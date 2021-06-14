Grade 12 High Honors
Clymer, Lauren Melissa
Delp, Trenton Nathaniel
Florkowski, Patrick Anthony
Heller, Austin James
Hill, Matthew
Keller, Emma Mae
Kunkel, Hallie Behney
Mace, Meredith Lawren
Mark, Sophia Susan
Nygard, Isaiah John
Oroxom, Tracey Elizabeth
Osborne, Abby Susan
Platia, Phoenix Orion
Reasoner, Abigail Marie
Rice, Anthony William
Sanders, Scott Owen
Schaeffer, Maggie Elizabeth
Schnell, Marina Allison
Schwarz, Elisabeth Laura
Shaffer, Carson Harry
Vanek, Karlie Josephine
Vos, Michael Charlie
Williamson, Olivia Marie
Grade 11 High Honors
Angelisanti, Nicole Maria
Asplundh, Cody Edward
Berk, Emilee June
Brown, Caroline MacDonald
Buskaritz, Shelby Ann
Conroy, Taylor Nicole
DeAngelo, Katherine Grace
Derr, Marnie Renee
Dunn, Cooper Chase
Giannantonio, Elena Grace
Graff, Jacob Harold
Herrlin, Joanna D
Kniss, Sylvia Jayne
Kornfeind, Jack Steven
Laudenslager, Mandi Lucille
Leiby, Kelly Faye
Loeb, Raegan Cora
Love, Sarah Madeline
Lubak, Caitlyn Maria
McGarrity, Mackenzie Rae
Miller, Abigail Louise
Miranda Gracia, Jenesis Yinaira
Morris, Spencer A
Ott, Sydney Marie
Pensyl, Sierra Ray
Rhode, Emma Jewel
Setliff, Alexandria Faye
Tretter, Gaven Michael
Wagner, Jennifer Ashley
Whitson, Maxwell Stephen
Grade 10 High Honors
Ashman, Justin Robert
Austin, Grace Katherine
Batz, Briahna Renae
Berger, Marisa Louise
Derr, Kayley Anna
Dietrich, Meaghan Julia
Ebner, Grayson Lewis
Ebner, Rylan John
Erb, Emerson Louise
Furlong, Riley Suzanne
Furst, Dalton Alexander
Guzman Colon, Kristina Thalia
Haring, Tara Joy
Justeson, Jake Samuel
Maley, Griffin Patrick
Miller, Ethen Allen
Moatz, Cathlene Nicole
Noll, Haylie Rosella
Nolte, Blake Karl
Osborne, Emma Lee
Perella, Julia Grace
Remick, Matthew John
Schichtel, Aryella Lynn
Schnell, Fiora Sarah
Sicher, Griffin Keith
Smart, Sierra Korin
Smith, Haileigh Sage
Trubilla, Mikayla Alexis
Yoffee, Gavin Marshall
Zettlemoyer, Leah Rose
Grade 9 High Honors
Asplundh, Lily Michelle
Ayoso, Michelle Alexandra
Collins, Natalie Olympia
Delp, Aspen Belle
Delp, Savannah Rose
Dengler, Austin Allen
DeVall, Kendall Hongxiang
DeVall, Will Fugui
Drey, Kirsten Makena
Engel, Otis Wendell
Follweiler, Emma Brooke
Fry, Alexander Wolfgang
Furst, Samantha Lou
Garris, Sierra Lynn
Graff, Emily Christine
Greenawalt, Taylor Ashlyn
Hamm, Lukas Allen
Hastings, Jesse Loren
Heckman, Katelyn Marie
Herrlin, Karis Joy
Kacsur-Burns, Jacob Matthew
Keller, Jordan Elizabeth
Lovelace, Rebecca Mariah
Nawrocki, Kaley Alexis
Ott, Addison Adele
Pfeiler-Wunder, Annabel Grace
Rabert, Abigail Tillina
Reidenhour, Miranda LeeAnn
Rice, Dominick Parker
Rice, Grace Elizabeth
Schell, Andrew C.
Sica, Elise Juliet
Stump, Hayden Michael
Grade 12 Honors
Angstadt, Elle Lee
Ayoso, Angela Priscilla
Brett, Mitchell Andrew
Burch, Sydney Lynn
Delgado, Kolby Michael
Duschl, Natalie Marie
Gregory, Calista Marie
Hallock, Brooke Mae
Heffner, Jason Bradley
Hinkel, Kaily Alisa
Holland, Jayda Elizabeth
Horvath, Sierra Rose
Johnson, Adyson Brian
Kacsur, Christa Lynn
Karaisz, Jewel Xiu Kai
Kelsall, Anastasia Catherine
Moriarty, Erika Mae
Querio, Veronica Lin
Raudenbush, Michael James
Reidenhour, Katelyn Alizabeth
Rivas, Delilah Aida
Schwenk, Piper Ann
Stauffer, Brianna Paige
Vanek, Emma Rae
Grade 11 Honors
Arnold, Sophia E
DeBoer, Brian David
Engle, Kaitlyn Joy
Fitzgerald, Grant Patrick
Goodman, Xavier Miles
Heckman, Reece Carl
Krane, Ashton Matthew
Moyer, Adam Colin
Neiman, Lennon Cain
Schaeffer, Emma Elizabeth
Schell, Elizabeth Jane
Schuler, Braedyn Duran
Sleboda, Taylor Jo
Vallies, Katie Marie
Warmkessel, Madison Renee
Weida, Travis Andrew
Wessner, Morgan Grace
Wood, Naythan Zachary
Grade 10 Honors
Barkley, Emilee Ann
Bittner, Alora Coryn
Drey, Makayla Lee
Fenstermaker, Cyrus Grant
Fleming, Andrew Nicholas
Gallagher, Colin Mitchel
Goodreau, Payton James
Hugo, Nicholas John
Katzaman, Brant Charles
Keller, Jacob Bradley
Kellum, Maisy Anna Maria
Levengood, Olivia Marie
Muller, Kaia Nicole
Randall, William Henry
Schmidt, Myles David
Spaid, Seth Warren
Stillo, Mason Arthur
Stoltzfus, Isabelle Mae
Wood, Abigail Grace
Grade 9 Honors
Bray, Emily Franka
Brubaker, Kayla Zimmerman
Gruber, Jayce Forrest
Guldin, Gretel Madison
Hamm, Colin John
Keeney, Anthony Joseph
Kellogg, Phoenix Cameron
Konopelski, Christopher Thomas
Konopelski, Jade Lee
Loeb, Connor Jacob
Massie, Jonathan Quintus
Mohammed, Nathalia
Moriarty, Mason James
Noecker, Ashley Laura
Reitenauer, Colby Marie
Schmidt, Josephine Frances
Wood, Joan Marion