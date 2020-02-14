Grade 9 Distinguished Honor Roll
Benner, Rylee Grace
Bojt, Lukas Edward
Bortz, Ava Rue Marie
Cerullo, London Claire
Coscia, Adrian Charles
DeLong, Ashley Nicole
Fandl, Cade Robert
Fenstermacher, Emmitt Wilson
Gallina, Alessandra Miriam
Geiger, Madelyn Louise
Hartline, Jade Victoria
Johns, Samantha Marie
Kowalchuk, Collin Elijah
Levengood, Zethan Daniel
Lichtenwalner, Owen Edwin
Miller, Benjamin Lee
Oliveira, Kyra Agcaoili
Pape, Colin Maddox
Parks, Grant Steven
Ray, Hannah Marie
Rodriguez, Joselin Lorian
Schoen, Logan Michael
Showalter, Keene Andrew
Simpson, Sienna Lyn
Smeltz, Jaeger Rowen
Smith, Logan Michael
Stoudt, Evan Joseph
Swavely, Lucas Matthew
Taylor, Kaitlin Marie
Ulman, Tatyana Ann
Weikel, Genevieve May
Yergey, Kyra Alexis
Grade 10
Adams, Isabelle Paige
Apgar, Emersen Nicole
Bodnari, Nadia M
Breunig, Jesse George
Conrad, Lauren Elizabeth
Cortez, Dylan Sean
DeLong, Katelyn Elizabeth
Dougherty, Sarah Jane
Fenstermacher, Caroline Lindsey
Flynn, Rowan Lewis
Hermany, Magnolia Jane
Hoydis, Jamie JoLynn
Johnson, Madison Ilona Diane
Jones, A'Nayah Noelle
Lee, Alexandria Rae
Lichtenwalner, Adam Louis
Maioriello, Jarrett Daniel
Miller, Madison Nicole
Miller, Nolan Thomas
Moyer, Sara Marie
Rollman, Reilly Davan
Sanders, Naomi Lyn
Scheetz, Samantha Evelynn
Schuster, Meghann Marie
Simitz, Devin Vi
Ungureanu, Julie Anna
Weller, Aaliyah Grace
Grade 11
Carter, Jackson Paul
Conrad, Lindsay Ellen
Crist, Caleb Michael
Edwards, Skylar Elizabeth
Geiger, Braden Kinnaman
Gross, Cole Evan
Haas, Makenna Nicole
Hafer, Zachary Sheldon
Hauser, Hannah Audrey
Hoch, Tyler John
Kucharek, Elijah Ian
Lukenich, Hannah Marie
Manwiller, Emma Rebecca
Manwiller, Isaac Matthew
Ruppert, Elijah Lee
Schwien, Aaron David
Simpson, Avery Corin
Williams, Emily S
Grade 12
Ambruster, Caitlin Marie
Barrell, Hallie Alexis
Dekens, Chloe
Deysher, Matthew Gene
Dougherty, Rachel Lynn
Fenstermacher, Victoria Lauren
Fernandez Gonzalez, Iria
Fink, Alexa Elizabeth
Fonder, Keegan Charles
Hahn, Samantha Carol
Hersh, Michaela Beth
Hogan, Brianna Elizabeth
Kemp, Aaron Christopher
Kline, Jorden Barbara-Ann
Kowalchuk, Alexander Nikolai
Lafferty III, Michael Shawn
Lampron, Gabrielle Rebekah
Leibold, Ava Grace
Lenhart, Ashley Nicole
Ludwig, Andrew Jacob
Marks Jr, Jeffrey A
Miller, Jade Nicole
Miller, Madelynn Marie
Mills, Kyleigh
Mosheim, Marilyn Elizabeth
Moyer, Kylee Storm
Ritter, Gabriella June
Saltsman, Damien Alexander
Savitz, Abigail Renee
Sexton, Michael Ryan
Shubert, Alexandra Elisabeth
Smith, Miya Ann
Smith, Rachel Lynn
Stoess, Tristan Scott
Strunk, Skylar Renee
Tavares, Riley Grace
Weisner, Olivia Rachel
Zhu, Yaohua
Grade 12 Honor Roll
Abada, Zayn Mohamed
Berryman, Samuel Michael
Bieber, Brynn Kelly
Boyer, Matthew Donald
Brown, Elexiah Jasmin
Burger, Nathaniel Mingqian
Crist, Joseph Gregory
Deysher, Jacob Ryan
Dilan Rivera, Noeliris Marie
Dorio, Briana Marie
Eidle, Brianna Nicole
Frankenfield, Kaylyn Corinne
Garcia, Brielle Ashley
Giadosh, Ashlyn Frances
Griffing, David Bruce
Hall, Aidan Michael
Haring, Logan Jeffrey
Howells-Cordero, Miguelina Elisabeth
