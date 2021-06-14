Grade 12 High Honors

Clymer, Lauren Melissa

Delp, Trenton Nathaniel

Florkowski, Patrick Anthony

Heller, Austin James

Hill, Matthew

Keller, Emma Mae

Kunkel, Hallie Behney

Mace, Meredith Lawren

Mark, Sophia Susan

Nygard, Isaiah John

Oroxom, Tracey Elizabeth

Osborne, Abby Susan

Platia, Phoenix Orion

Reasoner, Abigail Marie

Rice, Anthony William

Sanders, Scott Owen

Schaeffer, Maggie Elizabeth

Schnell, Marina Allison

Schwarz, Elisabeth Laura

Shaffer, Carson Harry

Vanek, Karlie Josephine

Vos, Michael Charlie

Williamson, Olivia Marie

Grade 11 High Honors

Angelisanti, Nicole Maria

Asplundh, Cody Edward

Berk, Emilee June

Brown, Caroline MacDonald

Buskaritz, Shelby Ann

Conroy, Taylor Nicole

DeAngelo, Katherine Grace

Derr, Marnie Renee

Dunn, Cooper Chase

Giannantonio, Elena Grace

Graff, Jacob Harold

Herrlin, Joanna D

Kniss, Sylvia Jayne

Kornfeind, Jack Steven

Laudenslager, Mandi Lucille

Leiby, Kelly Faye

Loeb, Raegan Cora

Love, Sarah Madeline

Lubak, Caitlyn Maria

McGarrity, Mackenzie Rae

Miller, Abigail Louise

Miranda Gracia, Jenesis Yinaira

Morris, Spencer A

Ott, Sydney Marie

Pensyl, Sierra Ray

Rhode, Emma Jewel

Setliff, Alexandria Faye

Tretter, Gaven Michael

Wagner, Jennifer Ashley

Whitson, Maxwell Stephen

Grade 10 High Honors

Ashman, Justin Robert

Austin, Grace Katherine

Batz, Briahna Renae

Berger, Marisa Louise

Derr, Kayley Anna

Dietrich, Meaghan Julia

Ebner, Grayson Lewis

Ebner, Rylan John

Erb, Emerson Louise

Furlong, Riley Suzanne

Furst, Dalton Alexander

Guzman Colon, Kristina Thalia

Haring, Tara Joy

Justeson, Jake Samuel

Maley, Griffin Patrick

Miller, Ethen Allen

Moatz, Cathlene Nicole

Noll, Haylie Rosella

Nolte, Blake Karl

Osborne, Emma Lee

Perella, Julia Grace

Remick, Matthew John

Schichtel, Aryella Lynn

Schnell, Fiora Sarah

Sicher, Griffin Keith

Smart, Sierra Korin

Smith, Haileigh Sage

Trubilla, Mikayla Alexis

Yoffee, Gavin Marshall

Zettlemoyer, Leah Rose

Grade 9 High Honors

Asplundh, Lily Michelle

Ayoso, Michelle Alexandra

Collins, Natalie Olympia

Delp, Aspen Belle

Delp, Savannah Rose

Dengler, Austin Allen

DeVall, Kendall Hongxiang

DeVall, Will Fugui

Drey, Kirsten Makena

Engel, Otis Wendell

Follweiler, Emma Brooke

Fry, Alexander Wolfgang

Furst, Samantha Lou

Garris, Sierra Lynn

Graff, Emily Christine

Greenawalt, Taylor Ashlyn

Hamm, Lukas Allen

Hastings, Jesse Loren

Heckman, Katelyn Marie

Herrlin, Karis Joy

Kacsur-Burns, Jacob Matthew

Keller, Jordan Elizabeth

Lovelace, Rebecca Mariah

Nawrocki, Kaley Alexis

Ott, Addison Adele

Pfeiler-Wunder, Annabel Grace

Rabert, Abigail Tillina

Reidenhour, Miranda LeeAnn

Rice, Dominick Parker

Rice, Grace Elizabeth

Schell, Andrew C.

Sica, Elise Juliet

Stump, Hayden Michael

Grade 12 Honors

Angstadt, Elle Lee

Ayoso, Angela Priscilla

Brett, Mitchell Andrew

Burch, Sydney Lynn

Delgado, Kolby Michael

Duschl, Natalie Marie

Gregory, Calista Marie

Hallock, Brooke Mae

Heffner, Jason Bradley

Hinkel, Kaily Alisa

Holland, Jayda Elizabeth

Horvath, Sierra Rose

Johnson, Adyson Brian

Kacsur, Christa Lynn

Karaisz, Jewel Xiu Kai

Kelsall, Anastasia Catherine

Moriarty, Erika Mae

Querio, Veronica Lin

Raudenbush, Michael James

Reidenhour, Katelyn Alizabeth

Rivas, Delilah Aida

Schwenk, Piper Ann

Stauffer, Brianna Paige

Vanek, Emma Rae

Grade 11 Honors

Arnold, Sophia E

DeBoer, Brian David

Engle, Kaitlyn Joy

Fitzgerald, Grant Patrick

Goodman, Xavier Miles

Heckman, Reece Carl

Krane, Ashton Matthew

Moyer, Adam Colin

Neiman, Lennon Cain

Schaeffer, Emma Elizabeth

Schell, Elizabeth Jane

Schuler, Braedyn Duran

Sleboda, Taylor Jo

Vallies, Katie Marie

Warmkessel, Madison Renee

Weida, Travis Andrew

Wessner, Morgan Grace

Wood, Naythan Zachary

Grade 10 Honors

Barkley, Emilee Ann

Bittner, Alora Coryn

Drey, Makayla Lee

Fenstermaker, Cyrus Grant

Fleming, Andrew Nicholas

Gallagher, Colin Mitchel

Goodreau, Payton James

Hugo, Nicholas John

Katzaman, Brant Charles

Keller, Jacob Bradley

Kellum, Maisy Anna Maria

Levengood, Olivia Marie

Muller, Kaia Nicole

Randall, William Henry

Schmidt, Myles David

Spaid, Seth Warren

Stillo, Mason Arthur

Stoltzfus, Isabelle Mae

Wood, Abigail Grace

Grade 9 Honors

Bray, Emily Franka

Brubaker, Kayla Zimmerman

Gruber, Jayce Forrest

Guldin, Gretel Madison

Hamm, Colin John

Keeney, Anthony Joseph

Kellogg, Phoenix Cameron

Konopelski, Christopher Thomas

Konopelski, Jade Lee

Loeb, Connor Jacob

Massie, Jonathan Quintus

Mohammed, Nathalia

Moriarty, Mason James

Noecker, Ashley Laura

Reitenauer, Colby Marie

Schmidt, Josephine Frances

Wood, Joan Marion

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