diehl, Carter Elizabeth

Dietrich, Suzanne Lynn

Diffenbaugh, Joslyn Kay

Diffenbaugh, Peytan Rose

Engel, Clara Jane

Fegely, Haven Lillian

Heffelfinger, Alyssa Ann

Johnson, Elliot Devlin

Justeson, Reid James

Keller, Luke Aaron

Loeb, Gabrielle Leigh

Massie, Lily Anne

McGranahan, Tyler Francis

Moriarty, Jack Ellis

Murrell, Addison Rose

Rager, Jillian Louise

Ream, Torrin Scott

Sanders, Emme Faith

Sherrer, Hannah Marie

Stump, Anna Alise

Stutzman, Phoebe Ann

Walck, Soren Josef

Grade 8 Honor Roll

Acevedo, Lilliana Jade

Asplundh, Lily Michelle

Bettencourt, Toniann Maye

Clauss, Gabriel T.

Delp, Avery Olivia

Delp, Savannah Rose

Follweiler, Emma Brooke

Garris, Sierra Lynn

Graff, Emily C.

Guldin, Gretel Madison

Hamm, Colin J.

Kellogg, Phoenix Cameron

Konopelski, Jade Lee

Purcell, Gabriella M.

Schell, Andrew C.

Stump, Hayden M.

Toure, Dashia Mamet

Wood, Joan Marion

Grade 7 Honor Roll

Bauscher, Brianna C.

Brooks, Joshua Dean

Bungo, Jacob S.

Giannantonio, Miranda Hope

Gier, Nicholas A.

Gilbert, Corey A.

Hertzog, Natalie V.

Hugo, William T.

Jongko, Noah Matthew

Kerecz, Austin James

Lick, Jolene Michelle

Miller, Savannah Jade

Molina, Saniya Jeanyne

O'Brien, Joseph Carl

Oswald, Cheyenne ChevyRose

Rumble, Charles M.

Suelke, Reese Cole

Underwood, Cassie A.

Grade 6 Honor Roll

Bayout, Keiyah Leigh

Bergstrom, Christopher Michael

Clark, Krystyana Carmen Angelica

Colon, Isamara

D'Agusto, Layton Thomas

Donchez, Sophia Marie

Fatzinger, Hailey Marie

Furlong, Brody Logan

Gally, Rhiannon Lane

Gehris, Jayden Jane

Konopelski, Paige Ann

Lane, Andre D.K.

Light, Shannon Gail

Maley, Madelyn James

Oldt, Felicia Jane

Ott, Robert William

Schichtel, Rylyn Marie

Schiebel, Ava Josephine

Schlappich, Eli Lindsay

Schneck, Makenna Grace

Simmons, Trent Mitchell

Thomas, Lily Hayden

Vos, Olivia Francis

Yoder, Sarah Joy

Zay, Jonathan Michael

Zotter, Liam Ryan

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