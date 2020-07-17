Grade 12 High Honors

Asplundh, Kyle Mark

Berk, Grayce Lillian

Blatt, Mackenzie Alexandra

Boyer, Logan James

Brown, Molly MacDonald

Bubbenmoyer, Sarah Ann

Charsky, Jacob Alan

Diehl, Elizabeth Riley

Feiertag, Greta Ann

Fowler, Sara Alice

Gally, Annika Lynn

Gambler, Haley Eryn

Herrlin, Abigail Rachyll

Hertzog, Sydney Raston

Higgins IV, William Anthony

Hilbert, Abigail Rose

Hugo, Tyler Gregory

Ide, Samantha Marie

Kanaskie, Kian

Kardohely, Olivia Quinn

Kulp, Owen Joshua

Kunkel, Ellissa Renee

LaMastra, D.G. Thea

Leiby, Kaylen Jean

Mace, Evelyn Ruth

Maddock, Emily Alexis

McAteer, Victoria Lynn

Miller, Jocelyn Noel

Moss, Ashleigh Regina

Moyer, Carissa Renee

Moyer, Dylan John

Noll, Emily Taylor

Perella, Nicholas Anthony

Pizzelanti, Isabella Louisa

Sanner, Ethan David

Shaub, Tiberius Benjamin

Sheetz, Sydney Abigail

Snyder, Joshua Ryan

Stauffer, Taryn Alyssa

Stemko, Owen Parker

Stone, Aaron Jacob

Waidelich, Kory Ryan

Wright, Kayla Briana

Ziegler, Ashlyn Renee

Grade 11 High Honors

Becker, Devon Aleya

Brett, Mitchell Andrew

Burch, Sydney Lynn

Casiano, Zyiana Quintina

Clymer, Lauren Melissa

Delp, Trenton Nathaniel

Duschl, Natalie Marie

Friehauf, Abe D

Hill, Matthew

Hinkel, Kaily Alisa

Johnson, Adyson Brian

Keller, Emma Mae

Love, Alyssa Nicole

Mace, Meredith Lawren

Mark, Sophia Susan

Meixell, Kyra Jane

Moriarty, Erika Mae

Nygard, Isaiah John

Oroxom, Tracey Elizabeth

Osborne, Abby Susan

Querio, Veronica Lin

Reasoner, Abigail Marie

Reidenhour, Katelyn Alizabeth

Reynolds, Reanna Jennette

Schaeffer, Maggie Elizabeth

Schaeffer, Samuel Foster

Schnell, Marina Allison

Schwarz, Elisabeth Laura

Schwenk, Piper Ann

Shaffer, Carson Harry

Vanek, Emma Rae

Vos, Michael Charlie

Webb, Alexandria Jade

Williamson, Olivia Marie

Grade 10 High Honors

Angelisanti, Nicole Maria

Berk, Emilee June

Brown, Caroline MacDonald

Buskaritz, Shelby Ann

Conroy, Taylor Nicole

Cooper, Apirida R

DeAngelo, Katherine Grace

DeBoer, Brian David

Dietrich, Zachary Boone

Dunn, Cooper Chase

Fitzgerald, Grant Patrick

Giannantonio, Elena Grace

Graff, Jacob Harold

Herrlin, Joanna D

Hilbert, Carlee Alizabeth

Kaufinger, Anna Beth

Kniss, Sylvia Jayne

Konopelski, Alexander Ray

Kornfeind, Jack Steven

Krane, Ashton Matthew

Leiby, Kelly Faye

Loeb, Raegan Cora

Love, Sarah Madeline

Lubak, Caitlyn Maria

McGarrity, Mackenzie Rae

Meyer, Chase Timothy

Miller, Abigail Louise

Miranda Gracia, Jenesis Yinaira

Mosher, Johnathon Blake

Neiman, Lennon Cain

Ott, Sydney Marie

Platia, Phoenix Orion

Ream, Sianna Marie

Rhode, Emma Jewel

Schaeffer, Emma Elizabeth

Schell, Elizabeth Jane

Schmidt, Madisyn Eshelle

Sewall, Elena Rose

Sleboda, Taylor Jo

Tretter, Gaven Michael

Troutman, Emma Jane

Vallies, Katie Marie

Wagner, Jennifer Ashley

Wessner, Morgan Grace

Whitson, Maxwell Stephen

Wood, Naythan Zachary

Grade 9 High Honors

Ashman, Justin Robert

Austin, Grace Katherine

Barkley, Emilee Ann

Batz, Briahna Renae

Berger, Marisa Louise

Berk, Jayna Lynn

Claypoole, Ellie Mae

Cook, Isis Jasmyne

Derr, Kayley Anna

Dietrich, Meaghan Julia

Drey, Makayla Lee

Ebner, Grayson Lewis

Ebner, Rylan John

Erb, Emerson Louise

Fleming, Andrew Nicholas

Furlong, Riley Suzanne

Furst, Dalton Alexander

Gallagher, Colin Mitchel

Goodreau, Payton James

Haring, Tara Joy

Hoffman, Helena Isabelle

Hugo, Nicholas John

Justeson, Jake Samuel

Katzaman, Brant Charles

Kellum, Maisy Anna Maria

Levengood, Olivia Marie

Maley, Griffin Patrick

McNea, Kyan James

Meals, Brandon Patrick

Miller, Alexandria Zoe

Miller, Ethen Allen

Moatz, Cathlene Nicole

Muller, Kaia Nicole

Noll, Haylie Rosella

Nolte, Blake Karl

Osborne, Emma Lee

Perella, Julia Grace

Peterson, Colin W

Pizzelanti, Dominick James

Randall, William Henry

Remick, Matthew John

Schichtel, Aryella Lynn

Schnell, Fiora Sarah

Sicher, Griffin Keith

Smart, Sierra Korin

Smith, Haileigh Sage

Spaid, Seth Warren

Stillo, Mason Arthur

Talafous, Dominic Peter

Trubilla, Mikayla Alexis

Weaver, John Caleb

Wood, Abigail Grace

Yoffee, Gavin Marshall

Zettlemoyer, Leah Rose

Grade 12 Honors

Cowell, Lukas James

Giannantonio, Bianca Joy

Hanna, Derek Jason

Held, Madison Rose

O'Neil, Connor Drew

Reitenauer, Tyler Glenn

Swavely, Alexis Brynn

Zimmerman, Lily Noel

Grade 11 Honors

Bealer, Silas James

Estrella Reyes, Jilary

Florkowski, Patrick Anthony

Gregory, Calista Marie

Hallock, Brooke Mae

Horvath, Sierra Rose

Karaisz, Jewel Xiu Kai

Kressley, Sienna Harmony

Kunkel, Hallie Behney

Lillington, Christian Scott

O'Neill, Megan Joan

Raudenbush, Michael James

Sanders, Scott Owen

Trinkle, Gracie Nicole

Vanek, Karlie Josephine

Grade 10 Honors

Beck, Tristan Thomas

Bishop, Kylie Skylar

Bridges, Alyssa Chassity

Derr, Marnie Renee

Kelly, Korrin Abigail

Laudenslager, Mandi Lucille

Lewis, Tyerney Alyxa

Noecker, Brittany Nicole

Roberts, Mackenzie Elizabeth

Schuler, Braedyn Duran

Sheetz, Carson Scott

Wanner, Olivia Kai

Grade 9 Honors

Andre-Zavala, Regina Michelle

Horn, Izaiah Cason

Morales, Esmeralda Liza

Randall, Sarah Elizabeth

Souza, Kaleb Alexander

Stauffer, Zachary James

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