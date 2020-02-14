Grade 9 Distinguished Honor Roll

Benner, Rylee Grace

Bojt, Lukas Edward

Bortz, Ava Rue Marie

Cerullo, London Claire

Coscia, Adrian Charles

DeLong, Ashley Nicole

Fandl, Cade Robert

Fenstermacher, Emmitt Wilson

Gallina, Alessandra Miriam

Geiger, Madelyn Louise

Hartline, Jade Victoria

Johns, Samantha Marie

Kowalchuk, Collin Elijah

Levengood, Zethan Daniel

Lichtenwalner, Owen Edwin

Miller, Benjamin Lee

Oliveira, Kyra Agcaoili

Pape, Colin Maddox

Parks, Grant Steven

Ray, Hannah Marie

Rodriguez, Joselin Lorian

Schoen, Logan Michael

Showalter, Keene Andrew

Simpson, Sienna Lyn

Smeltz, Jaeger Rowen

Smith, Logan Michael

Stoudt, Evan Joseph

Swavely, Lucas Matthew

Taylor, Kaitlin Marie

Ulman, Tatyana Ann

Weikel, Genevieve May

Yergey, Kyra Alexis

Grade 10

Adams, Isabelle Paige

Apgar, Emersen Nicole

Bodnari, Nadia M

Breunig, Jesse George

Conrad, Lauren Elizabeth

Cortez, Dylan Sean

DeLong, Katelyn Elizabeth

Dougherty, Sarah Jane

Fenstermacher, Caroline Lindsey

Flynn, Rowan Lewis

Hermany, Magnolia Jane

Hoydis, Jamie JoLynn

Johnson, Madison Ilona Diane

Jones, A'Nayah Noelle

Lee, Alexandria Rae

Lichtenwalner, Adam Louis

Maioriello, Jarrett Daniel

Miller, Madison Nicole

Miller, Nolan Thomas

Moyer, Sara Marie

Rollman, Reilly Davan

Sanders, Naomi Lyn

Scheetz, Samantha Evelynn

Schuster, Meghann Marie

Simitz, Devin Vi

Ungureanu, Julie Anna

Weller, Aaliyah Grace

Grade 11

Carter, Jackson Paul

Conrad, Lindsay Ellen

Crist, Caleb Michael

Edwards, Skylar Elizabeth

Geiger, Braden Kinnaman

Gross, Cole Evan

Haas, Makenna Nicole

Hafer, Zachary Sheldon

Hauser, Hannah Audrey

Hoch, Tyler John

Kucharek, Elijah Ian

Lukenich, Hannah Marie

Manwiller, Emma Rebecca

Manwiller, Isaac Matthew

Ruppert, Elijah Lee

Schwien, Aaron David

Simpson, Avery Corin

Williams, Emily S

Grade 12

Ambruster, Caitlin Marie

Barrell, Hallie Alexis

Dekens, Chloe

Deysher, Matthew Gene

Dougherty, Rachel Lynn

Fenstermacher, Victoria Lauren

Fernandez Gonzalez, Iria

Fink, Alexa Elizabeth

Fonder, Keegan Charles

Hahn, Samantha Carol

Hersh, Michaela Beth

Hogan, Brianna Elizabeth

Kemp, Aaron Christopher

Kline, Jorden Barbara-Ann

Kowalchuk, Alexander Nikolai

Lafferty III, Michael Shawn

Lampron, Gabrielle Rebekah

Leibold, Ava Grace

Lenhart, Ashley Nicole

Ludwig, Andrew Jacob

Marks Jr, Jeffrey A

Miller, Jade Nicole

Miller, Madelynn Marie

Mills, Kyleigh

Mosheim, Marilyn Elizabeth

Moyer, Kylee Storm

Ritter, Gabriella June

Saltsman, Damien Alexander

Savitz, Abigail Renee

Sexton, Michael Ryan

Shubert, Alexandra Elisabeth

Smith, Miya Ann

Smith, Rachel Lynn

Stoess, Tristan Scott

Strunk, Skylar Renee

Tavares, Riley Grace

Weisner, Olivia Rachel

Zhu, Yaohua

Grade 12 Honor Roll

Abada, Zayn Mohamed

Berryman, Samuel Michael

Bieber, Brynn Kelly

Boyer, Matthew Donald

Brown, Elexiah Jasmin

Burger, Nathaniel Mingqian

Crist, Joseph Gregory

Deysher, Jacob Ryan

Dilan Rivera, Noeliris Marie

Dorio, Briana Marie

Eidle, Brianna Nicole

Frankenfield, Kaylyn Corinne

Garcia, Brielle Ashley

Giadosh, Ashlyn Frances

Griffing, David Bruce

Hall, Aidan Michael

Haring, Logan Jeffrey

Howells-Cordero, Miguelina Elisabeth

Kristan, Luke Thomas

Lafferty, Jacob Richard