Kristan, Luke Thomas
Lafferty, Jacob Richard
Leitgeb, Grace Margaret
Lukenich, Travis Joseph
Master, Caileigh Ann
Master, Julie Ann
Maston, Elye Tait
Moore, Riley Mary
Moyer, Caleb Edgar Levan
Musser, Andrew Jacob
Nissley, Natalie Marie
Parsons, Lydia Michelle
Petersen, Adam Nicholas
Reed, Maya Grace
Reinert, Aubrey Mae
Renner, Carson Blair
Robles, Lexus Juliana
Roth, Teagan Ann
Schantz, Briette Nicole
Sibley, Simone Elizabeth
Sterner, Joshua Robert
Strohl, Aidan Charles
Swoyer, Hannah Jade
Teel, Ashley Melissa
Tierney, Lauren Olivia
Weller, Landen Harris
Zintak, Keturah Grace
Grade 10
Adam, Natalie Ronnie
Albright, Wyatt Clarence
Bates, Samuel Stanley
Bofill, Valerie Artanna
Burkholder, Olivia Rielle
Burns, Taylor Sophia
Colon, Andrea Mia
DeFrain, Matthew Jay
DeHaven, Ashgin-Raines Bryant
Elonis, Emma Grace
Fay, Nehemiah Luke
Fedorowicz, Madilyn Eileen
Feeser, Michela Rae
Foster, Lucas Ivan
Gauby III, Chris Ernest
Geisinger, Cole Lee
Graff, Elena Catherine
Grube, Anna Elizabeth
Kowolewski, Greysen Lewis
Kurtz, Shea Scott
Lick III, Clifford Barry
Ludy, Katie Lynn
Maioriello, Jason Joseph
Mammarella, Michael David
McCulloch, Tyler William
Miller, Dylan Jon
Miller, Spencer Shark
Moyer, Layla Quinn
Ott, Tyler James
Parks, Francine Catherine
Perez, Angelrey
Pham, Sara Rose
Reppert, Mykensie Grace
Roush, Rylie Suzanne
Savitz, Emily Rose
Schaller, Colin Christopher
Scholl, Logan Lee
Seidel, Ethan Thomas
Sell, Asher Clarence
Terenchin, Krista Marie
Tetreault, Kamryn Jean Marie
Trumbauer, Emma Bronte
Unger, Riley Ann
Vandevender, Jolene Elizabeth
Weller, Kane Robert
Wernersbach, Nathan Charles
Wetzel, Gunnar Darrell Lee
Grade 11
Binkley, Evan Scott
Bollinger, Emma Arriana
Burger, Caroline Joy
Clark, Ashlyn Brianna
Coffin, Caden T
Craft, Abigail Elizabeth
Dalickas, Andrew Thomas
Derr, Sydney Marie
Deysher, Olivia Jean
Elonis, Riley Matthew
Engelman, Kaitlyn Elaine
Fay, Naomi Rachel
Ferry, Easton Arn
Frack, Noah Daniel
Fujita, Dylan James
Hammes, Nathan Joseph
Heminitz, Joshua Michael
Kline, Ty Michael
Krajcic, Paige Barbara
Lewis, Seneca Rose
Lozada, Jailyn M
Podolecki, Jacob Jan
Renner, Chase Bruce
Rissmiller, Charli Ann
Samacicio, Sicily Jade
Sherman, Aiden Henry
Shive III, Thomas Andrew
Teel, Jonah Ashton
Tester, Cayden Taylor
Thomas, Anja Patience
Ziegler, Lindsay Grace
Grade 12
Allmendinger, Meghan Nicole
Angstadt, Shelby Taylor
Berger, Daryl Allen
Bryfogle, Brandon William
Buddock, Jonathan Christopher
Charles, Kiara Ann
Daddona, Olivia Lynn
Derr, Garrett Joel
Derr, Nathaniel Earl
Drumheller, Azalyn May
Estrella, Jazlyn Evelyn
Finacchio, Maxwell Thomas
Gilbert, Paige Marie
Graff, Brody Curtis
Groff, Elijah William
Harrison, John Thomas
Herb, Mason Hunter
Hollenbach, Jakob Ryan
Jarrett, Aaron Christopher
Jordache, Luca Daniel
Kulp, Connor Jonathan
Lozada, Kayla Brianne
Maines, Shaelyn Carol
Markle, Aaliyah Maria
Melcher, Dejha Nichole
Miller, Dylan Michael
Miller, Mollie Elizabeth
Mowry, Brooke Danielle
Myers, Connar Joseph
Pape, Aidan Donald
Rapp, Caleb Gabriel
Reinert, Xavier Isaiah
Scalzo, Isabella Nicole
Schnabel, Cora LouAnn
Shade, Ian Rourke
Suter, Alycen Mae
Trout, Aubrey Elizabeth
Wall, Mary Irene
Weller, Travis David