Grade 6
Distinguished Honors: Lilia Story Harley, Owen Paul Heim, Olivia Sage Kauffman, Caleb Marshall Kramer, Alexandria Kristine Lahendro, Phynix Sibastian Maurer, Arianna Lizet Naranjo, Alexander Nicholas Valentino
Honors: Madison Elizabeth Adams, Cody Lee Agelwei, Owen Kim Bentz, Koa Brooke Binder, Chase Daniel Brodhead, Kaitlyn Marie Buchert, Elizabeth Mae Carroll, Ryleigh Anne Christiansen, Alaena Jenelle Cox, Kaylana Lynn Ebling, Brookelynn Sophia Foote, Bricen Scott Foreman, Molly Margaret Fox, Lydia Shaelin Fultz, Bella Yagruw Kenyel, Addison Jean Lesher, Aidan Matthew Litschi, Angel Luis Ortiz, Mikaila Ann Readinger, Kyle Brady Reitenauer, Kaylum Blayz Riegel, Joseph Elijah Seidel, Aaron Rodroheric Villafane, Madeline Raine Wilkes, Madelyn Marie Zuber
Grade 7
Distinguished Honors: Tia Marie Adam, Daniel Kristopher Barata, Maile Dakota Bentz, Trevor Wayne Fredericks, Dylan William Gough, Zachary Brian Gougler, Mackenzie Ann Hoover, Alexandra Jay Houck, Anna Charlotte Jacoby, Harrison Michael Mast, Connor Thomas Moyer, Lily Ann Parr, Astian Michael Reppert, Morgan Emily Riegel, Sawyer Bradley Smith, Brianna Lynn Weidenhammer, Kamryn Rae Witman
Honors: Jenna Theresa Allard, Skye-Lynn Marie Behn, Luke Andrew Berger, Cameron Jonas Bowen, Maria Louise Brown, Cole Troy Christman, Madden Ruby Dietrich, Kameron Tyler Dreibelbis, Azaria Wyn Enoch, Ava Claire Fiscus, Kaylee Alexis Fornwalt, Mason Todd Gruber, Sadie Virginia Haines, Madeline Marie Handwerk, Elaina Amber Hess, Zackary Victor Hiegler, Kayla Marie Kline, Amaranth Lani Leiby, William Joseph Marchiano, Emma R Moylan, Carter Ashley Riegel, Jaden Xavier Ryan, John Thomas Sharp, Faith Lynn Waller, Elizabeth Louise Wiebner
Grade 8
Distinguished Honors: Lily Caroline Bentz, Brady Michael Breininger, Jordyn Leigh Crespo, Gavin Michael Dougherty, Shelby Lynn Dougherty, Madison Rose Foreman, Devon Lynn Frantz, Amelia Louise Gassert, Erica Nicole Gerner, Hayley Lynn Grossman, Vincent Nicholas Heckman, Haley Serene Hendel, Olivia Marie Kocher, Kyler Thien Phu La, Shayna Marie Morales, Noah Christopher Neuin, Kendel Paige Pentz, Riley Ann Petrie, Hailey Elizabeth Quinn, Isabella Faith Reader, Noah James Seidel, Deja Nashay Lynn Wagner-Wakefield
Honors: Genevieve Amber Arena, Hannah Nicole Balthaser, Sawyer Lewis Sherman Bonning, Summer Anne Bonser, Daniel Todd Brady, Alyssa Rose Brensinger, Juliette Lyndelle Buckwalter, Matthew Scott Carroll, Carol Aidale Cegarra Baptista, Ricky Jacob Clark, Kaylee Lyn Dissinger, Scottie Nathan Dunleavy, Rowan Helene Epting, Nolan Michael Faust, Camden Noah Folk, Justyn Ryan George, Holden Gesicki, Kirra Grace Goetz, Michael C Gregg, Ashlynn Nichole Gugenhan, Tyler Aiden James, Ava Leona Kocher, Abigail Rose Koinski, Breanna May Lillington, Cole Alexander McLaughlin, Hannah Alicia Ortiz, Princess Nicole Padilla, Jenna Lorraine Piltz, Braden Michael Quick, Joshua Kent Rodriguez, Jaxon Pierce Seidel, Trevor John Shaak, Quinten Naveen Shah, Jenna Raine Shuman, Genevieve M Smith, Fredrick Michael Sneddon, Peyton Grace Snyder, Iris Eden Stemko, Kaiden William Stevens, Zaidyn Marie Werley