Leitgeb, Grace Margaret

Lukenich, Travis Joseph

Master, Caileigh Ann

Master, Julie Ann

Maston, Elye Tait

Moore, Riley Mary

Moyer, Caleb Edgar Levan

Musser, Andrew Jacob

Nissley, Natalie Marie

Parsons, Lydia Michelle

Petersen, Adam Nicholas

Reed, Maya Grace

Reinert, Aubrey Mae

Renner, Carson Blair

Robles, Lexus Juliana

Roth, Teagan Ann

Schantz, Briette Nicole

Sibley, Simone Elizabeth

Sterner, Joshua Robert

Strohl, Aidan Charles

Swoyer, Hannah Jade

Teel, Ashley Melissa

Tierney, Lauren Olivia

Weller, Landen Harris

Zintak, Keturah Grace

Grade 10

Adam, Natalie Ronnie

Albright, Wyatt Clarence

Bates, Samuel Stanley

Bofill, Valerie Artanna

Burkholder, Olivia Rielle

Burns, Taylor Sophia

Colon, Andrea Mia

DeFrain, Matthew Jay

DeHaven, Ashgin-Raines Bryant

Elonis, Emma Grace

Fay, Nehemiah Luke

Fedorowicz, Madilyn Eileen

Feeser, Michela Rae

Foster, Lucas Ivan

Gauby III, Chris Ernest

Geisinger, Cole Lee

Graff, Elena Catherine

Grube, Anna Elizabeth

Kowolewski, Greysen Lewis

Kurtz, Shea Scott

Lick III, Clifford Barry

Ludy, Katie Lynn

Maioriello, Jason Joseph

Mammarella, Michael David

McCulloch, Tyler William

Miller, Dylan Jon

Miller, Spencer Shark

Moyer, Layla Quinn

Ott, Tyler James

Parks, Francine Catherine

Perez, Angelrey

Pham, Sara Rose

Reppert, Mykensie Grace

Roush, Rylie Suzanne

Savitz, Emily Rose

Schaller, Colin Christopher

Scholl, Logan Lee

Seidel, Ethan Thomas

Sell, Asher Clarence

Terenchin, Krista Marie

Tetreault, Kamryn Jean Marie

Trumbauer, Emma Bronte

Unger, Riley Ann

Vandevender, Jolene Elizabeth

Weller, Kane Robert

Wernersbach, Nathan Charles

Wetzel, Gunnar Darrell Lee

Grade 11

Binkley, Evan Scott

Bollinger, Emma Arriana

Burger, Caroline Joy

Clark, Ashlyn Brianna

Coffin, Caden T

Craft, Abigail Elizabeth

Dalickas, Andrew Thomas

Derr, Sydney Marie

Deysher, Olivia Jean

Elonis, Riley Matthew

Engelman, Kaitlyn Elaine

Fay, Naomi Rachel

Ferry, Easton Arn

Frack, Noah Daniel

Fujita, Dylan James

Hammes, Nathan Joseph

Heminitz, Joshua Michael

Kline, Ty Michael

Krajcic, Paige Barbara

Lewis, Seneca Rose

Lozada, Jailyn M

Podolecki, Jacob Jan

Renner, Chase Bruce

Rissmiller, Charli Ann

Samacicio, Sicily Jade

Sherman, Aiden Henry

Shive III, Thomas Andrew

Teel, Jonah Ashton

Tester, Cayden Taylor

Thomas, Anja Patience

Ziegler, Lindsay Grace

Grade 12

Allmendinger, Meghan Nicole

Angstadt, Shelby Taylor

Berger, Daryl Allen

Bryfogle, Brandon William

Buddock, Jonathan Christopher

Charles, Kiara Ann

Daddona, Olivia Lynn

Derr, Garrett Joel

Derr, Nathaniel Earl

Drumheller, Azalyn May

Estrella, Jazlyn Evelyn

Finacchio, Maxwell Thomas

Gilbert, Paige Marie

Graff, Brody Curtis

Groff, Elijah William

Harrison, John Thomas

Herb, Mason Hunter

Hollenbach, Jakob Ryan

Jarrett, Aaron Christopher

Jordache, Luca Daniel

Kulp, Connor Jonathan

Lozada, Kayla Brianne

Maines, Shaelyn Carol

Markle, Aaliyah Maria

Melcher, Dejha Nichole

Miller, Dylan Michael

Miller, Mollie Elizabeth

Mowry, Brooke Danielle

Myers, Connar Joseph

Pape, Aidan Donald

Rapp, Caleb Gabriel

Reinert, Xavier Isaiah

Scalzo, Isabella Nicole

Schnabel, Cora LouAnn

Shade, Ian Rourke

Suter, Alycen Mae

Trout, Aubrey Elizabeth

Wall, Mary Irene

Weller, Travis David

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