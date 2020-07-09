This 3rd quarter honor roll list is considered the 4th and last quarter of 2019-2020
6th Grade Distinguished Honors
Tia Marie Adam
Daniel Kristopher Barata
Maile Dakota Bentz
Cole Troy Christman
Madden Ruby Dietrich
Trevor Wayne Fredericks
Dylan William Gould
Zachary Brian Gougler
Sadie Virginia Haines
Mackenzie Ann Hoover
Anna Charlotte Jacoby
Morgan Noelle Lutz
Harrison Michael Mast
Riley Quinn Mohn
Connor Thomas Moyer
Astian Michael Reppert
Morgan Emily Riegel
Sawyer Bradley Smith
Bethany Paige Stufflet
Kamryn Rae Witman
6th Grade High Honors
Faith Leann Atkinson
Brayden Chase Bailey
Cameron Jonas Bowen
Chloe Marie Brennan
Joshua Castro
Ava Claire Fiscus
Mason Todd Gruber
Alexandra Jay Houck
Kayla Marie Kline
Amaranth Lani Leiby
Gavin Matthew Nagle
Lily Ann Parr
Jacob Anthony Rivera
Jaden Zavier Ryan
Maggie Lynn Stapinski
Caleb James Weist
6th Grade Honors
Tyler Lucas Adams
Angeliah Faith Antonini
Abigail Marie Bechtel
Luke Andrew Berger
Kade Alexander Binder
Emalee Marie Burkholder
Serenade Ryel Dampman
Victoria Lynne DeShong
Mason Joseph Donelan
Kaeron Tyler Dreibelbis
Kaylee Alexis Fornwalt
Mia Grace Goetz.
Cloey Marie Guistwite
Madeline Marie Handwerk
Aaron Troy Heffner
Jarrett Thomas Herman
Kayla Marie Hix
Grayson Reed Hollenbach
Ethan James Horvath
Jorja Jean Huntsinger
Jonah Reid Jozefick
AnnaMarie Gabrielle Karasek
Caitlyn Patricia Kleinsmith
Molly Addison Krick
Collin Michael Kuhns
William Joseph Marchiano
Emma R Moylan
Marlena Verity Narducci
Mason Anthony Ostrich
Alexander William Phillips
Kalea Storm Pursley
Carter Ashley Riegel
Nathan Leonidas Riegel
Evan Fredrick Rollman
John Thomas Sharp
Hunter Thomas Spencer
Chloee Kathryn Stitzel
Brianna Lynn Weidenhammer
Elizabeth Louise Wiebner
7th Grade Distinguished Honors
Lily Caroline Bentz
Brady Michael Breininger
Alyssa Rose Brensinger
Carson Ryker Brown
Jordyn Leigh Crespo
Shelby Lynn Dougherty
Rowan Helene Epting
Madison Rose Foreman
Devon Lynn Frantz
Amelia Louise Gassert
Erica Nicole Gerner
Kirra Grace Goetz
Michael C Gregg, Jr.
Hayley Lynn Grossman
Haley Serene Hendel
Ava Leona Kocher
Kyler Thien Phu La
Porter Bradley Gene McRae
Riley Ann Petrie
Jenna Lorriane Piltz
Braden Michael Quick
Hailey Elizabeth Quinn
Isabella Faith Reader
Noah James Seidel
7th Grade High Honors
Genevieve Amber Arena
Sawyer Lewis Sherman Bonning
Summer Anne Bonser
Daniel Todd Brady
Juliette Lyndelle Buckwalter
Ricky Jacob Clark
Cashlin Carter Dietrich
Scottie Nathan Dunleavy
Camden Noah Folk
Ava Nancy Green
Will Orin Havens
Vincent Nicholas Heckman, Jr.
Tyler Aiden James
Olivia Marie Kocher
Abigail Rose Koinski
Breanna May Lillington
Gianni Adrian Mazzo
Cole Alexander McLaughlin
Shayna Marie Morales
Hannah Alicia Ortiz
Abraham Thomas Rogers
Madison McKenna Rosen
Trevor John Shaak
Deja Nashay Lynn Wagner-Wakefield
7th Grade Honors
Raymond Louis Atkinson
Hannah Nicole Balthaser
Abigail Nevaeh Belmonte
Andrew Scott Berg
Matthew Scott Carroll, Jr.
