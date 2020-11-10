Grade 6:
Distinguished Honors: Madison Elizabeth Adams, Brookelynn Sophia Foote, Lydia Shaelin Fultz, Owen Paul Heim, Bella Yagruw Kenyel, Caleb Marshall Kramer, Arianna Lizet Naranjo, Alexander Nicholas Valentino, Madeline Raine Wilkes
Honors: Eliana Noelle Benson, Owen Kim Bentz, Koa Brooke Binder, Kaitlyn Marie Buchert, Elizabeth Mae Carroll, Ryleigh Anne Christiansen, Alaena Jenelle Cox, Brielle Jordan Cox, Kaylana Lynn Ebling, Faithmarie Shavann Eisenhard, Blaise Zachary Ernst, Molly Margaret Fox, Riley Jade Frantz, Hunter Logan Jennings, Olivia Sage Kauffman, Charlotte Anne Kelley, Karter Thomas Kutzler, Alexandria Kristine Lahendro, Dante Paolo LaVentura, Addison Jean Lesher, Aidan Matthew Litschi, Phynix Sibastian Maurer, Dahlia Grace Nemes, Angel Luis Ortiz, Kyle Brady Reitenauer, Kaylum Blayz Riegel, Dakota Rayne Schneider, Joseph Elijah Seidel, Isaak Cole Stewart, Arianna Renee Stump, Mason Lee Thomas, Kayden Marie Turner, Alyssa Nicole Umberger, Aaron Rodroheric Villafane, Gemma Helen Weidenhammer, Mackenzie N WernerKissinger, Logan Thomas White, Madelyn Marie Zuber
Grade 7:
Distinguished Honors: Tia Marie Adam, Daniel Kristopher Barata, Maile Dakota Bentz, Trevor Wayne Fredericks, Dylan William Gough, Sadie Virginia Haines, Grayson Reed Hollenbach, Mackenzie Ann Hoover, Alexandra Jay Houck, RasDasta Unique James, Harrison Michael Mast, Connor Thomas Moyer, Morgan Emily Riegel, Sawyer Bradley Smith, Brianna Lynn Weidenhammer, Hank William Welgo, Kamryn Rae Witman
Honors: Jenna Theresa Allard, Faith Leann Atkinson, Brayden Chase Bailey, Abigail Marie Bechtel, Kade Alexander Binder, Michael Christopher Blevins, Cameron Jonas Bowen, Maria Louise Brown, Serenade Ryel Dampman, Victoria Lynne DeShong, Kameron Tyler Dreibelbis, Azaria Wyn Enoch, Ava Claire Fiscus, Zachary Brian Gougler, Mason Todd Gruber, Madeline Marie Handwerk, Anna Charlotte Jacoby, Kayla Marie Kline, Amaranth Lani Leiby, William Joseph Marchiano, Cayden Daniel Mason, Emma R Moylan, Trenton James Riegel, Jacob Anthony Rivera, Jaden Xavier Ryan, John Thomas Sharp, Elizabeth Louise Wiebner
Grade 8:
Distinguished Honors: Hannah Nicole Balthaser, Lily Caroline Bentz, Brady Michael Breininger, Alyssa Rose Brensinger, Carol Aidale Cegarra Baptista, Jordyn Leigh Crespo, Gavin Michael Dougherty, Shelby Lynn Dougherty, Rowan Helene Epting, Camden Noah Folk, Amelia Louise Gassert, Erica Nicole Gerner, Michael C Gregg, Hayley Lynn Grossman, Vincent Nicholas Heckman, Haley Serene Hendel, Tyler Aiden James, Ava Leona Kocher, Kyler Thien Phu La, Cole Alexander McLaughlin, Kaitlyn Mae Mengel, Shayna Marie Morales, Noah Christopher Neuin, Kendel Paige Pentz, Riley Ann Petrie, Jenna Lorraine Piltz, Braden Michael Quick, Hailey Elizabeth Quinn, Isabella Faith Reader, Noah James Seidel, Trevor John Shaak, Deja Nashay Lynn Wagner-Wakefield, Zaidyn Marie Werley
Honors: Raymond Louis Atkinson, Sawyer Lewis Sherman Bonning, Summer Anne Bonser, Daniel Todd Brady, Ava Grace Brindle, Carson Ryker Brown, Juliette Lyndelle Buckwalter, Matthew Scott Carroll, Ricky Jacob Clark, Sahrina Collins, Kaylee Lyn Dissinger, Scottie Nathan Dunleavy, Nolan Michael Faust, Madison Rose Foreman, Devon Lynn Frantz, Justyn Ryan George, Holden Gesicki, Alicia Amaya Gilbert, Kirra Grace Goetz, Ashlynn Nichole Gugenhan, Mason Gage Herflicker, Gavin Richard Kauffman, Cameron James Kleckner, Olivia Marie Kocher, Dalton Edwin Leiby, Morgan Emily Ohnmacht, Hannah Alicia Ortiz, Jada Marie Powlick, Jaxon Pierce Seidel, Quinten Naveen Shah, Genevieve M Smith, Fredrick Michael Sneddon, Peyton Grace Snyder, Iris Eden Stemko