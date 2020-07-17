Grade 12 High Honors
Asplundh, Kyle Mark
Berk, Grayce Lillian
Blatt, Mackenzie Alexandra
Boyer, Logan James
Brown, Molly MacDonald
Bubbenmoyer, Sarah Ann
Charsky, Jacob Alan
Diehl, Elizabeth Riley
Feiertag, Greta Ann
Fowler, Sara Alice
Gally, Annika Lynn
Gambler, Haley Eryn
Herrlin, Abigail Rachyll
Hertzog, Sydney Raston
Higgins IV, William Anthony
Hilbert, Abigail Rose
Hugo, Tyler Gregory
Ide, Samantha Marie
Kanaskie, Kian
Kardohely, Olivia Quinn
Kulp, Owen Joshua
Kunkel, Ellissa Renee
LaMastra, D.G. Thea
Leiby, Kaylen Jean
Mace, Evelyn Ruth
Maddock, Emily Alexis
McAteer, Victoria Lynn
Miller, Jocelyn Noel
Moss, Ashleigh Regina
Moyer, Carissa Renee
Moyer, Dylan John
Noll, Emily Taylor
Perella, Nicholas Anthony
Pizzelanti, Isabella Louisa
Sanner, Ethan David
Shaub, Tiberius Benjamin
Sheetz, Sydney Abigail
Snyder, Joshua Ryan
Stauffer, Taryn Alyssa
Stemko, Owen Parker
Stone, Aaron Jacob
Waidelich, Kory Ryan
Wright, Kayla Briana
Ziegler, Ashlyn Renee
Grade 11 High Honors
Becker, Devon Aleya
Brett, Mitchell Andrew
Burch, Sydney Lynn
Casiano, Zyiana Quintina
Clymer, Lauren Melissa
Delp, Trenton Nathaniel
Duschl, Natalie Marie
Friehauf, Abe D
Hill, Matthew
Hinkel, Kaily Alisa
Johnson, Adyson Brian
Keller, Emma Mae
Love, Alyssa Nicole
Mace, Meredith Lawren
Mark, Sophia Susan
Meixell, Kyra Jane
Moriarty, Erika Mae
Nygard, Isaiah John
Oroxom, Tracey Elizabeth
Osborne, Abby Susan
Querio, Veronica Lin
Reasoner, Abigail Marie
Reidenhour, Katelyn Alizabeth
Reynolds, Reanna Jennette
Schaeffer, Maggie Elizabeth
Schaeffer, Samuel Foster
Schnell, Marina Allison
Schwarz, Elisabeth Laura
Schwenk, Piper Ann
Shaffer, Carson Harry
Vanek, Emma Rae
Vos, Michael Charlie
Webb, Alexandria Jade
Williamson, Olivia Marie
Grade 10 High Honors
Angelisanti, Nicole Maria
Berk, Emilee June
Brown, Caroline MacDonald
Buskaritz, Shelby Ann
Conroy, Taylor Nicole
Cooper, Apirida R
DeAngelo, Katherine Grace
DeBoer, Brian David
Dietrich, Zachary Boone
Dunn, Cooper Chase
Fitzgerald, Grant Patrick
Giannantonio, Elena Grace
Graff, Jacob Harold
Herrlin, Joanna D
Hilbert, Carlee Alizabeth
Kaufinger, Anna Beth
Kniss, Sylvia Jayne
Konopelski, Alexander Ray
Kornfeind, Jack Steven
Krane, Ashton Matthew
Leiby, Kelly Faye
Loeb, Raegan Cora
Love, Sarah Madeline
Lubak, Caitlyn Maria
McGarrity, Mackenzie Rae
Meyer, Chase Timothy
Miller, Abigail Louise
Miranda Gracia, Jenesis Yinaira
Mosher, Johnathon Blake
Neiman, Lennon Cain
Ott, Sydney Marie
Platia, Phoenix Orion
Ream, Sianna Marie
Rhode, Emma Jewel
Schaeffer, Emma Elizabeth
Schell, Elizabeth Jane
Schmidt, Madisyn Eshelle
Sewall, Elena Rose
Sleboda, Taylor Jo
Tretter, Gaven Michael
Troutman, Emma Jane
Vallies, Katie Marie
Wagner, Jennifer Ashley
Wessner, Morgan Grace
Whitson, Maxwell Stephen
Wood, Naythan Zachary
Grade 9 High Honors
Ashman, Justin Robert
Austin, Grace Katherine
Barkley, Emilee Ann
Batz, Briahna Renae
Berger, Marisa Louise
Berk, Jayna Lynn
Claypoole, Ellie Mae
Cook, Isis Jasmyne
Derr, Kayley Anna
Dietrich, Meaghan Julia
Drey, Makayla Lee
Ebner, Grayson Lewis
Ebner, Rylan John
Erb, Emerson Louise
Fleming, Andrew Nicholas
Furlong, Riley Suzanne
Furst, Dalton Alexander
Gallagher, Colin Mitchel
Goodreau, Payton James
Haring, Tara Joy
Hoffman, Helena Isabelle
Hugo, Nicholas John
Justeson, Jake Samuel
Katzaman, Brant Charles
Kellum, Maisy Anna Maria
Levengood, Olivia Marie
Maley, Griffin Patrick
McNea, Kyan James
Meals, Brandon Patrick
Miller, Alexandria Zoe
Miller, Ethen Allen
Moatz, Cathlene Nicole
Muller, Kaia Nicole
Noll, Haylie Rosella
Nolte, Blake Karl
Osborne, Emma Lee
Perella, Julia Grace
Peterson, Colin W
Pizzelanti, Dominick James
Randall, William Henry
Remick, Matthew John
Schichtel, Aryella Lynn
Schnell, Fiora Sarah
Sicher, Griffin Keith
Smart, Sierra Korin
Smith, Haileigh Sage
Spaid, Seth Warren
Stillo, Mason Arthur
Talafous, Dominic Peter
Trubilla, Mikayla Alexis
Weaver, John Caleb
Wood, Abigail Grace
Yoffee, Gavin Marshall
Zettlemoyer, Leah Rose
Grade 12 Honors
Cowell, Lukas James
Giannantonio, Bianca Joy
Hanna, Derek Jason
Held, Madison Rose
O'Neil, Connor Drew
Reitenauer, Tyler Glenn
Swavely, Alexis Brynn
Zimmerman, Lily Noel
Grade 11 Honors
Bealer, Silas James
Estrella Reyes, Jilary
Florkowski, Patrick Anthony
Gregory, Calista Marie
Hallock, Brooke Mae
Horvath, Sierra Rose
Karaisz, Jewel Xiu Kai
Kressley, Sienna Harmony
Kunkel, Hallie Behney
Lillington, Christian Scott
O'Neill, Megan Joan
Raudenbush, Michael James
Sanders, Scott Owen
Trinkle, Gracie Nicole
Vanek, Karlie Josephine
Grade 10 Honors
Beck, Tristan Thomas
Bishop, Kylie Skylar
Bridges, Alyssa Chassity
Derr, Marnie Renee
Kelly, Korrin Abigail
Laudenslager, Mandi Lucille
Lewis, Tyerney Alyxa
Noecker, Brittany Nicole
Roberts, Mackenzie Elizabeth
Schuler, Braedyn Duran
Sheetz, Carson Scott
Wanner, Olivia Kai
Grade 9 Honors
Andre-Zavala, Regina Michelle
Horn, Izaiah Cason
Morales, Esmeralda Liza
Randall, Sarah Elizabeth
Souza, Kaleb Alexander
Stauffer, Zachary James