Sharina Collins
Kaeli Renae Cox
Grace Ann Cromyak
Chase Anthony Denatala
Gavin Michael Dougherty
Holden Gesicki
Ashlynn Nicole Gugenhan
Noah Michael Hasenauer
Lillie Marie Henninger
Mason Gage Herflicker
Briarlynn Denise Hollenbach
Ian Daniel Jacobs
Gavin Richard Kauffman
Cameron James Kleckner
Arrianne Nichole Ladd
Dalton Edwin Leiby
Richard Lloyd Lenskold, Jr.
Kaitlyn Mae Mengel
Ajay Brian Moser
Ashley Michell Moyer
Noah Christopher Neuin
Morgan Emily Ohnmacht
Misael Oviedo
Nolan Lee Oxenreider
Princess Nicole Padilla
Kendel Paige Pentz
Korrin Riley Pentz
Jada Marie Powlick
Joshua Kent Rodriguez
Kindra May Roesch
Abriella Rose Schaeffer
Jaxon Pierce Seidel
Jenna Raine Shuman
Fredrick Michael Sneddon
Peyton Grace Snyder
Iris Eden Stemko
Adrian Alexander Thorne
Dominic Anthony Thornton
Ella Irene Troxell
Brooklyn Christina Tucker
Keira Elizabeth Withelder
8th Grade Distinguished Honors
Haileigh Ann Bernabe
Julie Ann Bucheit
Gianna Victoria Disla
Eliyjah Wil Dove
Angie Marie Escobar
Ian Andrew Fink
Ava Lynn Gesicki
Audrey Claire Gould
Austin Nicholas Gould
Shannon Blythe Govern
Emily Geraldine Horowitz
Cadence Marie Jalbert
Ty Jakob Jozefick
Noah Michael Kramer
Savannah Elizabeth Litschi
LeeAnn Lynn Mills
Emily Elizabeth Schappell
Katharina Maria Seidel
Samantha Lynn Slichter
Addisyn Jade Smith
Liana Franceska Dionico Tiamzon
Reina Cristina Unger
Gabriella Michelle Valentino
Nishi Vesuwala
Isabelle Efaid Wilkes
Rebecca Jean Young
8th Grade High Honors
Taylor Ann Berg
Hailey Elizabeth Brossman
Gabriella Jade Buchel
Chloe Rain Burkert-Seaman
Shannon Regina Carvin
Hallie Devin Edwards
Braden Taylor Fetherolf
Mason Lee Fisher
Carley Marie Gallagher
Brayden Glenn Heckman
Selena Rae Henne
Orion Kathleen Lynn Holl
Madison Leigh Seyler
Kaydyn Jade Shakespeare
Hailey Rain Strunk
Brennan Charles Wagner
Emily Grace Zimmerman
Austin J Zweizig
8th Grade Honors
Makaylah Nicole Ammon
Bryana Katherine Becker
Madison Kay Bender
Avery Dawnyelle Benson
Marvin Clyde Brandstatter, IV.
Christian Jay Brown
Brittney Marie Burkey
Matthew Allen Curtis, Jr.
Kassandra Renee Dietrich
Alexia Lynne Ewing
Alexis Leann Favinger
Jacob Daniel Galarza
Catelynn Marie Gechter
Samantha Elizabeth Gruber
Yessenia Amara Selene Hardy
Jared Michael Heck
Caiden Lynae Hendel
Kaylee Marie Hoshauer
Kyle Timothy Houck
Bridget Marie Keen
Kayla Katelyn Kehl
Brodie Paul Kutzler
Alexander Earl Leck
Ashton Lange Lesher
Joseph William Martin
Isabella Minerva Morales
Makenna Leigh Moyer
Kylie Elizabeth Oswald
Tavian Richard Parry
Garrett David Peters
Lukas Phaon Quier
Kylah Madison Reading
Logan Andrew Rollman
Izabelle Paige Scheffler
Jacob John Schrack
Alexander Matthew Schreffler
Mason Trace Semmel
Katie LaJoyce Stitzel
Madison Ann Vernon
Nicholas Owen Wagner
Jaydon Thomas Witman