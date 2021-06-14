Grade 6
Distinguished Honors: Cody Lee Agelwei, Molly Margaret Fox, Lydia Shaelin Fultz, Owen Paul Heim, Caleb Marshall Kramer, Aidan Matthew Litschi, Phynix Sibastian Maurer, Arianna Lizet Naranjo, Angel Luis Ortiz, Alexander Nicholas Valentino, Madeline Raine Wilkes.
Honors: Madison Elizabeth Adams, Eliana Noelle Benson, Owen Kim Bentz, Riley Owen Betz, Koa Brooke Binder, Elizabeth Mae Carroll, Brielle Jordan Cox, Norah Marie Davey, Aiden Allen Doan, Kaylana Lynn Ebling, Adam Christopher Epting, Blaise Zachary Ernst, Brookelynn Sophia Foote, Bricen Scott Foreman, Riley Jade Frantz, Lilly Mae Gibson, Jonovan Angel Gonzalez, Luke Ryan Gottschall, Hunter Logan Jennings, Allyson Sarai Justiniano, Olivia Sage Kauffman, Bella Yagruw Kenyel, Alexandria Kristine Lahendro, Addison Jean Lesher, Donavan Zachary Merrick, Dahlia Grace Nemes, Kyle Brady Reitenauer, Kaylum Blayz Riegel, Dakota Rayne Schneider, Joseph Elijah Seidel, Mason Lee Thomas, Alyssa Nicole Umberger, Aaron Rodroheric Villafane, Gemma Helen Weidenhammer, Hailey Marie Welgo, Logan Thomas White, Madelyn Marie Zuber
Grade 7
Distinguished Honors: Tia Marie Adam, Daniel Kristopher Barata, Maile Dakota Bentz, Kade Alexander Binder, Celeste Leighann DiGuardi, Sadie Virginia Haines, Madeline Marie Handwerk, Zackary Victor Hiegler, Mackenzie Ann Hoover, Alexandra Jay Houck, Anna Charlotte Jacoby, Kayla Marie Kline, Harrison Michael Mast, Allana Rae Nantz, Morgan Emily Riegel, Jaden Xavier Ryan, Brianna Lynn Weidenhammer, Kamryn Rae Witman
Honors: Angeliah Faith Antonini, Faith Leann Atkinson, Brayden Chase Bailey, Chloe Marie Brennan, Maria Louise Brown, Paige Julia Cassler, Cole Troy Christman, Jermiah Sincere Clayent, Kameron Tyler Dreibelbis, Ava Claire Fiscus, Trevor Wayne Fredericks, Mia Grace Goetz, Dylan William Gough, Zachary Brian Gougler, Mason Todd Gruber, Jarrett Thomas Herman, Grayson Reed Hollenbach, Jorja Jean Huntsinger, AnnaMarie Gabrielle Karasek, Alexander Ketcham, Caitlyn Patricia Kleinsmith, Amaranth Lani Leiby, Cayden Daniel Mason, Riley Quinn Mohn, Connor Thomas Moyer, Emma R Moylan, Victoria Emily Ortiz, Lily Ann Parr, Alexander William Phillips, Astian Michael Reppert, Sawyer Bradley Smith, Elizabeth Louise Wiebner.
Grade 8
Distinguished Honors: Lily Caroline Bentz, Summer Anne Bonser, Madden John Brandstatter, Brady Michael Breininger, Alyssa Rose Brensinger, Gavin Michael Dougherty, Shelby Lynn Dougherty, Devon Lynn Frantz, Amelia Louise Gassert, Kirra Grace Goetz, Haley Serene Hendel, Ava Leona Kocher, Abigail Rose Koinski, Shayna Marie Morales, Ashley Michell Moyer, Noah Christopher Neuin, Hailey Elizabeth Quinn, Isabella Faith Reader, Noah James Seidel, Deja Nashay Lynn Wagner-Wakefield.
Honors: Genevieve Amber Arena, Raymond Louis Atkinson, Hannah Nicole Balthaser, Sawyer Lewis Sherman Bonning, Daniel Todd Brady, Carson Ryker Brown, Juliette Lyndelle Buckwalter, Matthew Scott Carroll, Carol Aidale Cegarra Baptista, Kaeli Renae Cox, Jordyn Leigh Crespo, Rowan Helene Epting, Madison Rose Foreman, Justyn Ryan George, Erica Nicole Gerner, Michael C Gregg, Hayley Lynn Grossman, Will Orin Havens, Vincent Nicholas Heckman, Lillie Marie Henninger, Hunter Irvin Hoffert, Gavin Richard Kauffman, Cameron James Kleckner, Olivia Marie Kocher, Ryan Ray Dean Kratz, Kyler Thien Phu La, Dalton Edwin Leiby, Porter Bradley Gene McRae, Kaitlyn Mae Mengel, Ajay Brian Moser, Hannah Alicia Ortiz, Kendel Paige Pentz, Riley Ann Petrie, Braden Michael Quick, Aiden Owen Santiago, Jenna Raine Shuman, Genevieve M Smith, Kaiden William Stevens, Adrian Alexander Thorne, Ella Irene Troxell, Keira Elizabeth Withelder.